Harry Potter -tähti paljastaa jääneensä pahaan päihdekoukkuun jo teininä – suosikkinäyttelijä kertoo, mikä sai turvautumaan alkoholiin jo 12-vuotiaana

Jason Isaacs aloitti alkoholinkäytön jo 12-vuotiaana, ja siirtyi 16-vuotiaana huumeisiin.

Näyttelijä Jason Isaacs, 57, avautui vaikeasta kamppailustaan päihteiden kanssa The Big Issuen haastattelussa.

Isaacs tunnetaan etenkin huippusuosituista Harry Potter -elokuvista, joissa hän näytteli kuolonsyöjä Lucius Malfoyta.

Isaacs kertoo haastattelussa kärsineensä huumeongelmista vuosikymmenien ajan. Näyttelijä aloitti rankan juhlimisen jo teini-iässä.

– Minulla on aina ollut addiktioille altis persoonallisuus. 16 vuoden ikäisenä olin jo käynyt läpi juomisen ja olin aloittamassa vuosikymmenien pituista rakkaussuhdetta huumeiden kanssa, Isaacs sanoo haastattelussa.

Jason Isaacs kuvattuna New Yorkissa vuoden 2019 syyskuussa.

Englantilaisnäyttelijä halusi huumeidenkäytöllä turruttaa ajatuksensa ja tunteensa. Isaacsin mukaan ”yksikään viesti ei mennyt perille lähes 20 vuoteen”.

Isaacs muistelee juoneensa itsensä humalaan viskillä jo 12 vuoden ikäisenä. Alkoholia nuori Isaacs sai baarimikolta, jota hän silloin piti sankarinaan. Nyt hän kertoo ymmärtävänsä, että kyseinen baarimikko kuuluisi vankilaan.

– Baarimikko livautti meille täyden pullon Southern Comfortia. Me joimme sen kokonaan vessassa, ja sitten hoipertelimme bileisiin, Isaacs muistelee.

– Minä oksensin, kaaduin ja revin alas jättimäisen verhon, pussasin tyttöä, juoksin ulos kadulle, oksensin uudestaan, kaaduin, hajotin pääni jalkakäytävään ja veri ryöppysi ympäri vaatteitani.

Isaacs jatkoi päihteiden värittämällä tuhoisalla polulla seuraamuksista huolimatta.

– Seuraavana aamuna heräsin halkaisevan päänsäryn kanssa, haisin oksennukselta, minulla oli valtava rupi, ja muistin nolanneeni itseni totaalisesti, Isaacs kertoo.

– Kaikki mitä ajattelin oli ”en malta odottaa, että pääsen tekemään tuon uudestaan”. Miksi? Ei mitään hajua. Tiedän vain, että jahtasin sitä puhdasta ekstaattista onnea, jota tunsin sinä iltana seuraavan 20 vuoden ajan, aina vain hirveämmillä seurauksilla.

Jason Isaacs kamppaili huumeiden kanssa vuosikymmenien ajan.

Isaacs käänsi elämänsä suunnan havahduttuaan siihen, kuinka addiktoitunut oli päihteisiin.

– Muistan hetken, hieman ennen kuin raitistuin, jolloin ajattelin yhtäkkiä, että vaikka kaikki kenet tunsin kuolisivat, en varmaankaan välittäisi siitä, näyttelijä kertoo.

– Itse asiassa saattaisin pitää siitä, koska sitten se olisi tekosyy istua huoneessa yksin ja käyttää huumeita, ja kaikki muut sanoisivat ”No jaa, hyvä on, sinä kuulit mitä tapahtui, eikö niin?”.

Raitistuttuaan näyttelijä ymmärsi, ettei se ollut ”totuus”, koska hän on aina ollut rakastava ja välittävä ihminen.

– Huumeet eivät olleet tapa käsitellä sitä etäisyyden tunnetta, huumeet aiheuttivat sen, Isaacs toteaa.

Jason Isaacs tunnetaan parhaiten roolistaan Lucius Malfoyna huippusuosituissa Harry Potter -elokuvissa.

Harry Potter-elokuvien lisäksi Isaacs on tähdittänyt muun muassa elokuvia The Patriot, Peter Pan, Hotel Mumbai ja A Cure for Wellness.

Hänen puolisonsa on dokumenttiohjaaja Emma Hewitt, johon hän tutustui teatterikoulussa. Heillä on kaksi 2000-luvulla syntynyttä tytärtä.