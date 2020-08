Pian 60 vuotta täyttävä Sean Penn meni salaa naimisiin 31 vuotta nuoremman näyttelijärakkaansa kanssa

Sean Penn ja Leila George ovat pitäneet yhtä vuodesta 2016.

Näyttelijä Sean Penn on mennyt naimisiin seurusteltuaan tyttöystävänsä Leila Georgen kanssa neljä vuotta. Penn ja George avioituivat salaisessa vihkiseremoniassa, kirjoittaa Daily Mail.

Asia paljastui, kun elokuvatuottaja Mike Medavoyn Irena-vaimo onnitteli paria Instagramissa. Medavoyt ovat tuoreen avioparin läheisiä ystäviä.

– Teidät on tarkoitettu yhteen, Medavoy kirjoitti, ja toivotti avioparille siunausta.

Daily Mailin mukaan Medavoy julkaisi sarjan kuvia, joista yhdessä välkehtivät avioparin näyttävät vihkisormukset. Instagram-päivitys on sittemmin poistunut alustalta.

Leila George näytteli muun muassa The Kid -elokuvassa.

Australialais-amerikkalainen näyttelijä Leila George ja Sean Penn ovat seurustelleet vuodesta 2016. George on 59-vuotiasta konkarinäyttelijää huomattavasti nuorempi, 28-vuotias. George on näytellyt muun muassa elokuvissa Mortal Engines ja The Kid. Georgen äiti Greta Scacchi on niin ikään näyttelijä ja isä Vincent D´Onofrio työskentelee tuottajana.

Sean Penn on kokenut Hollywood-näyttelijä, joka on voittanut kaksi parhaan miespääosan Oscar-palkintoa. Penn sai pystit elokuvista Menneisyyden ote ja Milk.

Sean Penn meni naimisiin kolmatta kertaa.

Penn erosi näyttelijä Charlize Theronista vuonna 2015. Theron ja Penn olivat kihloissa. Sean Penn on aiemmin ollut naimisissa Robin Wrightin kanssa vuosina 1996–2010 ja laulaja Madonnan kanssa vuodesta 1985 vuoteen 1989.

Pennillä on kaksi lasta liitosta Wrightin kanssa, tytär Dylan ja poika Hopper. Dylan on Pennin tuoretta vaimoa vuoden vanhempi.