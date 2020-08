Näyttelijä Adam Sandler muisti koskettavasti vaimoaan Instagramissa – jakoi yhteiskuvan vuosien takaa

Adam Sandler jakoi suloisen kuvan vuosien takaa merkkipäivänsä kunniaksi.

Näyttelijä Adam Sandlerin, 53, ja hänen vaimonsa Jackien ensitapaamisesta oli kulunut perjantaina 22 vuotta. Sandler jakoi merkkipäivän kunniaksi koskettavan julkaisun Instagram-tilillään.

– 22 vuotta sitten katseemme kohtasivat ja putosimme syvälle. Odota innolla seuraavaa 22 nuori neiti. Rakastan sinua, minun ikuisuustyttöni, Sandler kirjoitti hempeässä julkaisussa.

Näyttelijätähti liitti julkaisuun vuosien takaisen yhteiskuvan, ja hauskan kuvakollaasin, jossa pari jakaa suukkoja ja ilmeilee kameralle.

Useat Sandlerin näyttelijäkollegat onnittelivat paria julkaisun kommenttikentässä, kertoo People.

– Olette mahtavin pari ja rakastan teitä molempia niin paljon. Ja teidän tyttäriänne, kommentoi Drew Barrymore.

Hollywoodin tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluva Barrymore on näytellyt Sandlerin kanssa kolmessa elokuvassa.

– Onnittelut. Sinä olet onnekas mies. Hän on todellisesti poikkeuksellinen nainen. Jatkukoon kaunis rakkautenne ikuisesti, näyttelijätähti Salma Hayek kirjoitti.

Hayek näytteli Sandlerin kanssa vuonna 2010 julkaistussa komediassa Oikeesti aikuiset. Hayek ja Sandler näyttelivät elokuvassa avioparia.

– Rakastan teitä kahta. Te teette sen oikein. Onnittelut, lapsoset, Sandlerin kanssa elokuvassa Just Go With It näytellyt Brooklyn Decker lisäsi.

Adam ja Jackie Sandler menivät naimisiin vuonna 2003. Parilla on kaksi tytärtä, 13-vuotias Sadie ja 11-vuotias Sunny.

Parin ensitapaamisesta on kulunut jo 22 vuotta.

Näyttelijä ja koomikko Adam Sandler tuli alun perin tunnetuksi 1990-luvun alussa Saturday Night Live -sarjan sketseistä.

Näyttelijän tavaramerkiksi muodostui räkähuumori, joka ei ole vuosien saatossa saanut kiitosta kriitikoilta.

Siitä huolimatta Sandler on tähdittänyt useita hittielokuvia kuten Oikeesti aikuiset, Aina eka kerta ja Klik.

Enimmäkseen slapstick-huumoria sisältävissä komedioissa esiintynyt Sandler on tehnyt myös joitakin vakavampia rooleja. Vuoden 2002 romantiikkaelokuva Punch-Drunk Love – rakkauden värit toi näyttelijälle Golden Globe -ehdokkuuden.

Sanders teki ylistetyn roolisuorituksen viime vuonna valmistuneessa rikosdraamassa Hiomattomat timantit. Näyttelijälle povattiin roolista jopa Oscar-ehdokkuutta. Ehdokkuus jäi kuitenkin lopulta saamatta.