Pippa Laukka julkaisi harvinaisia kuvia tyttärestään – lääkärin koskettava kirjoitus sai seuraajat pyyhkimään kyyneleitä

Lääkäri Pippa Laukan Iina-tytär täytti 22 vuotta. Merkkipäivän kunniaksi Laukka muisti tytärtään koskettavalla kirjoituksella.

Olet mitä syöt -ohjelmasta tutuksi tulleella Pippa Laukalla on kolme tytärtä puolisonsa Markun kanssa. Hiljattain parin esikoinen Iina juhli 22-vuotissyntymäpäiväänsä, minkä kunniaksi Laukka julkaisi tyttärelleen koskettavan onnittelukirjoituksen Instagram-tilillään.

Kirjoituksen yhteyteen Laukka oli lisännyt runsaasti kuvia Iinan elämän varrelta. Osassa kuvissa Laukka poseeraa itsekin tyttärensä vierellä. Kirjoituksessaan Laukka muistelee Iinan lapsuutta koskettavalla, mutta humoristisella tavalla.

– Kyllä sinä olit pienenä joskus sanalla sanoen rasittava kuten pienet lapset ovat toisinaan. Kuten silloin kerran kun ajankuluksi piirtelit kivellä auton kylkeen. Monet kerrat käämini olivat tulipunaiset, kun et suostunut nukahtamaan vaikka valvoin tuntitolkulla vierelläsi, Laukka muistelee.

– Et sinä ilkeä ollut vaan eloisa. Erikoinen lapsi, ajattelin. Mutta minun, ja niin rakas että rintaan koski ja sydän pakahtui, kun katselin untasi. Kyllä sinä opetit joka päivä uutta vanhemmuudesta. Toisen ja kolmannen lapsen kohdalla en tehnyt enää samoja virheitä, hän jatkaa.

Kirjoituksessaan Laukka listaa myös piirteitä, joita tyttäressään erityisesti ihailee. Näitä ovat muun muassa taito tulla toimeen muiden ihmisten kanssa, ystävällisyys sekä kyky oppia nopeasti uusia asioita. Lisäksi hän kehuu tytärtään luotettavaksi ja oikeudenmukaiseksi.

– Rakastan sinua ja näitä piirteitä sinussa. Ja edelleen käyn välillä salaa katsomassa untasi. Minun pieni ja niin iso aikuinen tyttö. En osaa ajatella elämää ilman sinua. Isäsi ja minä olemme valtavan ylpeitä sinusta, Laukka kehuu.

– Tänään juhlitaan elämänpolkusi 22 vuotta. Etsi rohkeasti omaa tietäsi, uskalla elää, unelmoida ja toteuttaa haaveitasi. Aina ne eivät toteudu ja toisinaan ne toteutuvat kaksinverroin. Luota elämään ja omiin siipiisi, ne kantavat kyllä. Onnellista syntymäpäivää rakas, hän toivottelee.

Laukan herkkä kirjoitus on kerännyt vuolaasti kehuja lääkärin Instagram-seuraajilta. Monet kertoivat kirjoituksen nostaneen lukiessa tunteita pintaan ja useat olivat pyyhkineet silmäkulmiaan lukiessaan lääkärin onnittelukirjettä tyttärelleen.

– Kunpa useampi äiti osaisi pukea noin kauniiksi sanoiksi rakkautensa, eräs kehui.

– Juuri nukutin omani päikkäreille ja luin tämän, nyt on kyyneleet silmässä, kertoi toinen.

– Kauniisti kirjoitettu. Rehellisen aidosti, rakkaudella ja täydellä sydämellä, totesi kolmas.

– Pippa. Ihana kirjoitus ja niin totta. Kyynel silmäkulmassa, tunnusti eräs.

Pippa Laukka on tullut suomalaisille tutuksi Olet mitä syöt -ohjelmasta.

Pippa Laukalla on takanaan yli 25-vuotinen ura lääkärinä. Viime vuodet hän on työskennellyt yksityisellä puolella ja naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä. Suomalaisille hän on tullut tutuksi muun muassa kolumnistina, kirjailijana ja Olet mitä syöt -ohjelmasta. Laukka juhli hiljattain itse 50-vuotissyntymäpäiväänsä.