Bachelor-kaunotar haikailee Ruotsissa kiekkoilevan suomalaisrakkaansa perään – oli jo muuttamassa Tukholmaan, kunnes haave kaatui erikoiseen ongelmaan

Bachelor-ohjelmasta julkisuuteen noussut Haley Ferguson seurustelee suomalaiskiekkoilija Oula Palveen kanssa. Pariskunta elää nyt etäsuhteessa, sillä Palve muutti hiljattain Ruotsiin.

Yhdysvaltalainen, The Bachelor-ohjelmasta tutuksi tullut Haley Ferguson on jo pitkään pitänyt yhtä suomalaiskiekkoilija Oula Palveen kanssa. Hiljattain pariskunta otti suhteessaan vastaan uuden haasteen, sillä Palve muutti uuden sopimuksen myötä kiekkoilemaan Ruotsiin, kun taas Ferguson jäi kotikaupunkiinsa Las Vegasiin.

Ferguson kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa aikovansa muuttaa poikaystävänsä perässä Ruotsiin heti kun mahdollista. Nyt Ferguson kuitenkin harmittelee Instagramissa, että toistaiseksi pariskunta joutuu kuitenkin elämään etäsuhteessa, sillä matkustaminen Yhdysvalloista Ruotsiin on koronavirustilanteen vuoksi hankalaa.

Varsinainen ongelma kuitenkin on, ettei Fergusonilla ja Palvella ole esittää todisteita siitä, että he ovat parisuhteessa, mikä hankaloittaa Fergusonin viisumin saamista.

– Rakkaani. Elämä on vaikeampaa joka päivä, sillä en tiedä, koska saan nähdä hänet taas. Alun perin tarkoituksenani oli matkustaa Ruotsiin tällä viikolla. Olemme yrittäneet hakea minulle viisumia, mutta koska meillä ei ole esittää mitään todisteita parisuhteestamme, se ei välttämättä auta, Ferguson kertoo Instagramissa.

– Toivon, että matkustuskielto purettaisiin kuun viimeisenä päivänä, mutta Facebook-ryhmien sekä juorujen perusteella tämä ei todennäköisesti tule tapahtumaan. Mutta pysyn optimistisena. Kaipaan sinua, kaunotar kirjoittaa päivityksessään, jonka yhteyteen hän oli liittänyt romanttisen kuvan onnellisesta parista.

Myös Palve jakoi hiljattain kuvan Fergusonista omalla Instagram-tilillään. Kiekkoilijan päivitys oli kuitenkin huomattavasti humoristisempi kuin Fergusonin, joka keskittyi harmittelemaan ikäväänsä.

– Hetki, jolloin Haley kuuli minun ensimmäistä kertaa pieraisevan, vitsaili Palve kuvatekstissään.

Ferguson ja Palve ovat pitäneet yhtä jo yli puolen vuoden ajan. Ferguson julkaisi ensimmäisen yhteiskuvan pariskunnasta omalla Instagram-tilillään tammikuussa ja sittemmin Palve on näkynyt kaunottaren sosiaalisen median kanavissa säännöllisesti.

Haley Ferguson tavoitteli rakkautta The Bachelor-ohjelmassa yhdessä kaksoissisarensa Emily Fergusonin kanssa vuonna 2016. Hän kuitenkin putosi ohjelmasta neljäntenä, kun taas hänen siskonsa Emilyn unelmien poikamiehenä nähty Ben Higgins valitsi aina finaalinelikkoon saakka.

Kaksoset nähtiin sekä The Bachelor -ohjelmassa että kahdesti Bachelor In Paradise -sarjassa. Fergusoneilla on myös oma ohjelma The Twins: Happily Ever After?, mutta heistä molemmat työskentelevät nykyisin pääosin sosiaalisen median parissa sekä pilatesohjaajina.