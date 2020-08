Tanssii tähtien kanssa -tanssiopettaja hurahti triathloniin – ”Miksi olla huono yhdessä lajissa, kun voi olla huono kolmessa”, vitsailee Aleksi Seppänen

Aleksi Seppänen on mukana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa myös alkavalla syyskauden syyskaudella.

Yhtäkkiä tanssinopettaja Aleksi Seppänen tajusi, että hänen liikuntaharrastuksensa ovat triathlonin lajit. Nyt suunnitelmissa on jo täyspitkä kisa.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tanssinopettajiin kuuluvalla Aleksi Seppäsellä, 41, on vastaus valmiina, jos häneltä kysytään syytä triathlonin harrastamiseen.

– Miksi olla huono yhdessä lajissa, kun voi olla huono kolmessa, Aleksi Seppänen heittää huumorilla.

Todellisuudessa triathlon on hurmannut hänet.

– Alusta saakka oli ihan selvää, että tätä tulen tekemään ja pitkään. Jos vain kroppa kestää, kilpailen varmasti vielä yli kuusikymppisenäkin, Seppänen sanoo.

Suomen mestaruuksia tanssijana voittanut taituri on ollut julkisuudessa vaitelias rakkaasta harrastuksestaan, vaikka triathlon on kuulunut hänen elämäänsä kesästä 2012 lähtien.

Seppänen tanssi tuolloin kesäteatteriesityksessä Valkeakoskella. Kesäteatteri sijaitsi järvenrannalla ja päivittäiseksi tavaksi tuli käydä uimassa. Liikunnallinen mies vietti esitysten välillä aikaa myös maalaismaisemassa pyöräillen ja juosten.

– Jossain kohtaa iski ajatus, että nämä kolmehan ovat triathlonin lajit.

Voisiko tässä triathlonposeerauksessa nähdä jo tanssiakin? Aleksi Seppänen ei halua niitä vertailla, niin erilaisia ne ovat.

Ajatus triathlonista alkoi kiehtoa niin paljon, että treenaus jatkui myös syksyllä. Seppänen myös hankki mahdollisimman paljon lisätietoa lajista ja valmistautui seuraavan vuoden kilpailukautta varten.

– Syksy meni varustehankintoja tehdessä. Kävi kuten monella helposti käy, kun ostetaan aluksi välineitä ja laitetaan hirveä määrä rahaa harrastukseen ennen kuin on edes kunnolla aloitettu. Minulla meni juuri niin, Aleksi myöntää.

– Nykyään nauran itselleni, koska piti hankkia varusteita viimeisen päälle, vaikka ei vielä tiennyt mistään mitään. Varustelu voi vähän karata käsistä, vaikka välttämättä ei tarvitse hankkia juuri mitään.

Päinvastoin kuin monien muiden liikuntalajien kohdalla triathlonin treenaus on lähes ilmaista. Uimahallikäynneistä menee maksu, mutta ulkona voi pyöräillä ja juosta ilman kuluja.

Ilmaston takia triathlonkisat sijoittuvat meillä kesään.

– Yleensä kisoissa uidaan avovedessä, joten meillä kilpailukausi rajoittuu toukokuun lopulta syyskuun alkuun. Pyöräillä ja juosta voisi muinakin aikoina, mutta vesi on silloin liian kylmää.

Triathlon on Seppäselle harrastus eikä hän treenaa tavoitteellisesti ympäri vuoden. Ainakin toistaiseksi on riittänyt, että oma ennätys on joka kesä parantunut edes vähän.

– Kunhan omat aikani jatkuvasti paranevat, pysyy tunne, että tapahtuu kehitystä.

Seppänen kisaa tällä hetkellä ikäsarjassa 40–44-vuotiaat. Kyseisessä ikäluokassa kilpailijoita on yleensä satakunta. Seppäsen tavoitteena on päästä kymmenen kärkeen, aiemmin hän on ollut tyytyväinen sijoittuessaan 20 parhaan joukkoon.

– Oman ikäsarjani Suomen parhaat puhumattakaan maailman huipuista ovat järkyttävän kovia. En tiedä, pääsisinkö ikinä sellaisiin vauhteihin, vaikka kuinka treenaisin.

Seppänen muistuttaa olleensa yli kolmekymppinen aloittaessaan triathlonin. Se asettaa kehittymiselle omat rajansa.

– Palkintosijoille pääsy vaatisi paljon tavoitteellisempaa treenausta. Siihen aika ja rahkeet eivät ole riittäneet, koska pitää tehdä myös töitä.

Seppänen toimii tanssijana teatteri- ja musikaaliesityksissä sekä pyörittää omaa osteopaatin vastaanottoaan.

– Kiireisinä työkausina en pysty noudattamaan säännöllistä treeniohjelmaa. On oltava armollinen itseä kohtaan, koska aika ei millään riitä kolmen triathlonlajin täysipainoiseen treenaamisen, kun teen samaan aikaan töitä.

Aikapulan lisäksi myös kokonaisrasitus voisi kasvaa turhan suureksi työkiireiden ohessa treenatessa. Alkuinnostuksessa Aleksikin unohti kestävyyslajiin kuuluvan maltillisuuden.

– Ensimmäisen vuoden aikana treenasin itseni ylirasitukseen. En osannut ollenkaan laskea kokonaisrasitusta, joten tuli kaikenlaisia vaivoja. Siitä viisastuneena olen oppinut vuosi vuodelta enemmän.

Ammattitanssijana Seppänen on tottunut kuuntelemaan kehoaan tarkalla korvalla ja osteopaatin työ on antanut siihen vielä lisää herkkyyttä.

– Ainahan jotain kohtaa kolottaa ja tulee pikkuvikoja. Osteopaatin koulutuksen ansiosta en heti hermostu enkä mene paniikkiin, jos johonkin paikkaan sattuu tai joissain jumittaa.

Osteopaattina Seppänen osaa omien kokemustensa avulla neuvoa muita paitsi palautumisessa, myös treenauksen mahdollisesti aiheuttamien vaivojen ehkäisyssä.

– Pystyn auttamaan monissa jutuissa, jotka edistävät harjoittelua.

Lajeista Seppäsen suosikki triathlonissa on pyöräily. Se on hänen vahvin lajinsa, vaikka hän ei ollut ikinä aiemmin ajanut aika-ajopyörällä.

– Juoksu tulee heti pyöräilyn kannoilla, jollei jopa rinnalla, mutta uinti minulla on hiukan hitaampaa. Uintiin on tullut helppoutta, mutta ei kovinkaan paljoa lisävauhtia, joten siinä olisi kehittämistä.

Seppänen on kilpaillut Suomessa puolimatkan, perusmatkan sekä sprinttimatkan triathlonkisoissa.

– Olen säästellyt täyspitkää matkaa, mutta nyt on alkanut tuntua, että voisin kokeilla myös sitä.

Seppänen arvelee osallistuvansa parin vuoden sisällä täyspitkään kilpailuun. Sopivia paikkavaihtoehtoja pyörii jo mielessä.

– Paikka voisi olla Tallinna, Kööpenhamina tai Barcelona. Niissä on inhimilliset rataprofiilit.

Seppänen kuului parikymppisenä tanssijana Suomen maajoukkueeseen ja matkusteli kansainvälisissä kisoissa.

– Minulla on koettuna kilpailuissa kulkeminen ympäri maailmaa, joten hinkua kansainvälisiin kisoihin ei välttämättä ole.

Silti Havaijin kuuluisa Ironman-kisa kutkuttelee mielessä.

– Jos joskus saisin paikan Havaijin maailmanmestaruuskilpailuihin, järjestäisin kyllä niin, että voisin lähteä. Siihen kisaan täytyy lunastaa paikka todella kovalla ajalla pienemmissä Ironman-kisoissa. Toisaalta minulla on treenaamiseen tarpeeksi motivaatiota, vaikka en koskaan pääsisikään Havaijin lähtöviivalle.

Alussa on syytä kehittää varsinkin itselle epämukavampia lajeja, muistuttaa Aleksi Seppänen. Hän ei ollut aiemmin ajanut aika-ajopyörällä.

Koronan takia töitä tanssijana ja osteopaattina ei voinut tehdä muutamaan kuukauteen, joten treenaamiseen oli tavallista enemmän aikaa, mutta suurin osa kisoista jäi tänä kesänä pitämättä. Seppänen osallistuu Kangasalan triathlonkisaan 8. elokuuta.

– Tänä kesänä minulla on vain yksi mahdollisuus parantaa viimevuotista ennätystäni. Yleensä olen kilpaillut kolme tai neljä kertaa kesässä.

Tanssia ja triathlonia Seppänen ei vertaile, ne ovat liian erilaisia lajeja.

– Triathlon vaatii kestävyyttä ja toistoja. Tanssi on tekniikan lisäksi tulkintaa, johon sisältyy taiteellisuutta.

Seppäsen 12-vuotias poika harrastaa jääkiekkoa mutta kokeilee jatkuvasti myös monia muita lajeja.

– Olen ehdottomasti monipuolisuuden kannalla. Kun kasvuikäinen tekee mitä tahansa, joka kehittää kestävyyttä, koordinaatiota, nopeutta ja voimaa, se on kuin laittaisi rahaa pankkiin kohti terveyttä ja hyvinvointia, Seppänen sanoo.