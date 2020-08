Twilight-kirjasarjan jatko-osa julkaistiin 12 vuoden jälkeen – fanit villiintyivät

Twilight-fanit ovat vihdoin saaneet käsiinsä kirjasarjan odotetun jatko-osan.

Stephenie Meyerin, 46, kirjoittaman huippusuositun Twilight-kirjasarjan viimeisin osa Midnight Sun on vihdoin julkaistu.

Viimeisimmässä kirjassa fantasiaromanssi kerrotaan vampyyri Edward Cullenin perpektiivistä. Aikaisemmissa kirjoissa tarina on kerrottu toisen päähahmon Bella Swanin näkökulmasta.

Nostalgian valtaamat fanit ryntäsivät ostamaan uutuuskirjan, jolle aikaiset arvostelut ovat antaneet lämpimän vastaanoton, kertoo BBC.

– 12 vuoden odottamisen jälkeen voin vihdoin lukea kaiken Edwardin näkökulmasta. Siitä on niin kauan, ja tunnen itseni taas teini-ikäiseksi, yksi faneista hihkui Twitterissä.

– Midnight Sunin lukeminen tekee minusta niin nostalgisen. Olisinpa taas vuodessa 2008, innokkaasti odottamassa neljättä Twilight-kirjaa, ja ensimmäisen Twilight-elokuvan ensi-iltaa, toinen fani kirjoitti Twitterissä.

Fanit ovat olleet tietoisia Stephanie Meyerin kirjoittamasta jatko-osasta jo pidemmän aikaa. Midnight Sunin luonnosvaiheessa ollut käsikirjoitus vuoti julkisuuteen vuonna 2008, mikä sai kirjailijan tuntemaan olonsa ”häväistyksi”.

– En tiedä täsmälleen mitä tapahtui, mikä on yksi syy siihen miksi se ravisteli minua. En usko, että siihen liittyi mitään pahoja aikomuksia, Meyer kertoo The New York Timesin haastattelussa.

– Se oli vaikeaa, koska kukaan ei halua hiomatonta luonnosta julkisuuteen kritisoitavaksi.

Stephenie Meyer kuvailee Midnight Sunin kirjoittamisprosessia vaikeaksi.

Tämän vuoden toukokuussa Meyer ilmoitti, että odotettu jatko-osa tultaisiin vihdoin julkaisemaan. The New York Timesin haastattelussa Meyer toteaa julkaisseensa kirjan nyt yksinkertaisesti siksi, että sai sen valmiiksi.

Meyerin mukaan Midnight Sunin kirjoittaminen oli erittäin vaikeaa, ja siksi kirja saatiin julkaistua vasta yli vuosikymmenen luomisprosessin jälkeen.

– Jokainen sana oli kamppailua, Meyer toteaa haastattelussa.

– Kun näin valoa tunnelin päässä, aloitin julkaisuprosessin heti, koska tiesin, että oli olemassa ihmisiä, jotka olivat odottaneet kiltisti ja kärsivällisesti varsin pitkään.

Elokuvissa Edward Cullenin roolissa nähdään Robert Pattinson ja Bella Swania näyttelee Kristen Stewart.

