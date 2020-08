David Duchovny 60 vuotta! Californication-tähti muistetaan paitsi rooleistaan, myös seksiaddiktiostaan – lopulta riippuvuus ajoi näyttelijän hoitoon

David Duchovny on onnistunut harvinaisella tavalla jäämään tv-historiaan kahdessa ikimuistoisessa roolissa, Salaiset kansiot - ja Californication-sarjojen miespääosissa. Älykäs monilahjakkuus täyttää nyt 60 vuotta.

You Can’t Always Get What You Want – Et saa aina kaikkea, mitä tahdot.

Yksi rock-kappale kiteyttää kultti-tv-sarja Californicationin. Mutta kuvaako biisi myös sarjan päähenkilöä Hank Moodya näytelleen David Duchovnyn elämää?

Rolling Stonesin klassikkobiisi soi Californicationin ensimmäisessä kohtauksessa. Tulee selväksi, mistä sarjassa on kyse: kirjailija Hank Moodylla on naisia riesaksi asti, kulkupelinä patinoitunut Porsche 964 ja koko elämä Los Angelesin unelmakaupungissa, mutta ei enää läheistä suhdetta rakastamaansa naiseen, tyttärensä äitiin. Sen takia ei taida kirjoittaminenkaan enää sujua.

Sarja toi Hank Moodya vuodet 2007–2014 esittäneelle David Duchovnylle hänen uransa toisen Golden Globen, yhdysvaltalaisen tv-maailman ehkäpä arvostetuimman palkinnon.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Duchovny täyttää 60 vuotta perjantaina 7. elokuuta 2020.

Hän on tehnyt upean näyttelijäuran, ja levittänyt luovuuttaan myös musiikkiin ja kirjallisuuteen.

Mutta kuinka ollakaan, Duchovnyn oma elämä muistuttaa myös roolihahmo Hank Moodyn tarinaa.

Fox Mulder ja Dana Scully eli Duchovny ja Gillian Anderson muodostivat Salaisten kansioiden legendaarisen kaksikon.

Seksiaddiktio on riivannut niin näyttelijää kuin renttua roolihahmoakin. Samaan aikaan kun 2008 uutisoitiin Californicationin ensimmäisen tuotantokauden menestyksestä ja Duchovnyn työstään saamista palkinnoista, näyttelijä julkaisi lyhyen tiedotteen:

”Olen ilmoittautunut vapaaehtoisesti seksiriippuvuuden hoitoon.”

Hank Moodylle naisseikkailut ovat tv-sarjassa oikean rakkauden korvike. Duchovnyn tiedotteen jälkeen eri medioissa käytiin läpi hänen menneisyytensä, kuinka seksikumppaneita oli riittänyt eri puolisoiden rinnalla.

Hoitoon ajoi tavoite pelastaa liitto näyttelijä Tea Leonin kanssa. He olivat avioituneet 1997 ja saaneet kaksi lasta – mutta juuri 2008 levisivät huhut Duchovnyn suhteesta unkarilaisen tennisopettajan kanssa. Duchovny väitti huhuja valheiksi, mutta suhde Leonin kanssa oli ajautunut vaikeuksiin.

Kuuden vuoden yrittämisen ja julkisuuteen vuotaneen on–off -sekoilun jälkeen pariskunta erosi.

Duchovnyn tapauksessa tämä tarkoitti jo 1990-luvulla syntyneen salasuhdesuhdeteorian uudelleen aktivoitumista.

Salaiset kansiot eli X-Files oli tehnyt Duchovnystä tähden jo 1990-luvulla. FBI:n agentti Fox Mulderia vähäeleisesti näytellyt Duchovny nousi sci-fi -sarjan ansiosta suureen huomioon – ja sarjan luonteen mukaisesti salaliittoteorioiden kohteeksi.

Sarjassa Duchovnyn Mulder tutki paranormaaleja ilmiöitä yhdessä Gillian Andersonin esittämän Dana Scullyn kanssa.

Salaisten kansioiden fanit etsivät sarjasta viitteitä ties mistä salaliitoista, ja ehkä vähemmän yllättäen myös Duchovnyn ja Andersonin välisestä oudosta jännitteestä. Oliko tämä tv-historiaan ja monien laulujen aiheeksi päätynyt suhde kuvaruudun ulkopuolella myös romanttinen?

– Ilmassa saattoi olla enemmän kuin viehättyneisyyttä, mutta se (suhde) ei toteudu, Anderson sanoi 2014 haastattelussa.

Embeth Davidtzin näyttelemä Felicia Koons on yksi monista Hank Moodyn syliin lankeavista naisista Californicationissa.

Fanit kuitenkin keksivät, että kumpikin ilmoitti eronneensa tahoillaan vastanäyttelijänsä syntymäpäivänä. Se ei Salaiset kansiot -logiikan mukaan voinut olla sattumaa!

Alun perin Salaisia kansioita tehtiin yhdeksän tuotantokauden verran vuosina 1993–2002. Kun sarja yllättäen palasi tuotantoon kahdeksi kaudeksi vuosina 2016 ja 2018, Duchovny ja Anderson hyödynsivät suhdehuhuja sarjan markkinoinnissa ja vitsailivat siitä yhteisissä tv-haastatteluissa.

Lopulta Duchovny kuitenkin kyllästyi ja ilmoitti hänen ja Andersonin olevan vain työtovereita.

– Gillian ja minä emme ole rakastajia tai tyttö- tai poikaystäviä. Twitterissä vaikuttaa olevan jonkinlainen ihmisjoukko, joka haluaa meidän olevan yhdessä. Se on minusta outoa, koska itse en ole koskaan fantasioinut kahden ihmisen olevan yhdessä – ovat he tai eivät.

Rehvakka ja nautinnoille altis, mutta surumielinen Hank Moody sekä yliluonnollisiin ilmiöihin uskova Fox Mulder ovat Duchovnyn uskottavasti näyttelemiä roolihenkilöitä.

Hän on siis onnistunut näyttelemään kahden suositun, omana aikanaan ilmiöksi nousseen tv-sarjan miespääosaa jäämättä rooliensa vangiksi.

Jo se on poikkeuksellista, että Salaiset kansiot -sarjan jälkeen Duchovny kelpasi päärooliin Californicationissa.

Töitä on riittänyt Hank Moodynä kaahailun jälkeenkin. Kaksi tuotantokautta Salaisia kansioita ja kaksi kautta Aquarius-tv-sarjan pääroolissa sekä pienemmät roolit omana itsenään Better Thingsissä sekä transsukupuolisena poliisina, Dennis Brysonina Twin Peaksin kolmannella kaudella. Samassa roolissa Duchovny nähtiin myös David Lynchin legendaarisessa sarjassa jo vuosina 1990-1991.

Alter ego?Californication-sarjan päähahmo Hank Moody muistuttaa monilta osin esittäjäänsä David Duchovnya.

Twin Peaksista hänet löydettiin Salaisiin kansioihinkin, vaikka välillä Duchovnylla oli myös erikoinen rooli pehmopornosarja Red Shoe Diariesin kertojana.

Moneen on siis Duchovny ehtinyt. Varsinkin, kun muistaa, että hän on koulutetumpi kirjallisuuden kuin teatterin tai elokuvan osalta – tai kuin kirjailijahahmo Hank Moody. 1980-luvulla nuori Duchovny opiskeli yhdysvaltalaisissa huippuyliopistoissa Princetonissa ja Yalessa, ja aloitti jopa väitöskirjan tekemisen otsikolla ”Taikuus ja teknologia modernissa fiktiossa ja runoudessa”.

Ei siis ehkä ollut ihme, että Duchovny osallistui roolihahmojensa kehittämiseen itse enemmän kuin monet näyttelijät.

– Hän on hämmästyttävän fiksu, Frank Spotnitz, yksi Salaisten kansioiden tuottajista kuvaili Duchovnya.

Kirjailijana Duchovny on päästänyt itsensä irti viime vuosina. Häneltä on julkaistu viiden viime vuoden aikana kolme romaania, joita ei ole kuitenkaan vielä julkaistu suomeksi.

Hän on myös innostunut musiikista ja tehnyt kaksi soololevyä laulaja-lauluntekijänä. Hänen musiikkiaan voinee määritellä folkrockiksi. Duchovny itse on maininnut esikuvikseen muun muassa Leonard Cohenin, Bob Dylanin ja Wilco-, R.E.M.- ja Flaming Lips -yhtyeet.

Nämä projektit ovat viime vuosina vieneet aikaa niin, että näyttelijäntyö näyttää jääneen vähemmälle. Nettitietojen mukaan Duchovny on mukana vain tänä vuonna valmistuvassa elokuvassa The Craft, mutta sen ensi-illan ajankohtaa ei ole toistaiseksi uutisoitu, todennäköisesti koronaviruksen aiheuttamien elokuvateatterien sulkemisten takia.

Tosin hiljaisuus saattaa tarkoittaa sitä, että Duchovny on kuvannut jo kokonaisen uuden tv-sarjan tuotantokauden.

Nähdäänkö hänet kolmannessa tv-historiaan jäävässä roolissa Fox Mulderin ja Hank Moodyn jälkeen?

Vai palaako hän Hank Moodyn nahkatakkiin ja tehdäänkö Californicationia lisää, kuten Duchovny pari vuotta sitten vihjaili?

– Sarjan tekeminen oli aina hauskaa ja rakastin sitä roolihahmoa, hän sanoi.

Duchovnyn avioliitto Tea Leonin kanssa kanssa karahti karille Duchovnyn salasuhteen takia.

Mutta millaisena ihmisenä Duchovny pitääkään itseään?

– Tavallisena, hän on sanonut, vaikkakin lisäten sen kuulostavan tähtinäyttelijän suusta vähättelevältä höpinältä.

Hän kuitenkin haluaa korostaa olevansa herkkä ihminen.

– Jos näytän välinpitämättömältä ja viihdyn syrjässä, se tarkoittaa todella sitä, että olen haavoittuvainen ja pelkään.

Mutta voiko saada kaikkea? Sekä elämää huomion keskipisteenä että yksityisyyttä?

Lähteet: Californication, X-Files – Salaiset kansiot, Washington Post, Daily Mail, Jimmy Kimmel Live, Huffington Post, Guardian, Yale Daily News, Rotten Tomatoes, IMDB