Elokuvahistorian kuuluisin vilautuskohtaus on nyt Netflixissä – ohjaaja paljasti totuuden tilanteesta vuosien jälkeen

Sharon Stone näytteli Basic Instinct -elokuvassa murhasta epäiltyä kirjailijaa Catherine Tremelliä.

Netflix-suoratoistopalveluun on hiljattain lisätty kulttiklassikko Basic Instinct, joka kohautti 90-luvulla poikkeuksellisen rohkealla erotiikallaan.

Vuonna 1992 julkaistu jännityselokuva tunnetaan erityisesti näyttelijä Sharon Stonen kuuluisasta vilautuskohtauksesta. Stone esittää elokuvassa kirjailija Catherine Tremelliä, jonka kumppanit kuolevat aivan kuten hänen kirjoissaan.

Kohtauksessa Stone istuu tuolilla valkoisessa, hyvin lyhyessä mekossa ja ristii jalkansa. Näyttelijä on kohtauksessa ilman alushousuja ja pitkään pysyi mysteerinä, nähtiinkö kohtauksessa todella Stonen paljas intiimialue.

Basic Instinct -elokuvan vilautuskohtaus teki Sharon Stonesta seksisymbolin.

Elokuvan ohjaaja Paul Verhoeven paljasti myöhemmin Playboy-lehden haastattelussa, että kohtaus todella oli aito ja Stone näytteli siinä ilman alushousuja.

Stone avautui kohukohtauksen kuvauksista People-lehden haastattelussa vuonna 2012. Näyttelijä paljasti tuolloin, että vilautus ei ollut tarkoituksellinen.

– En uskonut katsojien näkevän mitään mekkoni alta, Stone kertoi.

Kun kohtausta kuvattiin, oli Stonella aluksi valkoiset alushousut jalassaan, mutta ohjaaja kertoi niiden näkyvän kamerassa ja pyysi Stonea ottamaan ne pois. Näyttelijä riisui alushousunsa ja luuli, ettei kamera paljastaisi liikaa.

Sharon Stone kuvasi useita intiimejä kohtauksia vastanäyttelijänsä Michael Douglasin kanssa.

Totuus paljastui vasta, kun elokuva oli valmis. Stone järkyttyi huomattuaan, että kohtauksessa vilahtaa myös hänen intiimialueensa.

– Soitin Paulille ja sanoin, ”Miten julkeat! Aion estää elokuvan julkaisun”. Paul totesi, etten pysty sitä tekemään, koska tästä elokuvassa on kyse. Kohtaus kuuluu elokuvaan, Stone kertoi.

Näyttelijä sulatteli asiaa muutaman päivän ajan ja hyväksyi lopulta kohtauksen.

Aiemmin lähinnä sivurooleissa näytelleestä Stonesta tuli elokuvan myötä supertähti ja seksisymboli. Kolmekymppinen Stone esiintyi elokuvassa lukuisissa hyvin intiimeissä kohtauksissa yhdessä vastanäyttelijänsä Michael Douglasin kanssa.

Stone paljasti Oprah Winfreylle saaneensa kohuelokuvasta vain reilut 400 000 euroa, joka on poikkeuksellisen pieni summa Hollywood-elokuvan pääosasta. Hän sai roolisuorituksesta kuitenkin ensimmäisen Golden Globe -ehdokkuutensa.

Sharon Stone kuvattuna helmikuussa Los Angelesissa.

Stone on sittemmin näytellyt lukuisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa. Näyttelijä voitti Golden Globe -palkinnon roolistaan Casino-elokuvassa vuonna 1996. Stone sai samaisesta roolista myös Oscar-ehdokkuuden.

Stone on ollut Golden Globe -ehdokkaana myös elokuvista Ystävykset ja Muusa. Vuonna 2004 Stone sai ensimmäisen Emmy-palkintonsa vierailustaan televisiosarjassa Oikeus ja kohtuus.

Vuonna 2006 Stone yritti paluuta elokuvamaailman huipulle Basic Instinctin jatko-osan Basic Instinct 2 avulla. Elokuva oli kuitenkin kaupallinen floppi ja sai murska-arvosteluita kriitikoilta.

Nykyään Stone on 62-vuotias ja hänellä on kolme adoptiopoikaa: 19-vuotias Roan, 15-vuotias Laird ja 13-vuotias Quinn. Näyttelijä on ollut naimisissa kahdesti, mutta kummatkin liitot ovat päätyneet eroon.