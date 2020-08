FBI ratsasi YouTube-tähti Jake Paulin ökykodin – poliisi pysyy vaitonaisena salaperäisestä operaatiosta

Kymmenien miljoonien seuraaman sometähden Jake Paulin kotiin tehtiin ratsia.

Suositun Youtube-tähden Jake Paulin kotiin on tehty ratsia, kertoo BBC. FBI teki ratsian 23-vuotiaan Jake Paulin Los Angelesissa sijaitsevaan hulppeaan kotiin aiemmin tällä viikolla. Jake Paul ei ollut paikalla ratsian aikaan.

FBI:n tiedotuksesta kerrottiin BBC:lle, että ratsian suoritti aseistautunut SWAT-tiimi. SWAT-ryhmä tarkoittaa Yhdysvaltain poliisin erikoisosastoa, jota käytetään muun muassa piiritys- ja panttivankitilanteissa.

FBI ei suostunut paljastamaan ratsian syytä, mutta ratsia on osa laajempaa tutkintaa. BBC:n mukaan Jake Paulin tontilta löytyi useita aseita.

Äskettäin Jake Paul oli suuren syytevyyhdin keskellä Arizonassa. Paikallisessa ostoskeskuksessa oli ollut laiton kokoontuminen, jonka seurauksena ostoskeskuksen tiloja oli rikottu ja tavaroita ryöstetty. Poliisi oli vastaanottanut satoja vinkkejä siitä, että Jake Paul osallistui tempaukseen.

Mies itse on kieltänyt osallistuneensa minkäänlaisiin laittomuuksiin, ja Metro-lehden tietojen mukaan syytteistä on nyt luovuttu.

Musiikkia ja Youtube-videoita tekevä Jake Paul on kokeillut siipiään myös nyrkkeilymaailmassa.

Heinäkuussa Jake Paul suututti seuraajansa ja kotikaupunkinsa pormestarin järjestämällä suuret kotibileet keskellä pandemiaa.

Paulin kohujuhliin oli kokoontunut kymmeniä sosiaalisen median vaikuttajia YouTubesta ja TikTokista eikä juhlakansa liiemmin välittänyt turvaväleistä tai hengityssuojainten käytöstä.

Jake Paul on tienannut viime vuosina kymmeniä miljoonia dollareita.

Jake Paul on YouTube-tähti, jolla on yli 20 miljoonaa seuraajaa. Myös hänen omaisuutensa lasketaan miljoonissa. Talouslehti Forbesin mukaan mies tienasi yksistään viime vuonna 21,5 miljoonaa dollaria. Jake Paulin veli Logan Paul on myös yksi maailman suosituimmista tubettajista.