Suomen kallein tv-sarja alkaa – Pihla Viitalan tähdittämä sarja perustuu hittidekkareihin

Rikossarja Cold Courage esittelee kaksi piinkovaa Pohjolan naista brittipolitiikan rikollisissa syövereissä.

Vaikka Pekka Hiltusen Studio-romaaneihin pohjautuvassa Cold Courage -rikossarjassa on tyylikkään synkkä nordic noir -henki, on se poikkeavaa, että tapahtumapaikkana on kansainvälinen Lontoo. Brittijännärin ja skandidekkarin yhdistäminen luo kiintoisan ja kiehtovan ilmapiirin.

Mukana on runsas kattaus suomalaisia kärkinäyttelijöitä, joista pääosan nappaa tutun lakonisella tyylillään Pihla Viitala. Viitala on tunnettu rikospoliisihahmo sarjasta Karppi, ja nyt roolissaan mystisenä Marina hän on luonteva englanniksikin.

Mari on osa Studio-organisaatiota, joka tutkii kyseenalaisin keinoin rasistisia ja populistisia rikoksia. Toinen päänaishahmo on Lia, jota esittää Sofia Pekkari. Ruotsalainen näyttelijä tulkitsee suomalaista syntyperää olevaa graafikkoa, joka värvätään Stu­dion joukkoihin.

Jännite syntyy kahden Pohjolan naisen kohtaamisesta ja tutustumisesta Brexit-mellakoivassa Lontoossa. Pekkarin esittämällä Lialla on salaisuuksia sekä kadonnut ystävä. Myös Marilla on taakse jätettyjä, penkomatta parempia traumoja.

Viaplayn ensimmäisenä suomalaisena alkuperäissarjana keväällä nähty Cold Courage on Suomen kallein sarja. Kuvauksille on ollut paljon aikaa ja useita lokaatioita Lontoon lisäksi esimerkiksi Dublinissa, Antwerpenissä ja kotomaamme Kajaanissa.

Mukana ovat muun muassa Antti Reini, Elmer Bäck, Jussi Nikkilä, Jonna Järnefelt, Rea Mauranen ja Antti Virmavirta. Ulkomaalaisvahvistuksina John Simm (Doctor Who), Caroline Goodall (Schindlerin lista) ja Jakob Eklund (Johan Falk) ovat hieno lisä.

Kahdeksanosaisen sarjan alkaessa juonen suuntia on vielä vaikea arvailla. Teemoja riittää ihmiskaupasta murhiin, mielenosoituksiin ja ympäristörikoksiin. Henkilöhahmoista annetut pienet vihjeet saavat mielenkiinnon heräämään.

Sarja perustuu Studio-trillerisarjan kolmeen romaaniin: Vilpittömästi sinun, Sysipimeä ja Varo minua (2011–2015). Ohjaajina toimivat ruotsalainen Agneta Fagerström Olsson sekä belgialainen Kadir Ferati Balci.

Pekka Hiltusen dekkarit ovat olleet arvostelumenestyksiä, ja käännösoikeuksia on myyty lukuisiin maihin. Matkailulehti Mondon toimituspäällikön esikoisteos Vilpittömästi sinun (2011) syntyi maailmanympärysmatkalla, ja tämä tausta syventää tv-sarjankin kansainvälisiä ulottuvuuksia.

Mukana on vahva poliittinen vire, ja tv-sarjaan on lisätty romaanien jälkeisiä ajankohtaisia teemoja muun muassa Britannian EU-tilanteesta sekä Me Too -kampanjasta. Ytimessä ovat moraalikäsitys ja laki – onko oikein toimia oman käden oikeudella ja valvotun yhteiskunnan marginaalissa?

Katsojalle kiinnostavinta on lisäksi se, mitä nämä luonteikkaat Pohjolan naiset salailevat. Heistä tahtoo tietää lisää.

Cold Courage torstaisin 13.8. alkaen Fox klo 22.00 sekä koko kausi Viaplay