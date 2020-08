Rankka missivuosi sai Bea Toivosen tekemään suuren päätöksen – päätti lopulta jättää kotimaansa kokonaan

Missivuosi kulutti Bea Toivosta niin, että hänen ainut pakokeinonsa oli muuttaa pois Suomesta ja jättää kaikki taakseen.

Sunnuntaina 7. toukokuuta 2014 tuusulalainen 21-vuotias kultakutri Bea Toivonen kruunataan katsojien hurratessa Miss Suomeksi Kirkkonummen Långvikissä. Nuori nainen haukkoo henkeään ja tajuaa unelmansa käyneen toteen. Kyyneleet virtaavat.

Erityisen tärkeältä voitto tuntuu siksi, että hänen äitinsä Marja Kinnunen-Toivonen kantoi Miss Suomi -titteliä vuonna 1985. Bea halusi tehdä äitinsä ylpeäksi.

Voiton eteen hän on valvonut öitä ja tuijottanut orjallisesti tuijottanut vaa’an lukemaa kuukausitolkulla. Bea ei vielä tiedä, että rankin osuus on vasta edessä.

Missivuosi alkaa kylmään veteen hyppäämällä: kalenteri pursuaa yhtäkkiä kuvauksia, haastatteluita ja tapahtumia. Nuorelle ja ujolle naiselle hälinässä on paljon sulateltavaa.

Kuukausien kuluessa hän oivaltaa, ettei misseys olekaan pelkkää glamouria ja kuplivaa – päinvastoin. Julkisuuden aiheuttamat paineet ja ihmisten hyväksynnän tavoitteleminen ajavat missikaunottaren synkkiin vesiin. Hän jaksaa vielä hymyillä, kunnes missivuoden jälkeen Bea on saanut tarpeekseen. Hän pakkaa laukkunsa ja muuttaa Lontooseen jättäen kaiken taakseen.

Bea Toivosen äiti Marja Kinnunen on vuoden 1985 Miss Suomi ja isä Harri Toivonen on kilpa-autoilija.

Nyt Miss Suomi -finaalista on kulunut kuusi vuotta. Bea on on tullut Suomeen tapaamaan sukulaisiaan. Hän saapuu Sanomatalolle haastatteluun useiden vuosien jälkeen. 27-vuotias Bea astuu ovesta sisään korkeat korot jaloissaan ja leveä hymy kasvoillaan.

Tyylikkäästi pukeutunut Bea nojaa tuolin selkänojaa ja kertoo avoimesti edellisistä vuosistaan. Pian keskustelu kääntyy missivuoteen, josta puhuminen nostaa hänen mieleensä kipeitä ajatuksia.

– Olin hyvin nuori ja ujo silloin. Suoraan sanoen olin vasta etsimässä itseäni, Bea sanoo vakava ilme kasvoillaan.

Hän toteaa, ettei osannut tuolloin aavistaa, miten kauneuskilpailuun osallistuminen vaikuttaisi hänen elämäänsä.

– Lähdin kisoihin oikeastaan aluksi sen takia, että minun piti itselleni ja perheelleni todistella, että pystyn samaan kuin äitini, Bea tunnustaa.

Hän maksoi kovan hinnan siitä, että halusi miellyttää ympäristöään.

Bea Toivonen hehkui onnellisena Miss Suomi -finaalissa toukokuussa 2014.

Bea vieraili hiljattain kotona äitinsä luona. Äidin puisesta lipastosta löytyi missiajoilta vanhoja kuvia, joiden katsominen herätti tunteita. Hän muistaa kokeneensa eniten paineita ulkonäöstä.

– Hiukseni ohenivat stressistä, ja yritin olla mahdollisimman hoikka. Se oli kuluttavaa, Bea kertaa.

Miss Universum -kisaankin osallistunut nainen sai äidiltään vinkkejä misseyttä varten. Äidin tärkein neuvo oli, että itsestään ei saisi antaa liikaa.

– Kaikki aina ihmettelivät, miksi minusta ei saa mitään irti, Bea nauraa.

Bea noudatti äidin neuvoa ja pysyi vaitonaisena asioistaan. Äidin ohjeistus ei kuitenkaan voinut suojella julkisuuden karulta puolelta. Bea muistaa ikuisesti hetken, kun ensimmäiset kuvat missikiertueelta julkaistiin lehdissä.

– Jännitin sitä jo etukäteen. Menin sitten lukemaan ilkeitä kommentteja, jotka kolahtivat pahasti. Ajattelin, etten ole tarpeeksi hyvä, hän muistelee.

Bea Toivonen edusti Suomea Miss Universum 2014 -kilpailuissa.

Bea on kulkenut synkistä ajatuksistaan pitkän matkan ja kasvanut niistä ajoista. Nyt hän hehkuu kameran edessä itsevarmana. Toivonen kuvailee olevansa tyytyväinen itseensä sekä rohkeampi ja avoimempi. Siitä kertoo myös se, että hän haluaa puhua ajatuksistaan ja kokemuksistaan rehellisesti.

– Tuntuu, että ihmiset etenkin sosiaalisessa mediassa yrittävät saada asiat näyttämään paljon paremmilta kuin todellisuus. En halua teeskennellä, vaan olen päättänyt kertoa suoraan vaikeistakin ajoista, hän sanoo napakasti.

Bea kertoo, että julkisuuden taakka sai hänet tekemään painavan päätöksen muuttaa pois Suomesta. Helppo päätös se ei kuitenkaan ollut: hän oli juuri saanut näkyvyyttä ja oli hyvää vauhtia saavuttamassa unelmiaan Suomessa.

– Muuton jälkeen koin kriisin, että teinkö oikean päätöksen. Jälkikäteen tiedän kyllä valinnan olleen oikea, hän korostaa.

Näihin sanoihin vaikutti myös rakkaus. Bea nimittäin rakastui Lontoossa brittiläiseen muusikkoon Jesse Smithiin. Pariskunta on asunut muutaman vuoden Northfieldissä, noin puolen tunnin ajomatkan päässä Lontoon ytimestä.

Bea vei Jessen heinäkuussa sukulaistensa luokse mökeille ympäri Suomea. Tietyt suomalaiset perinteet saivat brittimiehen hieraisemaan silmiään. –Jessen mielestä vihdalla paiskiminen kuumassa saunassa on todella outoa, Bea naurahtaa.

Suhteeseen on Toivosen mukaan mahtunut ylä- ja alamäkiä. Pariskunta kävi läpi kipeän eron syksyllä 2016, minkä jälkeen Bea muutti takaisin Suomeen. Eroprosessi oli hänelle hyvin raskas. Yhtään helpompaa tunteiden käsittelystä ei tehnyt se, että Suomessa vastassa oli karu vastaanotto tuntemattomilta.

– Olin eron jälkeen todella hukassa. Suomeen muuttaessani olin saanut vähän lisää painoa. Ihmiset laittoivat minulle Facebookissa viestiä, että miten olen pystynyt päästämään itseni tähän kuntoon. Tiesin kyllä, että kiloja oli tullut, joten kommentit sattuivat todella paljon, hän sanoo.

Bea asui Helsingin Kruununhaassa. Vuoden ajan Bea ja Jesse kävivät toistensa luona ja puhuivat lähes päivittäin puhelimessa, kunnes Bea alkoi pohtia muuttoa.

– Jesse kirjoitti, että jos joskus muuttaisin takasin Lontooseen, saisin pyytää hänet treffeille.

Yhteydenotto sai naisen mietteliääksi. Lopulta hän päätti pakata matkalaukkunsa ja suuntasi lentokentälle kohti Britanniaa. Hetken tapailun jälkeen rakkaus roihahti uudestaan ja pari muutti saman katon alle.

– Lähdin takaisin, koska en yksinkertaisesti päässyt erosta yli. Tajusin, että olin oikeasti onnellinen Lontoossa Jessen kanssa. Vaikka kaupunki on välillä ahdistava, rakkaan ihmisen vierellä se tuntui kodilta. Oli maailman paras päätös palata, hän hymyilee.

Bea Toivonen ja hänen poikaystävänsä Jesse Smith Helsingissä helmikuussa 2018.

Bea uskoo parin pysyvän yhdessä elämänsä loppuun asti. Puhe naimisiinmenosta tai lapsien hankinnasta saa kuitenkin Bean säpsähtämään. Niiden aika ei hänen mukaansa ole vielä. Sen sijaan pari saa koiranpennun syyskuussa. Koiraihmiseksi itseään tituleeraava Toivonen on hyvin innoissaan uudesta tulokkaasta.

Pariskunta vietti Suomessa muutaman viikon heinäkuussa. Bean mukaan Jesse on rakastunut Suomeen. Se onkin ollut ex-missin salainen toive, hän on nimittäin alkanut kaivata kotimaataan – erityisesti nyt, kun koronatilanne Britanniassa on todella haastava.

– Joka kerta, kun olen tullut käymään Suomessa, tämä tuntuu taas yhä enemmän omalta kodilta. Aina tuntuu haikeammalta lähteä, hän toteaa mietteliäänä.

Bea Toivonen korostaa, ettei hän näin jälkikäteen muuttaisi missivuodesta mitään, sillä hän sai kisan kautta upeita ystäviä.

Bean tulevaisuudenhaaveet keskittyvät oman uran kehittämiseen. Hänen Instagram-sivustollaan lukee Miss Suomi 2014 -titteli, jota hän kantaa yhä ylpeänä. Hän on kiitollinen kokemuksesta ja sen kautta saaduista ystävistä. Vuosien jälkeen kisoista hän sanoo oppineensa tuntemaan itsensä.

– Silloin tuntui siltä kuin joku olisi yrittänyt ohjailla liikaa minua, esimerkiksi tyyliäni. Missivuoden jälkeen fiilis oli vapautunut, ja nyt olen löytänyt oman suuntani, Bea summaa.

Meikki, hiukset ja tyyli: Ida Jokikunnas.