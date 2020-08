Nightwishin työntekijät jäivät koronan takia työttömiksi ja päättivät tehdä jotakin hyvin poikkeuksellista – fanit villiintyivät: ”Olette hulluja”

Nightwishin kiertuehenkilökunta ei jäänyt toimettomaksi koronan vietyä työt.

Koronpandemia on kurittanut musiikkialaa rankalla kädellä. Ikävään tilanteeseen eivät ole joutuneet ainoastaan artistit, vaan myös bändien työntekijät ja taustajoukot, kuten roudaajat ja teknikot. Nyt Nightwishin työntekijät ovat tehneet jotakin hyvin poikkeuksellista – nimittäin levyttäneet oman albumin.

Bändin työntekijät ovat äänittäneet heidän tulkintansa Nightwishin viidestä hittikappaleesta ja koonneet ne albumille. He julkaisevat Crewish-nimellä Unemployed Blacksmiths -levyn (suom. Työttömät sepät), jonka myyntitulot suunnataan suoraan bändin työntekijöille.

– Erikoiset ajat saavat aikaan erikoisia ideoita – ja juuri sellaisen rakas henkilöstömme on saanut aikaan! Unemployed Blacksmiths sisältää heidän tulkintansa viidestä Nightwishin kappaleesta. Kaikki on heidän soittamaansa, laulamaansa ja äänittämäänsä. Se tuo varmasti hymyn kasvoillenne, Nightwishin keulakuva Tuomas Holopainen hehkuttaa yhtyeen Facebook-sivuilla.

– Viimeaikaiset tapahtumat ovat iskeneet kovasti alaamme, joten jos haluat tukea työntekijöitämme konkreettisesti, nyt on sen aika. Albumin kaikki tuotot menevät suoraan teknikoillemme – bändi tai levy-yhtiö ei koske senttiinkään. Kiitos ja pysykää turvassa, Holopainen kommentoi.

Lisäksi myynnissä on Crewishin fanipaita. Crewishille on myös perustettu oma Facebook-sivu.

Tiedote sai Nightwishin fanit innostumaan. Heidän mielestään idea on kerrassaan loistava, ja monet kertoivatkin tehneensä tilauksen verkkokaupasta.

– Uskomatonta, että olette saaneet aikaan jotakin tällaista. Nightwishin työntekijöiden oma albumi! Olette fantastista ja hullua porukkaa. Tämä uutinen pelasti päiväni, eräs faneista hehkuttaa.

– On hienoa nähdä, kun yhtye tukee vaikeina aikoina omiaan. He varmasti tarvitsevat tätä! toinen kommentoi.

– Hei, minulla olisi tärkeä kysymys: aikooko Crewish esiintyä teidän kiertueellanne niin sanotusti taustabändinä? kolmas heitti.

Yhtye letkautti kysyjälle takaisin nauruhymiön kera:

– Pitäisikö meidän sitten vaihtaa heidän rooleihinsa?

Tuomas Holopainen kannustaa faneja tukemaan yhtyeen työntekijöitä.

Vaikeista ajoista huolimatta Nightwish on saanut myös hyviä uutisia, nimittäin bändi sai hiljattain merkittävän kunnianosoituksen. Heinäkuussa uutisoitiin, että Nightwishin mukaan on nimetty uusi rapulaji. Kauan eläneen rapulajin fossiileja löydettiin hiljattain Itävallasta, ja uusi rapulaji sai nimekseen ”Tanidromites nightwishorum”. Nightwish kommentoi heinäkuussa Facebook-sivuillaan, että kyseessä on kunnianosoitus bändille ja eritoten vuonna 2015 julkaistulle Endless Forms Most Beautiful -albumille, joka kertoo elämän evoluutiosta.

Tuomas Holopaisen kertoi tuolloin IS:lle yhtyeen olevan erittäin otettu kunnianosoituksesta.

– Kun kuulin asiasta, kiljahdin ääneen ilosta. Tällainen kunnianosoitus on yksi parhaista asioista, mitä bändille voi tapahtua. Tätäkin kautta olemme saaneet nimemme historiankirjoihin, joten kyllä tämä lämmittää mieltä, kosketinsoittaja-säveltäjä Holopainen iloitsi.