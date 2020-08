Cameron Diaz paljastaa, miksi päätti lopettaa näyttelemisen – kertoi yllätysratkaisunsa taustoista harvinaisessa haastattelussa

”Sain rauhan sieluuni”, Diaz sanoi uransa lopettamisesta.

Maailman tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluva Cameron Diaz on paljastanut, miksi hän lopetti näyttelijäuransa.

47-vuotias Diaz on uransa huippuhetkinä ollut Hollywoodin parhaiten palkattu näyttelijä, ja hänet on nimetty Golden Globe -ehdokkaaksi peräti neljästi, mutta vuonna 2014 hän päätti yllättäen lopettaa uransa ja kadota julkisuudesta.

Diaz puhui Gwyneth Paltrowin In goop Health: The Sessions -sarjassa keskiviikkona.

– Päätin vain, että haluan elämältäni muita asioita. Olin tehnyt niin täysillä niin pitkään: töitä, elokuvia ja sen sellaista, Diaz sanoi.

– En oikeastaan antanut tilaa henkilökohtaiselle elämälleni.

Diazilta kysyttiin, miltä hänestä tuntui lopettaa menestyksekäs ura.

– Rauhalliselta. Sain rauhan sieluuni. Pidin vihdoin huolta itsestäni, Diaz vastasi.

Diaz totesi Paltrowille tietävänsä sen, että harva ymmärtää, miksi joku lopettaisi niin menestyksekkään uransa Hollywoodissa.

– Mutta sillä tasolla työskenteleminen on niin intensiitivistä, samoin kuin se, että on esillä koko ajan, Diaz sanoi ja lisäsi, että julkisuuden asettamat paineet ja ympäriltä tulevat energiat vaikuttavat häneen vahvasti.

– Pysähdyin, katsoin ympärilleni ja tajusin, mitä kaikkea olin menettänyt.

Cameron Diaz elokuvassa Bad Teacher.

Hän kertoi alkaneensa uransa jälkeen keskittyä enemmän perhe- ja ystävyyssuhteisiinsa.

– Kun teet elokuvia, se on täydellinen tekosyy: he omistavat sinut. Olet siellä 12 tuntia päivässä kuukausien ajan eikä sinulla ole aikaa mihinkään muuhun, Diaz kuvaili elämäänsä aikaisemmin.

Diaz kertoi, ettei elämä, jossa kaikesta huolehditaan hänen puolestaan, ole koskaan tuntunut omalta. Eläköidyttyään hän onkin halunnut pitää itse itsestään huolta ja laittaa elämänsä juuri sellaiseen kuntoon kuin hän itse haluaa. Nyt Diaz muun muassa toimii viiniyrittäjänä.

– Näyttelijöitä kohdellaan kuin lapsia. Meidät laitetaan tilanteeseen, jossa joku muu huolehtii kaikesta. Tavaroitasi kannetaan joka paikassa etkä saa tehdä mitään, ettei sinulle vain sattuisi jotain.

Diaz tunnetaan muun muassa rooleistaan elokuvissa Elämäni John Malkovichina, Vanilla Sky, Sekaisin Marista, The Mask – Naamio ja Gangs of New York.

Tammikuussa Diaz ja hänen miehensä Benji Madden saivat ensimmäisen lapsensa.

Lähteenä myös CNN.