Hollywood-tähti Salma Hayek, 53, julkaisi videon uima-altaalta – seuraajilta heti yksimielinen reaktio

Salma Hayek on tehnyt pitkän uran Hollywoodissa.

Näyttelijätähti Salma Hayekin Instagram-video on kerännyt miljoonia katselukertoja.

Meksikolaisnäyttelijä Salma Hayek on kerännyt uudella Instagram-videollaan ällistyttävän määrän katselukertoja. Instagram-tilillään julkaistussa videossa 53-vuotias näyttelijä sukeltaa hidastettuna veden pinnalle. The Blastin mukaan Hayekin videolla oli 20 minuuttia sen julkaisusta jo huikeat neljännesmiljoona katselukertaa.

Nyt videolla on jo 2,5 miljoonaa näyttökertaa ja yli 480 000 tykkäystä.

Videon kuvatekstiksi punaisiin bikineihin pukeutunut Hayek on kirjoittanut kehotuksen seuraajilleen.

– Hengitä iloa, Hayek kirjoittaa.

Hayekin seuraajat ihastelevat näyttelijän videota kommenttiosiossa.

– Olet niin upea!

– Kuin merenneito!

– Yksinkertaisesti tyrmäävä!

– Olet suosikkimerenneitoni!

Hayekilla on Instagramissa yli 15 miljoonaa seuraajaa, ja hän kirjoittaa kuvatekstinsä useimmiten sekä espanjaksi että englanniksi.

Salma Hayek on tehnyt pitkän uran Hollywoodissa.

Salma Hayek on yksi menestyneimpiä latinalaisamerikkalaisia näyttelijöitä. Näyttelijä muistetaan muun muassa Frida-elokuvasta, josta Hayek sai myös parhaan naispääosan Oscar-ehdokkuuden. Useissa kymmenissä elokuvassa näytellyt Hayek on nähty myös televisioruuduilla. Hayek muistetaan myös muun muassa Ruma Betty- ja 30 Rock-sarjoista.

Hayek on ollut naimisissa François-Henri Pinaultin kanssa vuodesta 2009. Pinault on luksusbrändejä omistavan Keringin toimitusjohtaja. Parilla on vuonna 2007 syntynyt Valentina-niminen tytär.