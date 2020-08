TTK-tähdet nimesivät pahimman vastustajansa – yksi nimi nousi ylitse muiden: ”Sieltä voi tulla ihan mitä vaan”

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tähtiparit arvelevat, että Jukka Hildén voisi olla yksi katsojien suosikeista.

MTV:n suosikkiohjelma Tanssii tähtien kanssa palaa jälleen televisioruutuihin tänä syksynä. Ohjelmassa kaksitoista julkisuudesta tuttua suomalaista ottavat mittaa toisistaan tanssin merkeissä tähtiopettajiensa johdolla.

Vaikka kaikki lähtee rakkaudesta tanssiin, kuuluu ohjelmaan tietysti myös kilpaileminen ja kehittyminen. Etukäteen on mahdoton sanoa, kuka tulee lopulta menestymään parhaiten, mutta monenlaisia arvauksia heiteltiin ilmoille jo kilpailijoiden julkistamistilaisuudessa.

Yksi nimi nousi ylitse muiden, sillä useimmat tähtipareista nimesivät Duudson-tähti Jukka Hildénin pahimmaksi vastustajakseen. Myös Hildén itse nimesi itsensä.

Katso tähtiparien kommentit alta!

Katri Mäkinen ja Duudsonien Jukka Hildén lähtevät haastamaan itseään tanssiparketilla.

Jukka Hildén ja Katri Mäkinen

– Pahin kilpailijani on minä itse. Kilpailen ennen kaikkea itseäni vastaan. Kannustan kaikkia mielettömiin suorituksiin, koska ei se ole minulta pois, jos vaikka Niklas Hagman tekee hienoja heittoja. Se näyttää hyvältä, mutta lähden itse tekemään vielä paremmin.

Jare Brand ja Saara Akiola

– Jukka Hildén on tosi sellainen viihdyttäjä-äijä ja sillä pääsee jo pitkälle. Siihen jos vielä lisää sen, jos se oppii oikeasti tanssimaan… viimeistään sitten se pääsee pitkälle.

Jare Brand ja Saana Akiola kehuvat Jukka Hildénin viihdyttäjän taitoja.

Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski

– Jukka Hildén voisi olla sellainen, joka on kova kilpailija. Sieltä voi tulla ihan mitä vaan, ehkä siellä sitten pompitaan ja vedetään voltteja, että se show voi olla aika räväkkää

Miisa Rotola-Pukkila ja Marko Keränen

– Jukka Hildénillä on ainakin enemmän Instagram-seuraajia kuin minulla, niin ehkä siinä mielessä hän. Koko kilpakumppaniporukka on kuitenkin mielettömän upea.

Minna Parikka ja Matti Puro

– En osaa nimetä pahinta vastustajaa, kun en ole vielä nähnyt muiden tanssitaitoja. Varmasti Jukka voisi olla sellainen katsojien suosikki.

Minna Parikka ja Matti Puro pohtivat, että Jukka Hildén saa todennäköisesti kansan puolelleen.

Jesse Markin ja Claudia Ketonen

– Pahimmaksi kilpailijaksi nimeän Jukan. Luulen, että tuollaiset hullut heittäytyjät ovat aina pahoja, koska he eivät epäröi, vaan heittäytyvät täysillä.

Kristiina Halttu ja Aleksi Seppänen

– Iloisena kuuntelin, kun Jukka Hildén tuolla sanoi, että tanssitaito on tasan nolla ja mietin mielessäni, että täällä on sama.

Shirly Karvinen ja Jani Rasimus

– Ainut ihminen, kenet minun pitää ylittää, on itseni. Kilpailussa häviää jo siinä vaiheessa, kun alkaa miettimään muiden tekemisiä. Voittajat keskittyvät voittamiseen. Veikkaisin kyllä, että Jukka tulee yllättämään. Vaikka hän onkin ehkä sellainen rämäpää, uskon, että hänestä löytyy myös herkkä puoli.

Ansku Bergström ja Sami Sykkö puolestaan arvelevat, että Touko Aallolla voisi olla hyvät mahdollisuudet pärjätä.

Sami Sykkö & Ansku Bergström

– Kun katson tuota jengiä, niin ei tuolla olekaan muita kuin pahoja kilpailijoita. Tuntuu, että siellä kansallissankareita, rakastettuja tv-hahmoja, huipputekijöitä ja maailmanmestareita. Touko Aalto on ainakin minun pisin vastustajani, kun itse olen lyhin. Hänellä on myöskin suurin jalka, että hänellä on näitä ulottuvuuksia.

Virpi Sarasvuo ja Sami Helenius

– En osaa tätä ajatella ollenkaan kilpailuna. Ajattelen tätä koko juttua niin, että me menemme parina yhdessä eteenpäin. Tehdään parhaamme. Myös omalla urallani ajattelin niin, että sillä ei ole mitään merkitystä, mitä muut tekevät. Jos joku muu tekee paremmin, niin sitten tekee. Sillä on ainoastaan merkitystä, miten me teemme meidän juttuamme.

Touko Aalto ja Jutta Helenius

– Tässä kohtaa vaikea sanoa pahinta kilpailijaa, kun en tiedä muiden harrastuksista tai tanssikokemuksesta. Jos jotain pitäisi sanoa, niin tietyllä tavalla tuolla Jarella on aivan oma meininkinsä.

Janina Fry ja Anssi Heikkilä

– En osaa sanoa, kuka voisi olla pahin kilpailija, mutta parini Anssi toteaa, että Niklas Hagman.

Lukijoiden suosikki Janina Fry tanssii Anssi Heikkilän kanssa.

Janina Fry oli myös Ilta-Sanomien lukijoiden ehdoton suosikki.

Kisassa nähdään tutut vakiotuomarit Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja Jorma Uotinen.

Tähtiparien suorituksia arvioi sunnuntai-iltojen suorissa lähetyksissä tuttuun tapaan Helena Ahti-Hallberg, Jorma Uotinen sekä Jukka Haapalainen. Ohjelman juontavat Mikko Leppilampi ja Vappu Pimiä.

Tanssii tähtien kanssa alkaa lauantaina 5.9. klo 19.30 nauhoitetulla esittelyjaksolla. Suorat lähetykset nähdään MTV3-kanavalla sunnuntaisin 6.9. kello 19.30 alkaen.

