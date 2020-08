Jethro Rostedt patisti Annimari Kortteen pihatöihin kuvauksissa – pöpelikössä vaani ikävä yllätys, joka aiheutti kilpaurheilijalle allergisen reaktion

Tiina Jylhä, Aku Louhimies, Samu Haber... Liikemiehet Hjallis Harkimo ja Jethro Rostedt saunottavat uutuussarjassa suomalaistähtiä, jotka ovat joutuneet urallaan ryöpytyksen kohteeksi.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro on uutuussarja, jossa 2020-luvun hyvät herrat Harry ”Hjallis” Harkimo ja Jethro Rostedt järjestävät rennon saunaillan Hjalliksen kotona Sipoossa.

Jokaisessa jaksossa saunanlämmityspuuhiin saapuu mielenkiintoisia vieraita aina politiikan huipulta lööppien kestosuosikkeihin. Jokaista vierasta yhdistää kuitenkin yksi seikka – he ovat viime aikoina joutuneet julkisuudessa ryöpytyksen kohteeksi.

– Idea on se, että nämä ihmiset ovat joutuneet kamalan kohun keskelle ja heidän kolikon kääntöpuoli on jäänyt kertomatta. He eivät ole saaneet kertoa sitä, miten asia heidän mielestään meni, Rostedt kertoo.

Liikemiesten haastattelussa vierailla on mahdollisuus puhua suunsa puhtaaksi itseään koskettavista tapahtumista.

Ohjelmassa nähdään vieraita, jotka eivät ole nauttineet vain julkisuuden mukavista puolista: muun muassa verottajan syyniin joutunut ralliautoilija Jari-Matti Latvala, rajusti velkaantunut ex-kiinteistökuningatar Kaisa Liski, epäonnistuneista maskikaupoista lööppeihin päätynyt Tiina Jylhä ja monia muita suomalaistähtiä.

–Idea on se, että nämä ihmiset ovat joutuneet kamalan kohun keskelle ja heidän kolikon kääntöpuoli on jäänyt kertomatta, Rostedt kertoo uutussarjasta.

– Parhaiten mieleeni on jäänyt Jari-Matti Latvala. Hän on mielenkiintoinen, sillä hän ei juurikaan ole esillä missään, mutta on maailmalla tosi tunnettu. Hänen ex-siippansa juttuja on kyllä kuultu, mutta hänen versiotaan ei missään. Verottaja ulosmittasi 4,8 miljoonaa, Rostedt sanoo.

– Ja Torppa lähti alta, Harkimo lisää.

– Aina sanotaan, että ryysystä rikkauksiin, mutta se voi olla toisinkin päin, Rostedt jatkaa.

Latvalan ja verottajan kiistassa on ollut kyse siitä, että he ovat erimielisiä vielä viime kaudella MM-sarjaa täysipainoisesti kiertäneen rallitähden asumiskuvioista.

Harkimo kertoo, ettei hyväksy vieraiden vastauksia helposti. Joskus pitåää hieman kovistella.

Harkimon mieleen taas jäi mäkikotka Matti Nykäsen lesken Pia Nykäsen haastattelu. Nykänen paljastaa ohjelmassa seikkaperäisesti, mitä sinä kohtalokkaana päivänä tapahtui, kun koko kansan rakastama urheilusankari menehtyi alkuvuodesta 2019.

Mutta jos lauteilla nähdään vain kohujulkkiksia, miksi mukana on huippusuosittu laulajatähti Robin Packalen?

– Kaikkein pienimmän kohun on kokenut Robin, mutta otimme hänet mukaan sen takia, että hän on lähdössä ulkomaille luomaan uraa. Sitä ei suomalaisartisteille kovin usein tapahdu, Rostedt toteaa.

Ohjelmaa on jopa verrattu Hyviin herroihoin, 90-luvun poliittiseen satiiriin, jossa suomalaisia päättäjiä jututettiin saunan lauteilla. Myös Harkimo vieraili ohjelmassa kiekkoilija Teemu Selänteen kanssa.

– Kyllä siinä jotain samaa tietysti on, kun on tuo saunateema ja poliittinen kulma, mutta olemme kuitenkin pyrkineet tekemään omannäköisen ohjelman, jossa puuhastelemme vieraiden kanssa kesätunnelmissa, Rostedt sanoo.

– Hjallis teki mansikkakakun Katri Kulmunin kanssa, hän jatkaa.

Vieraita hankkiessa kaksikko käytti hyväksi laajoja suhteitaan. Lopulta mukaan suostui jokainen pyydetty vieras.

– Pyrimme saamaan niistä ihmisistä jotain irti. Se on se juttu, kun mä haastattelen jotakuta. En hyväksy niitä vastauksia helposti ja poliitikothan eivät vastaa mitään, jos heitä ei kovistele, Harkimo sanoo.

Keskustelujen lisäksi Sipoossa nostetaan verkkoja, hakataan halkoja ja lauletaan. Kommelluksiakin sattui: Harkimo joutui punkin puremaksi ja kilpa-aituri Annimari Korte sai allergisen reaktion kuvauksissa.

– Siinä mukavana kesäpuuhana putsattiin Hjalliksen pöpelikköä ja se oli aivan täynnä hyttysiä. Annimari oli pahasti allerginen ja hänellä oli kisat seuraavana päivänä. Minun piti lähettää hänet kisoihin täynnä paukamia, Rostedt nauraa.

– En mä tiennyt, että siellä oli niitä hyttysiä niin helvetisti.

Lisää löylyä, Hjallis ja Jethro! alkaa Nelosella ja Ruudussa syyskuussa.