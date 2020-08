Jaajo Linnonmaa teki radiossa laihdutuslupauksen – näin kävi

Linnonmaa lupasi radiokollegoilleen laihduttavansa Luokkakokous 3 -elokuvan kuvausten aikana 95-kiloiseksi.

Tulevassa Luokkakokous 3 -elokuvassa näyttelevä radiojuontaja Jaajo Linnonmaa iloitsee Instagramissa uudesta saavutuksestaan. Linnonmaa lupasi Aamulypsy-ohjelman lähetyksessä juontajakollegoilleen Anni Hautalalle ja Tuukka Ritokoskelle, että laihduttaa kuvausten aikana 95-kiloiseksi. Linnonmaa päätti juuri elokuvan kuvaukset, ja pääsi onnekseen juuri ja juuri tavoitteeseensa. Renny Harlinin ohjaama Luokkakokous 3 saa ensi-iltansa vuonna 2021.

Tuoreessa kuvassa Linnonmaa esittelee vaakalukemaa, jossa juontajan paino on 95,8 kiloa.

– Nevö forget -95! Lupasin radiossa, että Luokkiksen kuvauksissa on paino 95. Matkaa on seurattu mun storeissa #valokuvalaihtari ja tänään kun on Luokkiksen VIKA kuvauspäivä, niin pääsin maaliin, Linnonmaa iloitsee.

Linnonmaa on jakanut kuvia edistymisestään Instagramissa. Seuraajat ovat kannustaneet Linnonmaata laihduttamisessa, mutta kiitokset saa myös juontajan personal trainer.

– Kiitos kaikille kannustuksesta ja tietenkin sylillinen rakkautta mun ihana PT @jauhopaa. Aion valitettavasti juhlia leffan valmistumista syömällä ja juomalla, mutta lupaan jatkossa panostaa myös kuntooni. Tsemppiä kaikille muille jojolaihduttajille, Linnonmaa kirjoittaa sydänhymiön saattelemana.

Linnonmaa kertoi laihdutushaasteestaan tammikuussa Instagramissa. Juontajan lähtöpaino oli vuoden alussa 105 kiloa. Linnonmaa aloitti laihdutusprojektinsa uuden vuoden kunniaksi. Uuden kuvan juontaja nappasi aina, kun edellisen painolukema oli alitettu.