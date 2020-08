Caitlyn Jenner avautuu harvinaisessa haastattelussa väleistään Kanye Westiin – heitti tyhjentävän kuitin räppärin presidenttihaaveista

Kardashianin perheestä osittain etääntynyt Caitlyn Jenner on hyvissä väleissä Kanye Westin kanssa.

Tosi-tv-persoona Caitlyn Jenner avautuu Good Morning Britain -ohjelman haastattelussa kuulumisistaan ja lämpimästä suhteestaan räppäri Kanye Westiin. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan Westin käyttäytyminen viime aikoina on herättänyt faneissa huolta. Westin perheenjäsenet eivät ole juuri kommentoineet julkisesti tämän presidenttiyshaaveita tai muita viimeaikaisia ulostuloja. Erityisesti Westin ja vaimo Kim Kardashianin avioliiton tila on ollut huolen aiheena.

Kaliforniasta käsin haastatteluun osallistuva Jenner kertoo, ettei ole vaihtanut Westin kanssa kuulumisia sen jälkeen kun tämä ilmoitti lähtevänsä presidenttikilpaan. West on viettänyt viime aikoina paljon aikaa Wyomingissa poissa perheensä luota.

Jenner suitsuttaa Westiltä saamaansa kohtelua ja kiittelee tämän hyväsydämisyyttä. Vuonna 2015 transsukupuolisuudestaan kertonut Jenner on saanut Westiltä valtavasti tukea.

– Hän on ollut hyvä ystävä, ja se on minulle tärkeintä.

Caitlyn Jennerillä on monimutkaiset välit Kardashianin perheeseen.

Jenner ja 43-vuotias West ovat hyviä ystävyksiä, ja Jenner sanoo haastattelussa olevansa yhtä epätietoinen Westin tilanteesta kuin kaikki muutkin. 70-vuotias Jenner sanoo toivovansa Westille hyvää. Jenner ei tahdo ottaa tarkemmin kantaa Westin politiikkahaaveisiin.

– Sanoin vitsillä lähteväni hänen varapresidentikseen, kun hän julkisti asian, Jenner kertoo.

Kun haastattelija kysyy, tulisiko Westistä Jennerin mielestä hyvä presidentti, tämä purskahtaa nauruun.

– En voi edes vastata tuohon, Jenner sanoo lopetettuaan nauramisen.

– Elämme niin poliittisessa ilmapiirissä nykyään, en halua edes keskustella tai puhua politiikasta enää. Olen kyllästynyt siihen, mennään eteenpäin, Jenner kuittaa.

Kanye Westin viimeaikainen käytös huolestuttaa faneja.

Jenner on Keeping Up With the Kardashiansista tutun Kris Jennerin entinen puoliso. Tv-persoonana ja entisenä Olympialaisissakin menestyneenä kymmenottelijana tunnettu Caitlyn Jenner kertoi julkisesti olevansa transsukupuolinen vuonna 2015. Samana vuonna hän erosi Kris Jenneristä.

Jenner on eron jälkeen kertonut hankalista väleistään Kardashianin perheeseen. Caitlyn Jennerillä on läheiset välit tyttäriensä Kendallin ja Kylien kanssa. Jenner on kuitenkin kertonut etääntyneensä esimerkiksi Krisin tyttärestä Khloé Kardashianista suuren uutisensa jälkeen.