Hollywoodin ahkerin näyttelijä on todellinen yllätys – James on tehnyt yli 600 roolia, mutta kukaan ei tunnista hänen nimeään

Näyttelijä James Hong on tehnyt poikkeuksellisen pitkän uran Hollywoodissa.

Näyttelijä James Hong, 91, on ollut mukana sadoissa elokuvissa ja tv-sarjoissa.

James Hong, 91, on todennäköisesti työllistetyin näyttelijä Hollywoodin historiassa, kertoo CNN. Hong on ollut osallisena yli 600 elokuvassa ja televisio-ohjelmassa, vaikka hänen nimensä on monille tuntematon.

Hong muun muassa puhui mandariinikiinaa Keanu Reevesin kanssa Päivä jona maailma pysähtyi -scifielokuvassa. Hänet nähtiin tekemässä voltteja Wayne’s World 2 -komedian taistelukohtauksissa. Miehen naaman voi tunnistaa myös vierailurooleista esimerkiksi tv:n suosikkisarjoissa Charlien enkelit, Dallas, Frendit, Seinfeld ja Salaiset kansiot.

Hong on tehnyt uraa myös ääninäyttelijänä, ja hänen ääntään kuullaan muun muassa elokuvissa Kung Fu Panda, ja Mulan.

Näyttelijä James Hong on nähty useissa elokuvissa ja televisiosarjoissa.

Hongin polku elokuvauralle alkoi lapsena, kun hän harjoitteli näyttelemistä peilin edessä. Hän joutui kuitenkin piilottelemaan urahaaveitaan vanhemmiltaan.

– Kiinalaiset vanhemmat haluavat sinun hankkivan ”oikean ammatin” sen sijaan, että pyrit näyttelijäksi. Näyttelijän työ on kuin alin askelma ammattien tikapuissa, Hong kertoo CNN:n haastattelussa.

– He eivät edes kutsu sitä ammatiksi, koska on häpeällistä esitellä tunteita yleisön edessä. Meidät kasvatettiin hiljaisiksi ja sisäänpäin kääntyneiksi.

Hongin intohimo näyttelemiseen syttyi hänen isänsä minnesotalaisessa yrttikaupassa, jossa vieraili usein kiinalaisia oopperataiteilijoita.

– Minneapolisin pyykinpesijöillä ei ollut mitään tekemistä viikonloppuisin, joten he kokoontuivat isäni yrttikauppaan.

– He palkkasivat kiinalaisia oopperaesiintyjiä San Franciscosta esiintymään. Olin vasta pieni poika. Katsoin heitä suurin silmin, ”wow, mikä ammatti”.

James Hong valmistui alunperin rakennusinsinööriksi, mutta lopetti työnsä tavoitellakseen näyttelijän uraa.

Hong valmistui rakennusinsinööriksi Etelä-Kalifornian yliopistosta miellyttääkseen vanhempiaan. Työskennellessään insinöörinä Los Angelesissa Hong jatkoi kuitenkin unelmiensa tavoittelua, ja yritti löytää töitä näyttelijänä ja koomikkona.

Lopulta Hong pääsi mukaan yhdysvaltalaiseen You Bet Your Life -visailuohjelmaan, jota juonsi Groucho Marx. Hong viihdytti ohjelman katsojia imitaatioilla. Tv-ohjelman kautta Hong sai agentin, ja aloitti siten uransa Hollywoodissa.

– Yhtäkkiä minut haluttiin elokuvaan, Hong kertoo.

Kyseinen elokuva oli vuonna 1955 julkaistu Soldier of Fortune. Seikkailuelokuvan pääosassa nähtiin legendaarinen amerikkalaisnäyttelijä Clark Gable.

– Se oli kokemus, jota en ikinä unohda, sain näytellä Clark Gablen kanssa.

Elokuvaroolistaan innostunut Hong lopetti työnsä insinöörinä ja keskittyi täyspäiväisesti näyttelemiseen. Pian hän näytteli John Waynen kaltaisten näyttelijäkuuluisuuksien kanssa.

– Siitä lähtien tein kymmenen elokuvaa tai tv-ohjelmaa vuodessa. Roolit olivat alussa kuitenkin rajoittavia.

Hongin mukaan aasialaisten näyttelijöiden asema Hollywoodissa ei ollut hyvä, varsinkaan hänen uransa alkuaikoina.

– Meitä ei ikinä harkittu päärooleihin. Niin se vain oli.

James Hong kuvattuna April-tyttärensä kanssa vuonna 2007.

Hong aloitti uransa Hollywoodissa aikana, jolloin valkoiset ihmiset näyttelivät usein aasialaisia hahmoja.

Hongilla oli sivurooli The New Adventures of Charlie Chan -rikossarjassa, jonka pääroolissa amerikanirlantilainen J. Carrol Naish näytteli kiinalaisamerikkalaista etsivää.

– Aasialaisia päähahmoja näyttelivät yleensä valkoiset näyttelijät, joiden silmät teipattiin ylöspäin. Minä näyttelin urani alussa enimmäkseen pyykinpesijää, tai vainottua kiinalaista. Oli hyvin vaikeaa päästä ulos siitä muotista.

Hong ei kuitenkaan lannistunut vastoinkäymisistä, vaan jatkoi näyttelemistä. Hän ei ole hiljentämässä tahtia vieläkään, vaikka on jo yli 90-vuotias.

– Voisin vain jäädä eläkkeelle, ja matkustaa Euroopassa ja Intiassa. Mutta jokin sisälläni haluaa jatkaa ja tehdä lisää elokuvia. Aion tehdä lisää elokuvia, kunnes en pysty enää kävelemään tai puhumaan.

Heinäkuuhun mennessä Hong on ollut mukana 469 televisio-ohjelmassa, 149 elokuvassa, 32 lyhytelokuvassa ja 22 videopelissä. Yhteensä Hong on siis ollut mukana 672 projektissa.