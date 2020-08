Kathrine Schwarzeneggerin ja Chris Prattin vauva syntyi – isoisäksi tullut Arnold Schwarzenegger bongattiin tyttärensä talolta sikari huulessa

Arnold Schwarzeneggerin tytär sai esikoisensa.

Näyttelijälegenda Arnold Schwarzeneggerin tytär Katherine Schwarzenegger, 30, on saanut esikoisensa näyttelijä Chris Prattin, 40, kanssa.

Katherine Schwarzeneggerin veli Patrick paljasti ilouutisen Entertainment Online -sivuston videolla sunnuntaina.

– Perhe voi hyvin. Hankin hänelle juuri pienen lahjan, Patrick kertoi videolla.

26-vuotias Patrick näytti peukkua, kun häntä onniteltiin sedäksi tulemisesta. Hän esitteli kameralle vaaleanpunaisella nauhalla koristetun paketin. On epäselvää, oliko lahja hänen siskolleen vai vauvalle.

Patrick ei maininnut vauvan syntymäaikaa, mutta Chrisin auto oli nähty perjantaina iltapäivällä Kalifornian Santa Monicassa sijaitsevan sairaalan pihassa. Vauvan sukupuolta tai tarkkaa syntymäaikaa ei vielä tiedetä.

Katherinen isä Arnold Schwarzenegger, äiti Maria Shriver sekä sisarukset Christina ja Christopher nähtiin pariskunnan talon edustalla. Myöhemmin perhe poistui talosta, ja Arnold poltteli sikaria kävellessään autoa kohti.

Kathrine ja Chris menivät naimisiin viime vuoden kesäkuussa. Lapsi on avioparin ensimmäinen yhteinen. Perheeseen kuuluu lisäksi Chrisin 7-vuotias Jack-poika, jonka huoltajuuden Chris jakaa ex-vaimonsa Anna Farisin kanssa.

People-lehden mukaan pariskunta haaveili perheenlisäyksestä häistä lähtien.

Perheessä riittää juhlittavaa, sillä Kathrinen tuore kirja The Gift of Forgiveness on viihtynyt useita viikkoja New York Timesin bestseller-listalla. Kirjailija on joutunut tosin siirtämään kirjakiertuettaan vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi.

Kathrine on itävaltalais-yhdysvaltalaisen kehonrakentajan, näyttelijän ja poliitikon Arnold Schwarzeneggerin esikoislapsi.

Katherine Schwarzenegger ja Chris Pratt bongattiin kävelyltä Los Angelesissa 20. kesäkuuta.