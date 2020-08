Luokkakokous 3 -elokuvassa nähdään Hollywood-tason stuntteja, hehkutti Jaajo Linnonmaa – sitten kuvauksissa sattui vahinko, joka sai ohjaajan parahtamaan

Luokkakokous 3 -elokuvan kuvaaminen on ollut antoisaa suosikkijuontaja Jaajo Linnonmaalle, vaikka samalla toiveissa on livahtaa radioon kuvausten lomassa.

Yli 800 000 katsojaa keränneet Luokkakokous- ja Luokkakokous 2 – Polttarit -elokuvat saavat pian jatkoa, kun elokuvan kolmannen osan viimeinen kuvausviikko on saatu käyntiin Helsingin Allas Sea Poolilla.

Luokkakokous 3 -elokuvaa tähdittävät edellisten elokuvien lailla Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa.

Linnonmaalla on varma tunne siitä, että Luokkakokouksen kolmannesta osasta tulee kaikkien aikojen kotimainen komedia. Kuvauspäiviä on takana jo lähes kuukauden verran.

– Tämä on ollut tosi antoisaa. Tulee tästä elokuvasta millainen tahansa, niin tämä on ollut meille ihmisille ja roolihahmoille hurja reissu, Linnonmaa sanoo IS:lle

Helsingin Allas Sea Poolin tiloihin lavastettiin tyylikäs risteilyhytti kuvauksia varten.

Radio Suomipopin Aamulypsy-lähetysten juontajana tunnettu kansansuosikki Jaajo Linnonmaa sekä standup-komiikan taituri Sami Hedberg tekivät vuonna 2015 loikan tuntemattomaan, kun he näyttelivät ensimmäiset elokuvaroolinsa Luokkakokous-elokuvassa.

Yhteisiä elokuvia tähtikolmikolla on kertynyt jo kolme kappaletta. Mikä on muuttunut tässä välissä?

– Sami on tehnyt näiden lisäksi Se mieletön remppa -elokuvan ja minäkin olen päässyt pyörimään tv-sarjoissa, eli kaikki on enemmän tai vähemmän päässyt olemaan kameran edessä. Mulla on sellainen fiilis, että kaikki pikkuhiljaa ymmärtää, mitä tämä homma on. Ymmärrän itsekin enemmän, miten kameran edessä ollaan, Linnonmaa pohtii.

Radiojuontajana tutuksi tullut Jaajo Linnonmaa kokee olevansa nykyään itsevarmempi myös kameran edessä.

Mitä elokuvan ohjaajaan Renny Harliniin tulee, Linnonmaa ei ylistyssanoja säästele.

– Kaikki lähtee ohjaajasta, joka tulee joka aamu kuvauspaikalle täynnä energiaa. Renny soittaa aina musiikkia ennen kohtauksia ja pyytää taputtamaan ja tanssimaan, jotta kaikki saa hyvän fiiliksen.

– Renny on tuonut tähän Hollywoodin stunttimenon ja actionin. Elokuva tulee olemaan sellainen, mitä ei ole aiemmin Suomessa nähty. Renny on ollut tosi reilu ja näyttänyt meille paljon materiaalia etukäteen.

Tällä kertaa elokuvassa seikkaillaan sinkkuristeilyllä. Kommelluksilta ei ole vältetty toimintaa tihkuvan komediaelokuvan kuvauksissa.

– Aku tykkää välillä vetää kaiken överiksi, niin hän sitten yhdessä kohtaa päätti, että hän pyörtyy ja löi nenänsä ravintolan pöytään niin kovaa, että nenänkärkeen tuli vekki ja verta nenästä.

– Samaan aikaan ohjaaja ja maski totesivat ääneen, että voi helvetti, mitäs me nyt tuon kanssa tehdään, Linnonmaa nauraa.

Linnonmaa, Hirviniemi ja Hedberg eivät tunteneet toisiaan ennen Luokkakokous-elokuvia. Vuosien yhteistyö on osoittanut, että miehillä on paljon yhteistä.

– Olemme luonteeltamme pitkälti samanlaisia eli olemme perfektionisteja työnteon suhteen, kaikki rakastavat tehdä töitä. Meidän sielunmaisemat ovat kohdanneet alusta alkaen.

Vapaalla kolmikko ei juurikaan ehdi viettää aikaa yhdessä, sillä kuvausten ulkopuolella jokaisella on omat perhe- ja työkiireet. Toukokuussa Linnonmaa paljasti radiossa yllätyksen, että hänen perheeseensä on syntynyt poikavauva.

– Yritän myös välillä käydä toimistollakin katsomassa, miten työt edistyvät.

Luokkakokous 3 nähdään elokuvateattereissa ensi vuonna.

Suomipopin suosikkijuontajan kaipuu radioon on ehtinyt yltyä kovaksi kesän aikana. Jos aikataulut vain sallivat, hän suunnittelee livahtavansa studioon kuvausten lomassa.

– On kiva myös mennä takaisin radioon. Tänä aamuna kuuntelin, kun kollegat olivat palanneet sinne ja kyllä myös itsekin sinne kaipaan. Vähän on sellainen fiilis, että jos joku aamu kuvaukset alkaisivat myöhemmin, voisin mennä käymään studiossa, Linnonmaa pohtii.