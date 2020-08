Miksi miljoonia tahkoava Britney Spears, 38, ei saa ajaa autoa tai käydä kaupassa? Poptähden isä lataa suorat sanat tyttärensä poikkeuksellisesta tilanteesta

Poptähti Britney Spearsin isä Jamie Spears puhuu suunsa puhtaaksi väitteistä, joiden mukaa hän pitäisi tytärtään vankina.

Poptähti Britney Spearsin isä Jamie Spears on toiminut jo 12 vuoden ajan tyttärensä holhoojana. Isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista.

Forbesin mukaan isä käytännössä valvoo kaikkia tyttärensä elämä osa-alueita, eikä Britney voi esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin, hankkia lapsia tai käydä ostoksilla ilman isänsä lupaa.

Tilanne on herättänyt syvää huolta tähden faneissa, joiden mielestä 38-vuotiaan Britney Spearsin olisi jo korkea aika saada päättää omista asioistaan. Sosiaalisessa mediassa holhouksen päättämistä on vaadittu ”Free Britney” (suomeksi Vapauttakaa Britney) -kampanjalla, jossa tähden isän Jamie Spearsin, 68, on syytetty manipuloivan tytärtään ja jopa pitävän häntä vankina.

”Free Britney” -kyltit ovat vallanneet oikeustalon edustan aina, kun poptähden holhousta on käsitelty oikeudessa.

Nyt poptähden Jamie-isä vastaa tyttärensä tilanteesta nousseisiin kysymyksiin New York Postin haastattelussa.

Spearsin isä lataa suorat sanat Free Britney -kampanjasta ja väitteistä, joiden mukaan hän pitäisi tytärtään vankina.

– Se on pelkkä vitsi, Jamie Spears jyrisee New York Postille kuvaillessaan Free Britney -kampanjaa.

– Salaliittoteorioita keksivät ihmiset eivät tiedä mitään. Ihmisillä ei ole aavistustakaan asioista, hän sanoo lehdelle.

Jamie Spears on toiminut tyttärensä holhoojana jo 12 vuoden ajan.

Holhousta käsiteltiin oikeudessa viime vuonna, jolloin Jamie Spears ja poptähden äiti Lynne Spears astuivat oikeuden eteen keskustelemaan tyttärensä hyvinvoinnista. Britneyn äiti Lynne on toivonut, että holhouksesta luovuttaisiin. Äiti on vaatinut myös nähtäväkseen kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivän tyttärensä terveystietoja.

Jamie Spears toteaa New York Postille, ettei Britneya ole määrätty hänen holhoukseensa kevein perustein. Hän korostaa lehden haastattelussa, että hänen on tyttärensä holhoojana pidettävä kirjaa esimerkiksi kaikista tyttärensä raha-asioista.

– Kalifornian oikeus päättää, mikä on tyttäreni parhaaksi. Asia ei kuulu muille, hän napauttaa.

– Minun on ilmoitettava jokaisesta sentistä oikeudelle vuosittain. Miten helvetissä voisin varastaa rahaa? hän jyrisee.

Britney Spears nousi maailman tunnetuimpien popidolien joukkoon jo 1998, kun Baby One More Time -megahitti julkaistiin.

Jamie Spears sanoo lehdelle olevansa tyrmistynyt siitä, kuinka aggressiivisia Free Britney -kampanjassa mukana olevat fanit ovat. Isän mukaan poptähden lähipiiri on saanut muun muassa tappouhkauksia.

– Ihmisiä seurataan ja he saavat tappouhkauksia. Se on kammottavaa. Emme halua sellaisia faneja, hän toteaa.

– Rakastan tytärtäni, rakastan kaikkia lapsiani. Tämä on meidän perheemme yksityisasia.

”Muutun kokonaan eri ihmiseksi”

Britney Spearsin yksityiselämästä tiedetään varsin vähän, eikä poptähti ole juurikaan kommentoinut holhousta. Tähti kertoi kaksisuuntaisesta mielenterveyshäiriöstä I Am Britney Jean -dokumentissa 2013.

Poptähden mukaan hän on rakastanut esiintymistä lapsesta saakka, mutta musiikkibisneksen raadollisuus tuli hänelle yllätyksenä.

– Yhdessä vaiheessa en voinut lähteä kotoa ilman, että 20 autoa lähti seuraamaan kannoillani, tähti kuvaili.

– Se oli vaikeaa aikaa. Tunsin olevani eristyksissä.

Britney kertoi dokumentissa olevansa pohjimmiltaan ujo, mutta kaksisuuntaisen mielialahäiriö vaikuttaa hänen persoonallisuuteensa ja käytökseensä.

– Muutun kokonaan eri ihmiseksi, hän kuvaili.

Britney Spears nousi maailman tunnetuimpien popidolien joukkoon jo 90-luvulla, kun hänen ensimmäiset megahittinsä ilmestyivät. Suosion myrskyisimpinä vuosina hänellä oli vaikeuksia päihteiden käytön kanssa.

Britneyllä ei ole oikeutta yli 52 miljoonan euron omaisuuteensa. Spearsin isä saa palkkiona huoltajuudestaan 114000 euroa vuodessa.

Vuonna 2007 tapahtui kuuluisa romahdus. Britney kirjautui vanhempiensa suosituksesta vieroitukseen pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen. Sitten hän ajeli päänsä kaljuksi ja jahtasi paparazzeja sateenvarjon kanssa harmaaseen huppariin pukeutuneena.

Hermoromahdusta seurasi pitkä vieroitushoitojen kierre, jotka eivät kuitenkaan tuntuneet auttavan tähteä kuiville. Vuonna 2008 Britneyn isästä Jamie Spearsista ja asianajaja Andrew M. Walletista tehtiin poptähden holhoojia oikeuden päätöksellä.