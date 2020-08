Miljoonien ihailema YouTube-tähti ryöstettiin aseella uhaten – ”Pahin painajaiseni toteutui”

Aseistautuneet miehet tunkeutuivat Nikkie de Jagerin kotiin.

Hollantilainen YouTube-tähti Nikkie de Jager, 26, kertoo sosiaalisessa mediassaan joutuneensa ryöstön kohteeksi. NikkieTutorials-nimellä sosiaalisessa mediassa tunnettu tähti kirjoittaa Instagramissaan aseistautuneiden ryöstäjien tunkeutuneen hänen ja puoliso Dylan Drossaersin kotiin Udenissa, Hollannissa.

– Aiemmin tänään yksi pahimmista painajaisistani toteutui, kun meidät ryöstettiin aseella uhaten kotonamme, Nikkie kirjoittaa Instagramissaan.

Hän kuvailee ryöstäjien hyökänneen heidän kimppuunsa, mutta kumpikaan ei saanut ryöstössä vakavia vammoja.

– Fyysisesti olemme kunnossa, mutta henkinen tila onkin sitten eri juttu. Kirjoitan kertoakseni teille, että olemme ”kunnossa” ja turvassa.

Hän ilmoittaa aikovansa pitää nyt taukoa sosiaalisesta mediasta toipuakseen koettelemuksesta.

Paikallinen poliisi on tiedottanut, että ryöstäjiä oli useampi, todennäköisesti kolme. Viranomaisten mukaan toinen talon asukkaista sai ryöstössä ruhjeita.

People-lehti kertoo, ettei toistaiseksi ole tiedossa, mitä ryöstäjät saivat saaliikseen huippusuositun kauneustubettajan kodista.

Nikkie de Jager on yksi maailman seuratuimmista YouTube-tähdistä. Hänen kosmetiikkaan keskittyvällä NikkieTutorials-kanavallaan on YouTubessa huimat 13,5 miljoonaa seuraajaa. Instagramissa seuraajia on 14,2 miljoonaa.

Nikkien on tienannut somevideoillaan huikean 6 miljoonan euron omaisuuden.

Nikkien suosio lähti räjähdysmäiseen kasvuun muutamia vuosia sitten, kun hän latasi YouTube-kanavalleen videon nimeltä The Power of Makeup. Videolla Nikkie meikkasi kasvoistaan vain puolet ja videon tarkoituksena oli havainnollistaa, mitä meikillä on mahdollista saada aikaan. Sittemmin monet ovat toteuttaneet videosta oman versionsa.

Tammikuussa YouTube-tähti julkaisi videon, jossa hän kertoi olevansa transsukupuolinen. Videolla hollantilainen meikkitaiteilija kertoi olevansa helpottunut saadessaan vihdoin kertoa totuuden, jonka paljastamista hän on pelännyt pitkään.

Nikkie paljasti joutuneensa asiasta kiristyksen kohteeksi ja päättäneensä kertoa asiasta ennen kuin joku muu kertoisi hänen yksityisasioistaan tiedotusvälineille.

– Jokainen on itse vastuussa omasta elämästään. Olen täällä kertomassa avoimesti transsukupuolisuudestani, ja toivon, että voin esimerkilläni kannustaa muita samassa tilanteessa olevia tekemään samoin, hän sanoi.