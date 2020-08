Perheenjäsenet julkaisivat ennennäkemättömiä kuvia 23 vuotta täyttäneestä Kylie Jenneristä – tunnistaisitko tosi-tv-tähteä näistä otoksista?

Tosi-tv-tähti Kylie Jenner täytti maanantaina 23 vuotta, jonka kunniaksi perheenjäsenet muistivat häntä kuvakollaasein sosiaalisessa mediassa.

Tosi-tv-tähtenä, sosiaalisen median vaikuttajana ja meikkimogulina tunnettu Kylie Jenner juhli maanantaina 23-vuotissyntymäpäiväänsä. Instagramin perusteella Jenner juhli syntymäpäiväänsä varsin rauhallisissa merkeissä yhdessä muutaman vuoden ikäisen Stormi-tyttärensä kanssa.

Jenner jakoi maanantaina suositulla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä tyttärensä kanssa. Kuvassa Stormi puhaltaa kynttilöitä äidilleen leivotusta syntymäpäiväkakusta.

– Paras lahja kaikista, Jenner kirjoitti kuvan yhteyteen.

Myös Jennerin sisarukset ja muut perheenjäsenet intoutuivat iloitsemaan tosi-tv-tähden syntymäpäivästä Instagramissa. Muun muassa Jennerin siskot Kendall Jenner, Khloe Kardashian, Kim Kardashian sekä äiti Kris Jenner julkaisivat kukin lukuisia kuvia syntymäpäiväsankarista omilla Instagram-tileillään.

Kim Kardashian jakoi omalla Instagram-tilillään kuvakollaasin pikkusiskostaan. Kuvan yhteyteen Kardashian oli kirjoittanut pitkän tekstin, jossa onnitteli ja kehui Jenneriä vuolaasti.

– Hyvää syntymäpäivää rakas Kylie! En voi uskoa, että olet 23-vuotias. Olet maailman hauskoin ja lojaalein ihminen. Näiden kuvien katsominen ja kaikki muistot tekivät minut niin onnelliseksi. Rakastan sinua enemmän kuin voisit ikinä kuvitella, hän kirjoitti.

Myös Khloe Kardashian julkaisi lukuisia kuvia Kylie Jenneristä omalla Instagram-tilillään. Päivityksessään hän hehkutti syntymäpäiväsankaria ja ihmetteli, miten ihmeessä tämä voi olla jo 23-vuotias.

– Nämä ovat olleet mitä mahtavimmat 23 vuotta! Sinun rakkautesi, huumorintajusi, itsevarmuutesi, empaattisuutesi ja vahvuutesi ovat vain muutamia asioita, joita rakastan ja ihailen sinussa. Se, että saan olla sinun siskosi on yksi suurimpia siunauksia, joita elämä on minulle antanut, Khloe kirjoitti.

Niin ikään sisarusten äiti Kris Jenner jakoi omalla Instagram-tilillään useita kuvia 23 vuotta täyttäneen Kylien elämän varrelta. Pitkässä kuvatekstissään hän onnitteli tytärtään ja kehui tätä vuolaasti.

– Kylie, et koskaan lakkaa hämmästyttämästä minua kaikella sillä, mitä elämässäsi teet. Olet mitä mahtavin tytär, lapsenlapsi, sisko, ystävä ja uskomaton äiti. Olet maailman huomaavaisin, anteliain, luovin, fiksuin ja rakastavin tyttö ja koen olevani siunattu, sillä olet valinnut minut äidiksesi, Kris Jenner kirjoitti tunteikkaassa päivityksessään.

Vuosien varrella Kylie Jenner on ollut otsikoissa paitsi yksityiselämänsä käänteiden sekä miljardiomaisuutensa tiimoilta, on hän paistatellut lehtien palstoilla lukuisia kertoja myös muuttuneen ulkonäkönsä vuoksi.

Erityisesti Jennerin kauneusoperaatiot ovat kiinnostaneet lukuisia ihmisiä kuluneiden vuosien aikana ja monet fanit kiirehtivät jälleen tämän syntymäpäivänä huomauttamaan, että perheenjäsenten kotialbumikuvissa esiintyvä Kylie näyttää varsin erilaiselta kuin supertähden itsensä julkaisemissa otoksissa.

Suositusta Keeping Up With The Kardashians -tosi-tv-sarjasta julkisuuteen ponnahtaneella Kylie Jennerillä on Instagramissa huimat 189 miljoonaa seuraajaa. Tänä päivänä Kylie työskentelee muodin ja kosmetiikan parissa, ja hänellä on oma meikkimallistonsa.

Erityisesti meikkibrändillään rahaa tahkonneesta Kyliestä tuli muutama vuosi sitten maailman nuorin omaisuutensa itse luonut miljardööri. Hiljattain tosi-tv-tähti kuitenkin menetti miljardööristatuksensa talouslehti Forbesin julkaistua toukokuun lopussa artikkelin, jossa lehti julisti, ettei Jenner olekaan oikeasti miljardööri.

Forbes väitti Jennerin punoneen valheiden verkon ja liioitelleen omaisuutensa arvoa, ja nousseen valheiden siivittämänä miljardöörien listalle.