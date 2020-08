Kolmen lapsen äiti Johanna riisui Portugalin Playboylle – ”Suomen Sabrinaksi” ylistetty laulaja äimistyi, kun häntä pyydettiin alastonkuviin

Laulaja Johanna Kuvaja poseeraa ensi viikolla julkaistavan Portugalin Playboy-lehden viimeisessä printtinumerossa.

Ehdotus Playboy-kuvista tuli Shower-kappaleellaan viime syksynä huomiota herättäneelle tamperelaiselle Johanna Kuvajalle yllätyksenä – eikä saanut häntä välittömästi innostumaan.

– Meinasin kieltäytyä, hän kertoo IS:lle.

– En ollut tietoinen, millainen lehti Playboy on nykyään. Luulin, että siellä pitää levittää haarat ja kaikki. Mutta eihän se sellainen olekaan, vaan aika siisti lehti, jossa ei tarvitse paljastella paljon mitään. Mutta tuli paljasteltua, sponsorinkin toiveesta.

Laulaja sanoo yllättyneensä siitä, kuinka sensuelleja Portugalin Playboyn kuvat ovat.

Lähipiiristä kannustettiin, että kun leikkiin kerran ryhtyy, mitäpä sitä sitten jarruttelemaan. Niinpä Kuvaja esiintyy lehden sivuilla ylävartalo paljaana.

Samaan aikaan Playboy-jutun kanssa julkaistaan myös uusi miksaus Shower-kappaleesta. Sen on tehnyt suomalainen musiikkituottaja Janne Hyöty, joka on ollut tekemässä kymmeniä hittejä Aasian markkinoille.

– Olen iloinen, että olen löytänyt suomalaisen tuottajan, jonka kanssa yhteistyö sujuu hyvin ja jolla on jo näyttöjä hittisoundin tekemisestä.

–Tuskin tästä haittaakaan on, kun brändini on rakentunut seksikkyyden ympärille, Kuvaja toteaa.

Shower-kappale on soinut radioissa jo monissa maissa aiemmin. Kulttisuosiota Kuvajalla on jo muun muassa Hollannissa.

Johanna Kuvaja meinasi aluksi kieltäytyä Playboy-kuvista.

Toivotko, että kuvat Playboyssa auttavat sinua kansainvälisen uran rakentamisessa?

– Ainahan minä yritän etsiä uusia alustoja, joiden avulla voin laajentaa brändiäni. Olen ymmärtänyt, että tämä on Euroopan suurin Playboy. Tuskin tästä haittaakaan on, kun brändini on rakentunut seksikkyyden ympärille.

