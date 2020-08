Hollywood-lihaskimppu The Rock paljastaa yllättävän tarinan uransa alusta: oli päätyä kaheliin rooliin solakan Johnny Deppin sijaan

Hollywood-lihaskimppu Dwayne ”The Rock” Johnson kertoo Instagramissa läheltä liipanneesta Villi Vonkka -roolituksestaan.

Näyttelijä ja ex-showpainija Dwayne ”The Rock” Johnson teki yllättävän paljastuksen Instagram-julkaisun yhteydessä. Johnson kertoo, että häntä harkittiin vuoden 2005 hittielokuvaan Jali ja Suklaatehdas. Ohjaaja Tim Burton piti Johnsonia mahdollisena suklaatehtaan omistaja Villi Vonkkana.

48-vuotias Johnson paljastaa asian Instagram-tilillään. Johnson kertoo esitelleensä vuoden 1971 Jali ja suklaatehdas -elokuvan pienille lapsilleen. Yhdysvalloissa klassikon maineessa olevassa vuoden 1971 versiossa Villi Vonkkaa näyttelee Gene Wilder. Uudemmassa versiossa Vonkkana nähdään Johnny Depp.

– Siisti pala historiaa – 2000 luvun alussa ikoninen ohjaaja Tim Burton harkitsi minua Villi Vonkan rooliin Jalin ja suklaatehtaan uusintaversioon.

Vasta näyttelijänuraansa Hollywoodissa aloitellut Johnson ei voinut uskoa, että legendaarinen ohjaaja edes harkitsi häntä rooliin. Johnsonilla ei ollut vielä kokemusta suurissa hittielokuvissa näyttelemisestä, ja hän kirjoittaakin, ettei usko, että olisi kyennyt rooliin.

– Rooli meni tietenkin Johnny Deppille, joka oli siihen aikaan maailman suurin tähti, Johnson kirjoittaa.

Myöhemmin Hollywoodissa hurjasti menestynyt Johnson kirjoittaa nyt, kuinka suuri merkitys tällä kertomuksella hänelle aikanaan oli.

– Se fakta, että Tim edes harkitsi minua (tosin varmasti vain 7 sekunnin ajan) todella merkitsi minulle paljon, sillä olin vasta tullut alalle eikä minulla ollut aavistustakaan siitä mitä tuleman piti, Johnson muistelee.

Johnny Depp on monelle tuttu kummallisen suklaatehtailija Villi Vonkan roolista.

– Nostan maljan unelmille, jotka eivät toteudu, sillä joskus ne ovat parhaita asioita, jotka jäävät tapahtumatta, Johnson päättää tekstinsä.

Kuvatekstin loppuun Johnson on lisännyt aihetunnisteen #IsoRuskeaKaljuTatuoituVonkka. Villi Vonkan hahmo on tunnetusti varsin eri näköinen kuin lihaksikas Johnson.

Dwayne Johnson ei ulkoisesti juuri muistuta mielikuvaa Villi Vonkan hahmosta.

Jali ja suklaatehdas -elokuvat perustuvat samannimiseen vuoden 1964 ilmestyneeseen Roald Dahlin kirjaan. Kirjan ensimmäinen suomennos julkaistiin vuonna 1971.

Koko perheen seikkailussa Villi Vonkan suklaatehdas järjestää kilpailun, jossa satunnaiset ihmiset voivat päästä vierailemaan legendaarisella tehtaalla. Vonkan suklaalevykääreisiin piilotettuja pääsylippuja on viisi, ja sellaisen löytänyt saa kurkistaa tarkoin varjellun tehtaan kulisseihin. Yksi lipun löytäneistä lapsista on köyhä Jali-poika, joka pääsee todistamaan tehtaalla eriskummallisia tapahtumia. Kahjo ja upporikas tehtaan omistaja Villi Vonkka johdattaa vierailijoita toinen toistaan hurjempiin tilanteisiin.

Jali ja suklaatehdas -elokuvassa joukko lapsia pääsee kurkistamaan legendaarisen suklaatehtaan uumeniin.

Painijasta näyttelijäksi siirtynyt Dwayne Johnson on yksi Hollywoodin parhaiten tienaavia tähtiä. Hän on naimisissa Lauren Hashianin kanssa. Johnsonilla ja Hashianilla on kaksi lasta, taaperoikäiset Tiana ja Jasmine. Lisäksi hänellä on edellisestä suhteestaan Dani Garcian kanssa tytär Simone. Johnson tunnetaan muun muassa Fast & Furious -elokuvista ja Disneyn Vaiana-animaatiosta.