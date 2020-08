Suvi Ermilä on sarjakuvataiteen uusi tähti – ”Sarjakuvan avulla voin katsoa etäältä kipeämpiäkin asioita”

Suvi Ermilä lisää valoa suomalaisen sarjakuvan taivaalle.

Ranskalainen herkkusuu ja poliitikko Brillat-Savarin kirjoitti 1800-luvun alussa, että uuden ruokalajin keksiminen onnellistuttaa ihmiskuntaa enemmän kuin uuden tähden löytyminen.

Uudet sarjakuvantekijät tekevät samaa suomalaiselle kulttuurille.

Suvi Ermilän (s. 1985) esikoisalbumi Hauho (Suuri Kurpitsa) ilmestyi 2017 ja se nosti hänet kertaheitolla suomalaisen nykysarjakuvan ilahduttavan laajalle huipputasangolle.

Autofiktiotarina Ermilän lapsuuden kesämökkikokemuksista suvun mökillä oli yksi viime vuosikymmenen lopun onnistuneimpia debyyttejä.

Suvi Ermilä opiskeli Aalto-yliopistossa visuaalista kulttuuria, jossa yhteydessä hän sai kipinän sarjakuvan tekemiseen.

– Kuukauden kotimaista ajatellen strippisarjan teko oli minulle hivenen tuttua, sillä Katja Tukiainen opetti meille siellä strippisarjan rakentamista.

– Heinäkuun kotimaisen sarjan Sarjakuva-arkea alku oli hiven jähmeää, mutta sitten kokonaisuus alkoi hahmottua. En pyri tällä sarjalla teemaan vaan yksittäisiin kohtauksiin.

Suvi Ermilän toinen tai ensimmäinen ammatti on sosionomi, minkä lisäksi hän alkoi pari vuotta sitten tehdä myös harrastuksenaan taidetta.

Sarjakuvaihminen Suvi Ermilän tausta on muotoutunut pienlehdistä ja omakustanteista.

– Aloin opiskelemaan tai keskittymään taiteeseen kymmenen vuotta sitten. Taustani sarjakuvaan on ehkä vähän ”taiteellisempi”. Aino Louhen ja Kaija Papun sarjikset vaikuttivat alun perin siihen, että kiinnostuin sarjakuvasta parikymppisenä.

Samoin iranilainen, Persepolis-sarjan tekijä Marjane Satrapi on tärkeä.

– Käänteentekevintä minun urallani oli Matti Hagelbergin sarjakuvan sivuaineen kurssi Aalto-yliopistossa, ja se vaikutti varmasti eniten minun tekemisen suuntaani. Tuolla kurssilla minä tein muun muassa sen Hauho-albumin.

Ermilä on sanonut, että sarjakuvan tekeminen on myös itsetutkiskelun väline ja se antaa myös etäisyyttä ja auttaa selvittämään, mistä tässä kaikessa on kyse.

– Sarjakuvan avulla voin katsoa etäältä kipeämpiäkin asioita, mutta siihen liittyvän huumorin avulla asioita voi keventää.

Hauhon jälkeen Ermilältä ilmestyi neljän sarjakuvanovellin kokoelma Jälki.

Nyt hän tekee jälleen pitkää albumia.

– Uusi albumi on sekin osin omaelämäkerrallinen, sillä olen työskennellyt vastaanottokeskuksessa turvapaikanhakijoiden ohjaajana. Tarinan näkökulma on tiskin toiselta puolelta eli vastaanottokeskuksen työntekijän kannalta.

– Uuden albumin kuvakäsikirjoitus on tehty ja nyt piirrän sitä.

Ermilä sanoo tuntevansa olonsa on etuoikeutetuksi, kun on saanut sen verran pieniä apurahoja, että vuoden ajaksi työrauha on turvattu.

– Töiden ohella sarjakuvan tekeminen on todella raskasta ja nostan hattua niille, jotka sitä jaksavat. Silloin täytyy haluta tosi paljon saada teos aikaan.

Työpäivänsä Ermilä aloittaa kahdentoista maissa, sillä hän ”nukkuu pitkään”.

– Illalla piirtämisen jälkeen maalaan, sillä maalaaminen on minulla intohimoharrastus.

– Teen hirveästi turhaa työtä, poistan, piirrän uudelleen ja karsin tekstiä. Sarjakuvat teen tussilla ja terällä. Olen tykästynyt maalaamaan taustat.

Kuukauden kotimaisen värityksen hän teki tietokoneella.

– Pelkäsin, että sotkisin stripit, Suvi Ermilä nauraa.