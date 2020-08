Näin korona vaikutti TTK-tähtien päätökseen lähteä mukaan suosikkiohjelmaan: ”Meillä on hyvin tarkat ohjeistukset”

Suomen koronatilanne mietitytti Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan osallistuvia julkkiksia.

MTV:n suosikkiohjelma Tanssii tähtien kanssa palaa jälleen televisioruutuihin tänä syksynä.

Koronapandemian keskellä useita tv-ohjelmia kuvataan poikkeusoloissa. Kisassa nähtävät kaksitoista julkisuudesta tuttua suomalaista kertovat nyt, vaikutti koronatilanne heidän päätökseensä osallistua suosikkiohjelmaan.

Sami Sykkö ja Ansku Bergström

– En yhdistänyt koronaa ja tätä kilpailua toisiinsa mitenkään. Tätä ohjelmaa kuitenkin mietittiin syksyksi. En ole kuulunut siihen joukkoon, jota jännittää. Olen ollut varovainen ja toiminut ohjeiden mukaan, mutta en ole pelännyt. Uskon, että tuotanto hoitaa varotoimet asianmukaisesti.

Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen

– Toki korona toi vähän epävarmuutta, sillä jännitin vähän, tuleeko tätä kautta ollenkaan. Poikkeusaika kuitenkin iski aika nopeasti päälle, mutta nyt ollaan täällä ja näyttää hyvältä. Tuotanto on todella vastuullisesti ottanut tilanteen haltuun, joten on toiveikas olo. Kaikki vastuullisesti pidetään itsestämme ja toisistamme huolta.

Virpi Sarasvuo luottaa tuotantoon. Vierellä tanssipari Sami Helenius.

Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius

– Ehkä sen verran mietin sitä asiaa, että totta kai tässä kaikki ollaan aikuisia ihmisiä ja matkan varrella katsotaan tilannetta. Mennään järkevästi, mutta luotan tuotantoon ja kaikkiin muihin mukanaoleviin, että noudatetaan varovaisuutta. Se ei ole sellainen huoli, joka muuten olisi harteillani. Huolehdin omat asiani mahdollisimman hyvin. Pidetään huoli varotoimenpiteistä, sillä ei kukaan halua, että kukaan sairastuu.

Kristiina Halttu ja Aleksi Seppänen

– Silloin keväällä kun soitto tuli, että lähdenkö mukaan mietin, mutta en ehkä koronan kautta. Silloin se oletus oli, että tämä on syksyllä ohi. Töitten puolesta on nyt kuitenkin tavattava ihmisiä, niin täällä on tehty kuten teatterissakin kaikki mahdolliset varotoimet, mitä pystytään. Mahdollisimman vähän kontakteja ja käsidesiä. Yritetään välttää muita pareja ja pysytään mahdollisimman paljon oman porukan kesken.

Niklas Hagman mietti, että päästäänkö ohjelmaa koronan takia edes tekemään. Vierellä tanssipari Kia Lehmuskoski.

Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski

– Kyllä se mielessä kävi, että tuleeko tämä ylipäätään tapahtumaan. Ei tiennyt kuinka pahaksi korona menee, mutta ei oman hyvinvoinnin takia mietityttänyt. Tuotanto tekee kuitenkin kaikkensa, että noudatetaan vaadittavia varotoimia.

Jukka Hildén ja Katri Mäkinen

– Koronatilanne oli ratkaiseva asia. Asuin Jenkeissä, ja tulimme perheen kanssa Suomeen ollaksemme turvassa. Nyt kun olen Suomessa, tuli tämä hieno tilaisuus oppia uutta ja päästä haastamaan itseään. En kyllä tänä aikana lähtisi tunkemaan itseäni esimerkiksi festareille.

Minna Parikka ja Matti Puro

– Tuotannolle on tärkeää, että pysymme terveinä, joten varmasti tulen välttelemään suuria massatapahtumia ja turistirysiä. En kuitenkaan epäröinyt osallistumista, sillä olen aina halunnut tähän ohjelmaan mukaan, ja tämä oli täydellinen syksy sille. Minussa oli pitkään eräänlainen tyhjiö, mutta nyt pääsen oppimaan uutta ja kehittämään itseäni.

Jesse Markin ja Claudia Ketonen

– Korona ei juuri vaikuttanut osallistumiseeni. Kun tällainen tilaisuus tuli vastaan, mietin syitä kieltäytyä sekä myöntyä, ja vahvasti käännyin kyllä-vastauksen puolelle. Me parit emme voi vältellä lähikontakteja, mutta pyrimme pitämään etäisyydet muihin pareihin.

Shirly Karvinen lähtee tanssiparketeille luottavaisin mielin Jani Rasimuksen kanssa.

Shirly Karvinen ja Jani Rasimus

– Korona ei juuri vaikuttanut päätökseeni lähteä mukaan. Huolehdimme käsihygieniasta, ja vaikka emme pysty turvavälejä noudattamaan, luotan siihen, ettei Jani tuolla nuoleskele ikkunoita, Karvinen nauraa.Janina Fry ja Anssi Heikkilä

– Suhtaudun koronaan vakavasti, mutta me kaikki pidämme parhaamme mukaan huolta siitä, ettei produktio kaadu jonkun sairastumiseen. Meillä koko perhe elää taas aikalailla social distancing -elämää, kun sukulaisissamme on riskiryhmäläisiä, joita tapaamme. Jokainen kantaa kortensa kekoon, mutta tietysti riski sairastua on olemassa.

Touko Aalto ja Jutta Helenius

– Monien asioiden ohella oli hyvin tärkeää tietää, miten tuotantoyhtiö on ottanut koronan huomioon. Meillä on hyvin tarkat ohjeistukset, joita seurataan. Ohjeet myös elävät koronatilanteen mukaisesti. On kannettava vastuu oman terveyden kautta kaikista muista.

Tähtiparien suorituksia arvioi sunnuntai-iltojen suorissa lähetyksissä tuttuun tapaan Helena Ahti-Hallberg, Jorma Uotinen sekä Jukka Haapalainen. Ohjelman juontavat Mikko Leppilampi ja Vappu Pimiä.

Tanssii tähtien kanssa alkaa lauantaina 5.9. klo 19.30 nauhoitetulla esittelyjaksolla. Suorat lähetykset nähdään MTV3-kanavalla sunnuntaisin 6.9. kello 19.30 alkaen.