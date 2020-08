Unelmaduuni Australiassa -uutuusrealityssä suomalaisnuoret raatavat peräkylien farmeilla ja viettävät kosteita viikonloppuja – mukana muun muassa bilekuningatar ja panseksuaali

Unelmaduuni Australiassa -uutuusrealityn koko kausi julkaistaan C Moressa maanantaina 31. elokuuta.

Uudessa realityssä neljä suomalaista kaupunkilaisnuorta lähtee toiselle puolelle maailmaa haaveenaan leppoisa työ auringossa, mutta perillä odottaakin lannantuoksuinen työpaikka peräkylien farmeilla.

C Moren alkuperäissarjassa Unelmaduuni Australiassa tutustutaan neljään suomalaisnuoreen, jotka haaveilevat hauskasta seikkailusta maailman toisella puolella ja huolettomasta työstä auringon alla. Ikimuistoinen reissusta tuleekin, mutta ei ehkä ihan sillä tavoin kuin nuoret kuvittelevat.

Elokuun lopussa julkaistavan kauden aikana selviää, että unelmaduunin etsiminen käy työstä, mutta onneksi raskaan farmeilla raatamisen lisäksi on tarjolla myös raskaita huveja. Kosteat viikonloput suurkaupungin sykkeessä sisältävät eeppistä juhlimista sekä romanttisia kohtaamisia. Lisäksi tytöt kokevat vauhtia ja vaarallisia tilanteita surffilaudalla ja tutustuessaan Australian eksoottiseen luontoon.

Suuri käänne koetaan koronaviruksen rantautuessa myös Australiaan. Miten tytöt selviävät pandemian kourissa kaukana kotoa? Tältä opettavaiselta seikkailulta ei heistä kukaan palaa entisellään takaisin.

Tässä ovat ohjelman tähdet:

Linda, 22, Helsinki

Cheerleader ja bilekuningatar Linda kohtaa valtaisalla kanafarmilla tehotuotannon raadollisuuden, mikä saa herkän tytön romahtamaan henkisesti.

– Australian reissu oli henkisesti opettava, kasvatti elämään mukavuusalueen ulkopuolella ja ottamaan rohkeammin uusia haasteita vastaan. Opin myös itsekseen pärjäämistä ja luottamista siihen, että asioilla on tapana järjestyä, vaikka koronakin jylläsi ja piti asennoitua siihen, että epätietoisuudesta huolimatta ei pidä luovuttaa, Linda kuvailee kokemaansa.

Helsinkiläinen Linda koki reissun aikana romahtamisen.

Iida, 18, Vantaa

Räväkkä ateisti ja panseksuaali Iida päätyy töihin ääriuskovaiselle karjatilalle, jonka omistajien tiukat näkemykset homoseksuaalisuudesta nostattavat pian kuumia tunteita.

– Lisäksi koronatilanne eskaloitui kesken reissun. Australiassa pysyminen oli kuitenkin jopa turvallisempaa kuin Eurooppaan palaaminen. Päätös jäämisestä oli siis helppo, vaikka backpacker-elämä ottikin pahasti kolhua. Mahtavan reissun tärkeimmät opit tulivat itsestä ja ihmissuhteista, Iida kertoo.

Vantaalainen Iida päätyy töihin ääriuskovaiselle karjatilalle.

Riikka, 24, Helsinki

Lyhytpinnainen Riikka nappaa nelikosta ainoana heti unelmaduunin, mutta onko ruoho kuitenkin vihreämpää aidan toisella puolella?

– Reissu oli ajoittain henkisesti raskas, mutta kun alkoi omaksumaan aussien chilliä elämäntyyliä, alkoi päästä enemmän sisään koko hommaan. Isoimpana asiana opin sen, että olen tosi sopeutuvainen. Koronapandemiasta oli vaikea tajuta kokonaiskuvaa, kun oli valmiiksi niin eristyksissä. Olisi kuitenkin ollut isompi riski vaeltaa takaisin Suomeen, niin jäimme mieluummin Australiaan noudattaen maan sisäisiä ohjeita, Riikka kuvailee.

Helsinkiläinen Riikka kuvailee reissua henkisesti raskaaksi.

Ninja, 19, Kuopio

Nilsiästä kotoisin oleva kuopiolaistyttö matkaa ensi kertaa suurkaupunkiin ja haaveilee romanssista, mutta löytää itsensä lapioimasta lantaa syrjäiseltä hevostilalta.

– Opin reissulta, että mihin tarpeen tullen pystyn. Koronaviruspandemia ahdisti silloin tällöin, mutta tilanne ei onneksi ollut siellä silloin niin paha, että korona olisi ollut koko ajan mielen päällä. Omasta luonteesta opin hyviä juttuja ja piirteitä mitä pitää vielä kehittää, Ninja kertoo keväästään.

Kuopiolainen Ninja matkaa ensimmäistä kertaa suurkaupunkiin.

Unelmaduuni Australiassa -ohjelman koko kausi julkaistaan C More -suoratoistopalvelussa 31. elokuuta. Jaksoja on yhteensä 10. Ohjelma nähdään myöhemmin myös MTV:n kanavilta.