Niklas Hagman nimeää pahimmaksi kilpailijakseen TTK:ssa Jukka Hildénin – ex-jääkiekkoilijan lapset odottavat innoissaan kilpailun alkua

Niklas Hagmanin lapset odottavat jo malttamattomana, että pääsevät katsomaan isäänsä televisiosta.

Entinen jääkiekkoilija Niklas Hagman, 40, on yksi tulevan kauden Tanssii tähtien kanssa -kilpailijoista. Hagmanin tanssipari ja opettaja kilpailussa on Kia Lehmuskoski, 31.

Niklas lähtee kilpailuun suhteellisen kylmiltään, joten Lehmuskoskelle riittää töitä.

– Ei ole tanssitaustaa, varsinkaan pari- tai kilpatansseihin. Paljon musiikkia kuuntelen ja jammailen mukana. Lasten kanssa vähän tullut tanssittua, samoin festareilla, konserteissa, baarissa, mutta siihen jää minun tanssimiset, Hagman nauraa.

Itsevarmuutta kuitenkin löytyy.

– Itse totta kai ajattelen, että olen joku yhdeksän voisi olla sopiva kouluarvosana mun tanssimuuveille. Ehkä todellisuudessa se on kuitenkin vitonen, jalat liikkuu, ex-jääkiekkolija vitsailee.

Pahimpana kilpailijanaan Hagman ja Lehmuskoski pitävät Duudsoneista tuttua Jukka Hildéniä, jolla on myös kotikenttäetu, sillä puoliso Chachi Hildén on tunnettu tanssija.

Niklas Hagman ja Kia Lehmuskoski uskovat, että heidän kilpailuetunaan tulee olemaan hyvä keskinäinen kemia.

– Jukka Hildén voisi olla sellainen, joka on kova kilpailija. Sieltä voi tulla ihan mitä vaan, ehkä siellä sitten pompitaan ja vedetään voltteja, että se show voi olla aika räväkkää, Hagman sanoo.

Kotona päätös lähteä kisaan on otettu hyvin vastaan. Hagmanin lapset Eliana, Lucas ja Lina eivät malta odottaa, että näkevät isänsä televisiossa.

– Lapset ovat olleet hyvin innoissaan. Heidän kanssaan tuli silloin jo puhuttua, kun mietin, että lähdenkö mukaan. He odottavat jo malttamattomina ohjelman alkua, Hagman kertoo.

– Nyt vaan sitten pitää vähän Kian minulle opettaa jotain. Paineet menee sinne, Hagman vitsailee.

Hagman ja Lehmuskoski ovat kuitenkin jo keksineet ratkaisun, jottei kotijoukoille tule pettymyksiä.

– Ehkä me otetaan aina video meidän treeneistä. Voivat sitten lapset sanoa, onko nyt riittävän hyvä, että voi isän päästää taas sunnuntaina telkkariin. Sitten on vielä mahdollisuus tehdä jotain toimenpiteitä, jos ei miellytäkään, Lehmuskoski kertoo nauraen.

Niklas ja Piritta Hagman, 40, ovat eronsa jälkeen päätyneet ratkaisuun, jossa lapset asuvat koko ajan samassa Helsingin kodissa. Vanhemmat taas asuvat kodissa vuorotellen, sillä pari erosi vuonna 2018.

Perhe asui pitkään Yhdysvalloissa, kun Niklas pelasi NHL:ssä. Muutama vuosi sitten Niklas lopetti kiekkouransa ja koko perhe palasi Suomeen.

Valttikorttinaan Hagman ja Lehmuskoski pitävät sitä, että he ovat alusta asti tulleet hyvin juttuun.

– Uskon, että meillä kemiat toimii meillä hyvin. Se on sitten eri asia, että miten tanssi minulta lähtee, Hagman pohtii.

– Minulla ainakin on turvallinen fiilis lähteä tähän ja uskon, että homma toimii treenisalilla. Se on kuitenkin iso etu ja tärkeää, Lehmuskoski komppaa tanssipariaan.

Myös hyvä pohjakunto ja jääkiekkotausta auttavat alkuun tanssiharjoituksissa.

– Urheilutausta tekee sen, että on tottunut treenaamaan ja kroppa kestää sen kovan treenin. Myös kuntoa on ja voimaa löytyy riittävästi nostoihin. Myös paineensietokyky on tärkeä asia kilpailussa, Lehmuskoski sanoo.

Hagman kuitenkin toppuuttelee pariaan hieman.

– Lähden ihan nollista, mutta ei urheilutaustasta ainakaan haittaa ole, Hagman toteaa.

Koronapandemia on koskettanut myös viihdeohjelmia ja myös TTK-kausi siirtyi keväältä tähän syksyyn. Hagman on huomioinut tilanteen, mutta ei kuitenkaan ole suuremmin huolestunut.

– Kyllä se mielessä kävi, että tuleeko tämä ylipäätään tapahtumaan. Ei tiennyt kuinka pahaksi korona menee, mutta ei oman hyvinvoinnin takia mietityttänyt. Tuotanto tekee kuitenkin kaikkensa, että noudatetaan vaadittavia varotoimia, Hagman kertoo.

Niklas Hagman tunnetaan menestyksekkäästä kiekkourastaan. Hän pelasi pitkän uransa aikana NHL:ssä, KHL:ssä ja SM-liigassa sekä Suomen jääkiekkomaajoukkueessa. Hagman lopetti aktiiviuransa vuonna 2018.