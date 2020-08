Jukka Hildén 40 vuotta! Chachi Hildén, 24, julkaisi tunteikkaan tekstin rakkaalleen

Katso kuvia Duudsoneiden Jukka Hildénistä vuosien varrelta.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén on viettänyt tänään maanantaina 40-vuotissyntymäpäiväänsä. Syntymäpäivän kunniaksi hänen amerikkalainen vaimonsa Chachi Hildén on kirjoittanut tunteikkaan tekstin puolisolleen ja julkaissut parista yhteiskuvia vuosien varrelta. Mukana on myös herkkä video Jukka Hildénistä heidän Sophia-tyttärensä kanssa.

– Hyvää syntymäpäivää rakkaani. Ansaitset kaiken onnen, rakkauden ja jännityksen, jota tämä vuosi tuo tullessaan. Valosi tuo iloa kaikille ympärilläsi. Tämän huimapään sisällä on huolehtiva, hyväsydäminen ja turvallinen höpsö, joka saa sydämeni pakahtumaan. Olet super-isä ja upea aviomies, Chachi Hildén hehkuttaa päivityksessään.

Näet julkaisun muut kuvat klikkaamalla kuvassa näkyvää nuolta.

– Rakastan sinua vaimoni, Jukka Hildén kommentoi päivitykseen.

Pari muutti keväällä Los Angelesista Suomeen. He tapasivat toisensa vuonna 2017 ja kihlautuivat elokuussa 2018. Viime vuonna pari juhli häitään ennen pienen Sophia-tyttärensä syntymää. Teksasista kotoisin oleva Chachi on juuriltaan meksikolainen. Hän tuli tunnetuksi America’s Best Dance Crew -sarjasta, jonka hän voitti vuonna 2011. Sittemmin hän on tullut tunnetuksi myös Youtube-tähtenä.

Hildénillä on kaksi lasta aiemmasta liitostaan: vuonna 2010 ja 2014 syntyneet lapset asuvat Suomessa äitinsä kanssa.

Helsingissä syntynyt Jukka Hildén nousi koko kansan tietoisuuteen Duudsoneista, joka sai alkunsa Pohjanmaan lakeuksilla yli parikymmentä vuotta sitten. Sittemmin hän on ollut mukana lukuisissa televisio-ohjelmissa ja tullut tunnetuksi myös kansainvälisesti. Keräsimme kuvia syntymäpäiväsankarista vuosien varrelta.

Jukka Hildén söi silliä ja joi kuravettä päälle aprillipäivänä 2004.

Duudsonit Hannu-Pekka "HP" Parviainen, Jukka Hildén ja Jarno "Jarppi" Leppälä Duudsonit tuli taloon -ohjelman 3. kauden lehdistötilaisuudessa.

Duudsonit-Jukka vuonna 2006.

Jukka Hildén pokeriturnauksessa vuonna 2009.

Jukka Hildén oli mukana hittiohjelma Possen ensimmäisillä kausilla.

Jukka Hildén vieraili Tanssii tähtien kanssa -tuomaristossa vuonna 2014.