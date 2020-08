Ex-kiekkotähti Jarkko Ruutu kieltäytyi toistuvasti tv-ohjelmista – paljastaa nyt syyn, miksi päätti osallistua uuteen viihdeohjelmaan

Menestyksekkään jääkiekkouransa lopettanut Jarkko Ruutu nähdään uudessa Penkinlämmittäjät-viihdeohjelmassa.

Entinen huippukiekkoilija Jarkko Ruutu osallistuu ensimmäistä kertaa tv-formaattiin, kun hänet nähdään Penkinlämmittäjät-uutuusohjelmassa. Räävittömässä, mutta lämminhenkisessä viihdeohjelmassa käsitellään ajankohtaisia urheilu-uutisia ja -ilmiöitä, ja Jarkko Ruutu on yksi ohjelman vakiopanelisteista.

Kiekkotähti paljastaa, että häntä on vuosien aikana kysytty lukuisiin televisio-ohjelmiin.

– Olen harkinnut tarkkaan, mihin lähtisin mukaan. Olen pitänyt yksityiselämäni tiukasti yksityisenä, ja kaikki julkinen tekemiseni on liittynyt urheiluun. Ehkä siksi en ole aiemmin lähtenyt mukaan mihinkään. Ohjelmat eivät myöskään ole välttämättä sopineet aikataulullisesti elämääni, Ruutu perustelee.

Myös tällä kertaa hän aluksi kieltäytyi. Mikä sai julkisuutta karttavan miehen mielen muuttumaan?

– Sanotaan näin, että oli hyvät ympäripuhujat. Konsepti on mielenkiintoinen, ja kun kyseessä on huumorintäyteinen hyvän mielen ohjelma, joka liittyy urheiluun, miksi ei voisi kokeilla, Ruutu toteaa.

Ruutua ei ole viime vuosina näkynyt julkisuudessa. Helsingissä asuva Ruutu on kiekkouransa lopettamisen jälkeen työskennellyt Columbuksen NHL-joukkueen kehitysvalmentajana. Hän on myös hiljattain tehnyt uuden aluevaltauksen ja perustanut Easy United -henkilöstövuokraus- ja rekrytointifirman. Yritys on työllistää nykyisiä sekä jo uransa lopettaneita urheilijoita.

– On monta syytä, miksi yritysten kannattaa palkata urheilijoita. Eritoten he ovat aktiivisia ja kovia tekemään hommia. Palaute on ollut todella hyvää, Ruutu kertoo.

Miehen arki on hektistä, joten kaiken vapaa-aikansa hän pyrkii viettämään perheensä kanssa. Jarkko Ruutu on naimisissa valokuvamalli Sofia Ruudun kanssa, ja heillä on kaksi lasta.

Jarkko ja Sofia Ruutu menivät naimisiin kesällä 2017.

Jääkiekkouransa aikana Ruutu keräsi mainetta kovaotteisena pelaajana, jonka raju pelityyli ei ollut aina vastustajien mieleen. Tämä mielikuva on syöpynyt ihmisten mieliin, vaikka arkielämän todellisuus on toinen.

– Tietty leima otsassa on luonnollista, jos ei ole nähnyt minua kuin peleissä. Monesti siviilissä ihmiset ovat huomanneet, että olenkin varsin erilainen. Jokaisella on kuitenkin eri rooli työssään, hyväntuulinen Ruutu kommentoi.

Penkinlämmittäjien muut vakiopanelistit ovat Tero Tiittanen, Ville Myllyrinne, Pilvi Hämäläinen, Eva Wahlström, Paula Noronen, Tommy Lindgren ja Mikko Töyssy, jotka kisaavat pääsystä vaihtopenkiltä takaisin pelaavaan kokoonpanoon. Ohjelman juontaa Ilkka "Ile" Uusivuori.

Penkinlämmittäjät alkaa MTV3-kanavalla 2.syyskuuta klo 21.