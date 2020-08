Aki Linnanahde ei ollut uskoa silmiään ruokakaupassa – perinteinen jouluherkku komeili hyllyssä täysin uudella nimellä: ”Mitä h*lvettiä?”

Aki Linnanahde on tehnyt pitkän uran televisiossa ja radiossa.

Radiojuontaja Aki Linnanahde ihmetteli Instagramissa, miten joulutortut olivat päätyneet kaupan hyllylle keskellä kesää.

Radio Novan aamusta tuttu radiojuontaja Aki Linnanahde huvitti seuraajiaan sosiaalisessa mediassa torstaina. Linnanahde nimittäin jakoi suositulla Instagram-tilillään kuvan tilanteesta, johon oli törmännyt asioidessaan ruokakaupassa.

Linnanahteen jakamassa kuvassa kaupan paistohyllyllä komeilee nimittäin kasa perinteisiä, luumuhillolla varustettuja joulutorttuja. Tällä kertaa ne eivät kuitenkaan olleet myynnissä omalla tutulla nimellään, vaan kauppias oli ristinyt perinteisen jouluherkun kesätortuksi, mikä ihmetytti suosikkijuontajaa.

– Mitä helvettiä??! Alkaako ne syöttää joulua jo elokuussa? Joulutorttu on JOULUtorttu, älä anna etuliitteen harhauttaa, Linnanahde päivitteli kuvatekstissään.

Juontajan Instagram-julkaisu on kerännyt yli 2000 tykkäystä ja lukuisia kommentteja. Kommenteissa Linnanahteen seuraajat pohtivat innoissaan, mistä kauppias oli kenties saanut moisen päähänpiston. Monet olivat myös Linnanahteen kanssa samoilla linjoilla siitä, että joulutorttu on joulutorttu myös elokuussa.

– Kauppias löytänyt pakkasesta torttuja ja päiväys menee ennen ensi joulua kenties, arvuutteli eräs.

– Vähän sama, kun Runebergin tortut pääsiäistorttuina. Ei jatkoon, totesi toinen.

– Mites olis juhannuskinkku, vitsaili kolmas.

– Myydäänhän riisipuuroakin ympäri vuoden. Ei se oli niin justiinsa, yksi puolusteli kommentissaan.

Linnanahde on ennenkin julkaissut Instagram-tilillään vastaavan kaltaisia humoristisia päivityksiä. Suosikkijuontajalla onkin kuvapalvelussa yhteensä yli 44 000 seuraajaa.

Aki Linnanahde on tehnyt pitkän uran televisiossa ja radiossa. Parhaillaan Linnanahdetta kuullaan Radio Novan aamuissa yhdessä Minna Kuukan kanssa. Linnanahde on myös nähty kilpailijana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja hän on kirjoittanut myös muun muassa jääkiekkoilija Jere Karalahden elämäkerran.