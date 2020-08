Antti Railio oli järjestänyt Siiri-vaimolleen koskettavan yllätyksen vihkitilaisuudessa – näin pari viettää romanttista häälomaansa

Laulaja Antti Railio ja hänen puolisonsa Siiri vihittiin viime lauantaina.

The Voice of Finland -laulukilpailun voittanut Antti Railio ja hänen puolisonsa Siiri menivät naimisiin lauantaina. Pari avioitui järven rannalla Seinäjoen kupeessa. Paikalla olivat parin läheiset: sisarukset, lapset sekä vanhemmat. Intiimin vihkitilaisuuden jälkeen aviopari suuntasi Siirin äidin luokse kakkukahveille.

– Meidät vihittiin samassa paikassa Varpulanjärvellä, jossa kuvasimme Samaan marmoriin -kappaleen musiikkivideon. Kappaleesta tuli niin sanotusti meidän biisi. Se on itselleni tärkeä paikka, jossa olen monesti pohtinut syntyjä syviä, Railio kertoo.

Myös päivämäärällä oli pariskunnalle tärkeä merkitys.

– 8.8.2020 kuvastaa ikuisuutta. Meillä on kaikki ollut niin upeasti alusta asti, niin tämä avioliitto on meidän ikuisuus. Käsi kädessä kuljemme, kunnes ikuisuus meidät erottaa, Railio kuvailee tunteikkaasti.

Pari avioitui upeissa maisemissa järven rannalla.

Koronan takia pariskunta joutui siirtämään varsinaisen hääjuhlansa ensi vuoteen. Railion mukaan silloin he myös siunaavat liittonsa kirkossa.

– Aluksi juhlien siirtäminen harmitti, mutta näin on parempi. Korona on vaikuttanut merkittävästi myös talouteen, joten ei tässä ole tarvetta kiirehtiä, Railio summaa.

Railion mukaan pariskunnan oli alun perin tarkoitus vaihtaa sormukset vasta varsinaisessa hääjuhlassa. Laulaja päätti kuitenkin yllättää rakkaansa vihkitilaisuudessa. Hän oli kaikessa hiljaisuudessa hankkinut parille sormukset samasta kultasepänliikkeestä, josta Siirin isovanhemmat sekä heidän isovanhempansa aikoinaan ostivat kihlasormuksensa.

– Kun meidät julistettiin aviopuolisoiksi, Siirin yllätykseksi vihkijä pyysi vielä antamaan sormukset toisillemme rakkauden symboleina. Siiri hämmästyi, kun ei meillä pitänyt olla sormuksia. Sitten tokaisin faijalle, että ojentaisiko hän sen boksin ja Siiri oli aivan häkeltynyt, Railio kertoo.

Muusikko on omistanut syksyllä julkaistavan Ikuisuus-albuminsa Siirille. Hänen Mun sydän palaa sulle -single julkaistaan perjantaina.

Parilla on syytä hymyyn, sillä he odottavat myös ensimmäistä yhteistä lastaan, jonka odotetaan syntyvän syksyllä.

– Jännitämme kaikki kovasti hänen tuloaan. Laskettu aika on parin keikkapäiväni välissä, joten saattaa olla, että joltain konsertilta tulee kiireinen lähtö, Railio naurahtaa.

Antti Railiolla on aiemmasta suhteestaan kaksi lasta ja Siirillä neljä, joten tänä vuonna syntyvä pienokainen on uusperheen seitsemäs. Perhe asuu omakotitalossa Seinäjoella. Korona-aika on Railion mukaan sujunut perheen kesken mutkattomasti, vaikka se laittoi muusikon koville.

– Aluksi koin hieman paniikkia ja ahdistusta, mutta Siiri rauhoitteli, että kyllä me pärjäämme yhdessä. Kun lapset olivat kotikoulussa, sain olla niin keittäjä kuin esikoulun täti. Siirillä oli todella pahaa raskauspahoinvointia, joten välillä hikihatussa vein juosten vesilasia vessaan ja taas takaisin paimentamaan lapsilaumaa.

Antti Railio tutustui Siiriin kesällä 2018, kun hän oli keikalla häissä, joissa morsian oli Siirin sisko. Tummatukkainen nainen kiinnitti Railion huomion, ja pian pari rakastui palavasti.

Tuore aviopari viettää parhaillaan kahdenkeskeistä häämatkaa ympäri Suomea matkailuautolla.

– Kumpikin jännitimme niin paljon vihkimistä, että nukuimme sitä edeltävänä yönä vain kolmisen tuntia. Päätimme lähteä rennolle häämatkalle, jonka aikana kiertelemme matkailuautolla fiiliksen mukaan vajaan viikon ajan, Railio kertoo.

Onnellisen kuuloinen Railio kertoo avioituneensa elämänsä naisen kanssa ja kehuu rakastaan vuolaasti.

– Siiri on universumin kaunein ja ihanin vaimo. Tämä uskomaton nainen on sielunkumppanini ja toinen puoliskoni. En voisi olla onnellisempi, Railio hehkuttaa.