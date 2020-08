Suosikkitubettaja Henny Harjusolan kauppareissu päättyi karmealla tavalla – tuntemattomat miehet piirittivät: järkyttävä video lävähti nettiin

Kauneusvloggaaja Henny Harjusolan piiritys Kivilahden ostarilla päätyi YouTubeen tuhansien silmien alle. Harjusola kertoo tekevänsä tapahtumista rikosilmoituksen.

Tuhansien seuraama kauneusvideobloggaaja ja kampaaja Henny Harjusola, 25, joutui aiemmin tällä viikolla keskelle uhkaavaa välikohtausta, jossa tuntemattomat miehet piirittivät hänet.

Tapahtumat Kivilahden ostarilta levisivät julkisuuteen, kun miehet latasivat tilanteesta kuvatut videot YouTubeen. Harjusola ei ole kommentoinut tapahtumia omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Harjusola kertoo Ilta-Sanomille, että tilanne sai alkunsa, kun hän oli noutamassa pakettia K-marketista ja kaksi entuudestaan tuntematonta miestä odotti häntä kaupan ovella. Kun Harjusola astui kaupasta ulos ystävänsä kanssa, miehet alkoivat kuvata ja solvata häntä.

– Tiesitkö, että sun näköiset hakataan toisissa maissa, mutta me ollaankin Suomessa, toinen miehistä uhkailee videolla ja sylkee Harjusolan jalkoihin.

Harjusola pysyy tilanteessa rauhallisena, vaikka toinen uhkaavasti käyttäytyvistä miehistä tulee kuvaamaan häntä lähietäisyydelle. Uhkailu vaihtuu haistatteluksi keskisormien kera.

– Sen jälkeen he siirtyivät kauemmas ja jatkoivat huutelua sieltä. Siinä vaiheessa otin ehkä itsekin kuumaa. Sanoin heille jonkun verran takaisin siinä ja kysyin heidän ikäänsä. Kävi ilmi, että kyse ei ollut teinipojista, vaan täysi-ikäisistä miehistä, Harjusola kertoo IS:lle.

Järkyttävät videot lähtivät leviämään sosiaalisessa mediassa kulovalkean tavoin ja ne ovat keränneet muutamissa päivissä yhteensä yli satatuhatta katselukertaa.

Harjusola kertoo saaneensa hetkessä selville miesten henkilöllisyydet seuraajilta tulleiden viestien ansiosta.

Harjusola kertoi seuraajilleen viime vuonna aloittaneensa sukupuolenkorjausprosessin. Samalla Henrynä tutuksi tullut sometähti vaihtoi nimensä Hennyksi.

Nopeasti tuli myös selväksi, että uhkaavat tilanteet ja herjaukset ovat arkipäivää sukupuolivähemmistöille.

– Yleensä se ei ole noin radikaalia, enemmän sellaista kulman takaa huutelua. Kenenkään ei pitäisi sanoa, että minä olen tottunut tuollaiseen, mutta ikävä kyllä näin se vaan on.

Harjusola kertoo, että hän aikoo tehdä rikosilmoituksen sukupuoleen perustuvasta häirinnästä.

– Toi on hirveän valitettava tilanne transihmisille yleisesti, koska se on todella arkipäiväistä. Jos sukupuolenkorjausprosessi on vasta alussa, sinulle saatetaan puhua todella törkeitä asioita julkisilla paikoilla.

– Se on tosi haitallista kenelle tahansa, mutta kun ihmisellä on meneillään tosi iso prosessi, tuo ei ole sellainen asia, mitä hänen pitäisi kuulla.

Henny Harjusola on noussut suuren yleisön tietoisuuteen sosiaalisesta mediasta, minkä lisäksi hänet tunnetaan kauneusalan ammattilaisena.

Harjusola toteaa, että transfobia on edelleen hyvin arkinen asia nykymaailmassa, erityisesti Suomessa.

– Sukupuolestanihan siinä oli kyse, kun hän sanoi minulle, että sinun kaltaiset ihmiset hakattaisiin, jos ei oltaisiin Suomessa. Sillä viitataan täysin suoraan siihen, että olen biologisesti syntynyt mieheksi ja myöhemmin elämässäni korjannut sukupuoleni.

– Transsukupuolisuus ei ole vielä millään lailla hyväksyttyä täällä. Esimerkiksi transu on todella loukkaava sana. Sitä käytetään ylensä transvestiiteista ja se ei ole lyhenne transsukupuolisuudesta, hän jatkaa.

Harjusola tekee töitä sekä kampaajana että kauneusvloggaajana ja somevaikuttajana. Hänen Youtube-kanavallaan on reilut satatuhatta tilaajaa ja Instagram-tilillään 79 tuhatta seuraajaa. Harjusola laittoi Youtube-kanavansa pystyyn tammikuussa 2016.

Harjusola on kertonut seuraajilleen avoimesti kauneustoimenpiteistään, muun muassa pistoshoidoista ja kolmesta brazilian butt lift -leikkauksesta.