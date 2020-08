Talouslehti Forbes listasi TikTokin rikkaimmat tähdet – näin käsittämättömiä summia nuoret tienaavat sovelluksella, jonka käytön Trump haluaisi kieltää

Talouslehti Forbes listasi ensimmäistä kertaa TikTokin kovatuloisimmat julkkikset.

Arvostettu talouslehti Forbes listasi parhaiten tienaavat mobiilisovellus TikTokin vaikuttajat. Seitsemän nuoren sometähden listaus on ensimmäinen talouslehden tekemä kartoitus TikTokin kohdalla. Aiemmin listauksia on tehty muun muassa Instagram- ja Youtube-tähtien tuloista. Forbesin listalla mainitut TikTok-julkkikset ovat kaikki tienanneet vähintään miljoona dollaria vuoden 2019 kesäkuusta vuoden 2020 kesäkuuhun mennessä. Tuloja kertyy tähtien omista fanituotteista sekä kaupallisista yhteistöistä tunnettujen brändien kanssa.

Lue alta Forbesin listaus kovatuloisimmista tiktokkaajista:

7. Spencer X, noin miljoona euroa

28-vuotias Spencer X on tullut TikTokissa tunnetuksi beatboxaajana. Los Angelesissa asuva Spencer X liittyi TikTokiin helmikuussa 2019, ja on sittemmin tehnyt yhteistyötä tunnettujen brändien, kuten Sonyn ja Oreon kanssa.

6. Michael Le, noin miljoona euroa

Michael Le on useamman TikTok-historian jaetuimman videon takana. Len tulot mahdollistavat asumisen hulppeassa losangelesilaisessa kartanossa neljän muun tiktokkaajan kanssa. 20-vuotias Le on tehnyt pitkään yhteistyötä muun muassa Bang-energiajuomabrändin kanssa.

5. Josh Richards, noin 1,3 miljoonaa euroa

Kanadalainen Josh Richards on tehnyt monipuolisesti töitä kerryttääkseen varojaan TikTok-julkisuuden ohessa. Oman fanituotemalliston ja yhteistyösopimusten Reebokin ja Warner Recordsin kanssa lisäksi Richards on perustanut muun muassa oman energiajuomayhtiön. 18-vuotias Richards on myös TikTokin kanssa kilpailevan pienemmän Triller-sovelluksen strategiajohtaja.

4. Loren Gray, noin 2,2 miljoonaa euroa

Loren Gray kamppaili uransa aluksi huonojen managerisuhteiden ja epäonnistuneiden yhteistyösopimusten kanssa. Otettuaan ohjat omiin käsiinsä 18-vuotias Gray on luonut uraa TikTokin lisäksi musiikkimaailmassa. Gray on julkaissut kahdeksan singleä solmittuaan vuonna 2018 sopimuksen Virgin Recordsin kanssa. Gray on tehnyt yhteistyötä suurien brändien kuten Hyundai, Burger King ja Revlon kanssa.

3. Dixie D´Amelio, noin 2,5 miljoonaa euroa

Myös 18-vuotias Dixie D´Amelio on lähtenyt TikTok-uran siivittämänä tekemään musiikkia. D´Amelion kesäkuussa julkaistua Be Happy -singleä on striimattu yli 58 miljoonaa kertaa. Pikkusiskonsa Charlin kanssa usein yhteisvideoita tekevä D´Amelio luo uraa Los Angelesissa. Siskoksilla on yhteistyösopimukset vaatebrändi Hollisterin ja kosmetiikkayritys Morphen kanssa.

2. Charli D´Amelio, noin 3,4 miljoonaa euroa

Charli D´Amelio syöksyi TikTok-tähteyteen viraaleiksi nousseiden tanssivideoiden myötä. D´Amelio julkaisi ensimmäisen TikTok-videonsa viime vuoden kesäkuussa, ja pian sen jälkeen ura on kattanut monia rahakkaita yhteistöitä ja julkisuudessa esiintymisiä. D´Amelio on tehnyt yhteistyötä muun muassa huippumuotibrändi Pradan kanssa. Useiden brändiyhteistöiden lisäksi vasta 16-vuotias tähti on myös myynyt omia fanituotteitaan.

1. Addison Rae Easterling, noin 4,2 miljoonaa euroa

TikTokin parhaiten tienaava tähti on 19-vuotias Addison Rae Easterling, joka teki ensimmäisiä kaupallisia yhteistöitään vasta viime syksynä. Sittemmin supersuosioon noussut Easterling on jättänyt taakseen yliopisto-opinnot, ja keskittyy nyt uraansa TikTok-julkkiksena. Monen muun TikTok-tähden tavoin Easterling majailee Los Angelesissa. Easterling teki suuren mainoskasvosopimuksen American Eagle -vaatebrändin kanssa, joten hän tulee monille tutuiksi myös perinteisemmissä median kanavissa. Lisäksi Easterlingin ensimmäiset oman Item Beauty -brändin meikit julkaistaan lähiaikoina.

Erityisesti lasten ja nuorten suosima TikTok-mobiilisovellus tunnetaan yleisesti sen tanssitrendeistä. Sovelluksen käyttäjät tekevät tileilleen lyhyitä videoita, joilla esimerkiksi tanssitaan tai otetaan osaa kiertäviin haasteisiin. Kuten muillakin sosiaalisen median alustoilla, myös TikTokista on noussut hurjia summia tienaavia tähtiä, joiden julkisuus on verrattavissa maailmanluokan julkkiksiin.

Viime aikoina TikTok on näkynyt myös perinteisemmässä mediassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ryhdyttyä toimiin sovelluksen kieltämiseksi.

Aiemmin Trump uhkaili TikTokin kieltämisellä, mikäli sovelluksen Yhdysvaltain toimintoja ei myytäisi Microsoftille syyskuun 15. päivään mennessä. Tämän viikon torstaina Trump antoi asetuksen, jolla kielletään liiketoiminta TikTokin omistaman ByteDance-yhtiön kanssa Yhdysvalloissa. Asetus tulee voimaan 45 päivän kuluttua, mikäli kauppoja ei synny.