Renny Harlin sai yllättävän työtarjouksen – puhelu kesken mökkireissun muutti menestysohjaajan suunnitelmat totaalisesti

Menestysohjaaja Renny Harlin matkustaa Bulgariaan ohjaamaan amerikkalaista Ninja Fury -toimintaelokuvaa.

Renny Harlinin ohjaaman Luokkakokous 3 -elokuvan kuvaukset ovat viimein päässeet loppusuoralle. Sen kunniaksi menestysohjaajalla on hienoja uutisia syksyn työrintamalta.

– Lähden sunnuntaina Bulgariaan kuvaamaan uutta elokuvaa, Harlin iloitsee IS:lle.

Kyseessä on amerikkalainen toimintaelokuva nimeltään Ninja Fury. Suotu työtarjous tuli ohjaajalle täysin yllätyksenä.

– Vielä kaksi viikkoa sitten tutkin, lähtisinkö seuraavaksi Etelä-Ranskaan vai Espanjaan, kun olen kuitenkin lähdössä pois Suomesta. Suunnitelmissa oli kehitellä syksyn ajan oman firman projekteja.

Renny Harlinin kesä on kulunut Luokkakokous 3 -elokuvan kuvausten parissa.

Kun Harlin oli mökkeilemässä saaristossa, hän sai puhelun valtameren takaa.

– Istuin mökillä rantakalliolla, kun tuttu amerikkalainen tuottaja kysyi, milloin nykyiset kuvaukseni päättyvät. Hän tarjosi minulle uutta käsikirjoitusta, jonka luin siinä samalta istumalta ja jota lähdetään työstämään elokuvaksi välittömästi.

Uutuuselokuvan esituotanto alkaa ensi viikolla ja kuvaukset käynnistyvät lokakuussa. Lomaa Harlin ei juurikaan ehdi pitää, mutta se ei huippuohjaajaa haittaa, sillä uusi produktio on hänelle unelmien täyttymys.

– Olen koko urani aikana luottanut kohtaloon eikä mulla ole ollut vakituista työpaikkaa elämäni aikana. Koskaan ei tiedä mihin tuuli vie, ja kohtalon sormi tuli jälleen peliin.

Luokkakokous 3 nähdään elokuvateattereissa ensi vuonna.

Lauantaina Luokkakokous-tuotanto viettää karonkkaa, jonka jälkeen Harlin hyppää koneeseen. Mukaan Bulgariaan lähtee poika Luukas, joka on saanut kipinän alaan. Luukaksesta puhuessaan Renny liikuttuu välittömästi.

– Suhteessamme on ollut katkoja, kun olen ollut reissussa. Luukas on käynyt kanssani Suomessa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme viettäneet useita kuukausia yhdessä.

– Nyt suhteeseemme on rakentunut kivijalka koko loppuelämäksi.

Yhdysvalloissa ja Kiinassa vaikuttanut Renny Harlin on muun muassa ohjannut menestyselokuvat Painajainen Elm Streetillä 4 – Unien valtias, Die Hard 2, ja Cliffhanger. Viimeksi Harlin on kuvannut Suomessa elokuvan 34 vuotta sitten. Luokkakokous hänen ensimmäinen suomenkielinen elokuva.

Luukas lähtee isänsä mukaan Bulgariaan.

Luokkakokous 3 on jatkoa jättisuosituille Luokkakokous ja Luokkakokous 2 – Polttarit -elokuville, jotka ovat saaneet elokuvateattereissa yhteensä yli 800 000 katsojaa. Elokuvaa tähdittävät edellisten elokuvien lailla Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa. Elokuva nähdään valkokankaalla vuonna 2021.