”Housut puristaa ja fiilis on ällöttävä” – Sara Sieppi avautui vaietusta aiheesta: seuraajilta yksimielinen reaktio rehelliseen kirjoitukseen

Missikaunotar Sara Sieppi julkaisi Instagramissa pitkän kirjoituksen siitä, kuinka on nauttinut kesästään tuntematta paineita terveellisten elämäntapojen noudattamisesta.

Nykyisin sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu missikaunotar Sara Sieppi julkaisi tiistaina Instagram-tilillään kirjoituksen siitä, kuinka terveelliset elämäntavat ovat kesällä jääneet hieman sivuun. Rehellisessä kirjoituksessaan Sieppi kertoi keksineensä kesällä lukuisia tekosyitä sille, ettei hänen tarvitsisi lähteä lenkille ja hellekuukausina myös kuntosaliharrastus on jäänyt taka-alalle.

– Housut puristaa ja fiilis on ällöttävä! Viime aikoina mun jalassa on ollut useammin korkkarit kuin lenkkarit. Vihersmoothieita oon katsellut mainoksista ja kuntosalilla en oo käynyt muuten kuin omissa ajatuksissa. Aamulenkit oon hoitanut virtuaalisesti silmät sirrillään katsellen muiden aerobista IG-ssä, Sieppi kirjoitti päivityksessään.

– Oon keksinyt ainakin 34 erilaista tekosyytä mieluummin kuin lähtenyt tsekkaa uudet lenkkipolut. ”Aloitan sitten huomenna” -viikot on käyty moneen kertaan läpi epäonnistumisella, hän jatkoi.

Kirjoituksessaan Sieppi kuitenkin muistutti seuraajiaan siitä, että kenenkään ei tulisi potea huonoa omatuntoa siitä, ettei jaksa noudattaa terveellisiä elämäntapoja viikon jokaisena päivänä. Hän myös painotti, ettei ihmisten tule verrata itseään muihin, vaan jokaisen tulisi löytää juuri itselleen sopiva tasapaino arkeen.

– Mutta arvatkaa mitä! Välillä on tosi hyvä syödä päin helvettiä ja olla tuntematta huonoa omaatuntoa siitä, ettei liiku. Urheilu ei oo kivaa, jos sitä tekee pakosta - salaateista puhumattakaan. Mä aloitin eilen varovaisesti ja tulin tänne jo heti tietysti huuteleen, koska jo toisena päivänä olo ei oo enää niin ällöttävä, vaan toiveikas, Sieppi kannusti.

– Pienillä stepeillä eteenpäin. Älä vertaa itseäsi niihin yli-ihmisiin (oon ristinyt ne sellaisiksi) somessa, jotka herää kuudelta aamulla, syö vaan vihreetä ja treenaa koko ajan. Onneks jokainen saa valita oman balanssin elämään, ja mulle siihen kuuluu Hese&lenkkarit fiiliksen mukaan. En tiedä, oliks tästä höpinästä mitään hyötyä, mut tässä ”osta se ja se valmennus” -buumissa riittää ku saat lenkkarit jalkaan, laitat musat korville ja lähdet fiilistelee elämää ulos, Sieppi kirjoitti.

Sieppi on usein ottanut sosiaalisessa mediassa kantaa muun muassa ulkonäköpaineisiin sekä julkisuuden varjopuoliin.

Siepin avoin päivitys sai hänen tuhansilta seuraajiltaan lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja. Kommenteissaan Siepin seuraajat kiittivät häntä rehellisyydestä ja kehuivat hänen kirjoitustaan samaistuttavaksi. Monet myös uskoivat, että Siepin kirjoitus toimii monille hyvänä muistutuksena siitä, että sosiaalisessa mediassa kaikki ei aina ole sitä, miltä se ulospäin saattaa näyttää.

– Totta! Parempi avoimen rehellisesti ja onnellisesti elää tätä elämää just niin kuin itselle on hyvä, eikä yhtään niin kuin jollekin toiselle on hyvä. Hesen hampparin välissäkin, eräs kirjoitti.

– Tää oli todella tarpeen ja uskon että hyvin monelle! Just tämmönen realistinen ja armollinen tsemppaus. Kiitos, komppasi toinen.

– Kiitos tästä! Itellä menossa kanssa "syö päin helvettiä" kausi, enkä jaksa potea huonoa omatuntoa, kirjoitti kolmas.

– Kiitos, tää oli asiaa ja just kaipasin kuulla tän, kiitteli yksi Siepin seuraajista kommentissaan.

Miss Suomena julkisuuteen noussut Sieppi tunnetaan nykyään paremmin sosiaalisen median vaikuttajana.

Vuonna 2011 Miss Suomeksi kruunattu Sieppi on puhunut useaan otteeseen sosiaalisen median ja julkisuuden varjopuolista. Missikaunotar onkin usein avautunut sosiaalisen median aiheuttamista paineista Instagram-tilillään.

Muutama kuukausi sitten Sieppi kertoi Instagram-tilinsä tarinat-osiossa kokevansa erityisesti aamuisin paineita olla jo aikaisin tekemässä asioita, sillä niin monet muut näyttävät tekevän sosiaalisen median perusteella.

– En ole mikään aamuihminen, ja sitten näen ihmisiä, jotka ovat käyneet jo aamulenkillä ja uimassa. Heillä on hyvä fiilis, ja itse vasta heräilen ja mietin, että pitäisikö munkin, vaikka siellä ensinäkin sataa vettä, Sieppi tilitti tuolloin.

Alun perin Torniosta kotoisin olevalla Sara Siepillä on takanaan jo lähes kymmenen vuoden ura julkisuuden parissa. Hän nousi otsikoihin vain 19-vuotiaana osallistuttuaan Miss Suomi -kilpailuun. Tätä nykyä Sieppi tunnetaan paremmin sosiaalisen median vaikuttajana, jolla on yli 184 000 seuraajaa.

Viime aikoina Sieppi on tehnyt uusia aluevaltauksia niin urallaan kuin yksityiselämässäänkin. Sieppi paljasti hiljattain myös varsinaisen jättiyllätyksen, että hänen elämäänsä tullaan seuraamaan ensi keväänä ilmestyvän Iholla-sarjan uusimmalla kaudella.

Lisäksi Sieppi on avannut uuden, boheemeja sisustustarvikkeita myyvän verkkokaupan yhdessä Jutta Larmin kanssa. Sieppi toteutti myös toisen suuren unelmansa tänä keväänä, kun hän osti ensimmäisen omistusasuntonsa Helsingistä.