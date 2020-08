Samu Haber ja Etel-rakas julkaisivat ensimmäisen yhteiskuvan – seuraajilta heti yksimielinen reaktio

Samu Haber ja hänen kihlattunsa Etel Röhr juhlivat yhdessä pokeritähti Jens Kyllösen häissä edellisviikonloppuna.

Sunrise Avenue -yhtyeen keulakuvana tunnettu muusikko Samu Haber ja tanssija Etel Röhr ovat pitäneet yhtä jo useamman vuoden ajan. Pariskunta kihlautui vuonna 2018, mutta julkisuudessa he ovat pitäneet suhteestaan verrattain matalaa profiilia.

Nyt Haberin kihlattu on julkaissut omalla Instagram-tilillään ensimmäisen yhteiskuvan onnellisesta pariskunnasta. Kuvassa Haber ja Röhr poseeraavat iloisina kameralle ja kuvateksti paljastaa, että otos on napattu pokeritähti Jens Kyllösen häistä, joita juhlittiin edellisviikonloppuna.

– Rakkauden juhlaa murun kanssa. Kiitos kauniista tunnelmasta ja onnea vielä tuoreelle parille. Olipas kiva vaihtaa verkkarit mekkoon ja laittaa korkkarit kattoon, Röhr kirjoittaa kuvatekstissään.

Röhrin julkaisema kuva keräsi paljon tykkäyksiä sekä kehuja tanssijan Instagram-seuraajilta. Lukuisat seuraajat kehuivat kommenteissaan pariskunnan näyttävän upeilta yhdessä.

– Upea pari, hehkutti eräs Röhrin seuraajista.

– Kaunis pari! Samu näyttää niin ylpeältä ja Etel näyttää niin onnelliselta, kehui toinen.

– Pukusi näyttää uskomattomalta. Näytät niin kauniilta ja onnelliselta, toivon teille kaikkea hyvää, yhtyi kolmas.

– Maailman upein pariskunta, komppasi neljäs.

Samu Haber seurusteli pitkään Vivianne Raudeseppin kanssa, mutta parin suhde päättyi eroon vuonna 2017. Haberin ja Röhrin suhteesta uutisoitiin ensimmäistä kertaa saman vuoden elokuussa ja vuotta myöhemmin Haber vahvisti Ilta-Sanomille pariskunnan kihlautuneen.

27-vuotias Etel Röhr on palkitun elokuvaohjaajan Marko Röhrin tytär. Etel Röhr muistetaan esimerkiksi roolistaan vuoden 2019 Euroviisuissa, kun hän tanssi Suomea edustaneiden Daruden ja Sebastian Rejmanin lavashow’ssa.

Etel Röhr varasti huomion Daruden ja Sebastian Rejmanin Look Away -kappaleen lavashow’ssa vuoden 2019 euroviisuissa.

Vaikka Haber ei ole juuri kommentoinut kihlaustaan julkisuudessa, hehkutti hän viime syksynä Vain elämää -ohjelmassa, kuinka artistin yksityiselämässä kaikki tuntuu viimein olevan kohdallaan.

– Kotiasiat on kunnossa, tosi hyvä meininki. Siellä on tosi kiva olla. Saan olla oma itseni ja tunnen, että pystyn tukemaan jotain ja antamaan paljon. Se on parempaa, kuin mikään, mitä noissa konserttisaleissa tapahtuu, Haber kertoi tuolloin.

Haber, 44, on noussut julkisuuteen Sunrise Avenue -yhtyeen nokkamiehenä. Viime joulukuussa yhtye kuitenkin kertoi lopettavansa ja päättävänsä lähes 20-vuotisen taipaleensa mittaviin jäähyväiskonsertteihin niin Suomessa kuin Saksassakin, jossa yhtye on nauttinut erityistä suosiota. Kiertue kuitenkin siirtyi vuodella eteenpäin koronaviruksen vuoksi.

Samu Haber on pysytellyt vaitonaisena yksityiselämästään vuosien varrella.

Sunrise Avenuen ohella Haber on toiminut muun muassa tuomarina The Voice of Germany -ohjelmassa. Lisäksi hänet on nähty kaksi kertaa suositussa Vain elämää -ohjelmassa.