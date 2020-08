Suosikkijuontaja Heikki Paasonen on ollut tv:ssä jo 20 vuoden ajan – noudattaa nykyään yhtä ohjenuoraa töiden valitsemisessa

Suosikkijuontaja Heikki Paasonen on tehnyt pitkän uran tv-viihteen parissa.

Juontaja Heikki Paasonen palaa tv-ruutuun tänä syksynä Tähdet, tähdet ja The Voice of Finland -ohjelmien juontajana. Juontaja on vuosien saatossa ollut mukana isossa osassa tv:n suosituimmista viihdeohjelmista.

Paasosen tv-ura alkoi Ylen nuorenohjelma Summerista 2000-luvun alussa. Suurelle yleisölle hän tuli tutuksi viimeistään huippusuosituksi nousseesta Idols-laulukisasta vuonna 2003.

– Nyt on 20:s vuosi tv-töitä menossa. Keväällä listasin kaikki tv-ohjelmat, joissa olen ollut mukana. Se meni jotenkin niin, että jos syntymäpäivänäni 27. helmikuuta olisi laittanut telkkarista pyörimään jokaisen tekemäni ohjelman, niin huhtikuun lopussa olisi ollut valmista, hän naurahtaa.

Heikki Paasonen juonsi Idolsia Ellen Jokikunnaksen kanssa vuonna 2003.

Paasonen sanoo, että hän on tehnyt monia tv-ohjelmia, joissa monet eivät enää edes muista hänen olleen.

– On sellaisia, joista en halua ihmisen minua muistavan, juontaja vitsailee ja jatkaa.

– Meillä tuli Mikko Harjun kanssa puhe, että olemme olleet samaan aikaan X Factorissa. En muistanut Mikkoa, mutta hän on ollut siellä kisaamassa, minä juontamassa. Kuulemma Linda Lampenius on torpannut hänen unelmansa jatkoon pääsystä.

Juontaja kuvailee nauttivansa erityisesti suorien lähetyksien tekemisestä.

– Tv-viihde on aina ollut ensirakkauteni. Olen onnellisessa asemassa, että saan aika hyvin valita, että mitä ohjelmaa lähden tekemään. Pidän mielelläni laajan kirjon ja teen erilaisia tv-ohjelmia, ettei tule sitä leipääntymistä.

Heikki Paasosen viime vuoden suurin viihdeohjelmiin lukeutuu muun muassa The Wall Suomi.

Mitä juontaja katsoo itse tv:stä?

– Katson paljon suoratoistopalveluista ohjelmia, mutta kotimaisista katsoin Big Brotherin viime kauden ja Selviytyjiä olen myös katsonut.

– Kaikki ei välttämättä muista, että olen tehnyt yhden kauden Selviytyjiä, kun sitä esitettiin vielä MTV3-kanavalla. Jotkut ohjelmat on sellaisia, ettei niitä ole kiva katsoa, kun tietää, miten ne tehdään.

Syksyllä juontajalla riittää kiireitä tv-töiden parissa.

– Ramppaan toisissa kuvauksissa Ahvenanmaalla. Teen siellä 6 päiväisen kuvausviikon ja palaan ties millä keinoin sunnuntaiksi Tähdet, tähdet -ohjelman suoraan lähetykseen, Paasonen kertoo.

– Siitä sitten yöllä suoran lähetyksen jälkeen Turkuun, josta lähtee lautta Ahvenanmaalle.

Tähdet, tähdet 16.8. alkaen klo 19.30 Nelosella.