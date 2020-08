”Kuka olet ja mitä olet tehnyt Adelelle?” – megatähden Beyoncé-kuva hämmentää faneja Instagramissa

Hoikistunut Adele julkaisi Instagramissa sädehtivän kunnianosoituksen Beyoncélle, fanit vaativat nyt tähdiltä yhteistyötä.

Laulajatähti Adele hämmästyttää jälleen muuttuneella ulkomuodollaan. Tuoreessa Instagram-kuvassa Adele poseeraa meikittömänä kameralle takan ja television edessä. Laulajan takana televisiossa näkyy toisen huippulaulaja Beyoncén tuore Black Is King -elokuva. Adele on pukeutunut Beyoncén kanssa samanlaiseen yläosaan, joka vilisee kuunsirppimäisiä kuvioita. Beyoncé julkaisi heinäkuun lopussa Black Is King -visuaalisen albumin Disney+-suoratoistopalvelussa.

Beyoncén faniksi aiemminkin tunnustautunut Adele on ilmeisen innoissaan kollegansa uudesta luomuksesta.

– Kiitos kuningatar, että teet meidän kaikkien olon niin rakastetuiksi taiteesi kautta, Adele kirjoittaa kuvatekstissä. Perään laulaja on lisännyt kaksi sydänhymiötä.

Seuraajat kiinnittivät huomiota kuvassa kuitenkin myös Adelen muuttuneisiin kasvoihin.

Kuvassa Adele esittelee myös uutta kampaustaan. Laulaja on usein nähty hiukset suorina tai vintage-henkisillä kiharoilla. Nyt Adelen hiukset ovat tiukoilla pienillä kiharoilla. Kommenttikenttä vilisee hoikistunutta laulajaa hämmästeleviä kommentteja.

– Nähtyäni tämän kuvan kysyin ”kuka tuo on?”

– Oletko tuo edes sinä?

– Kuka olet ja mitä olet tehnyt Adelelle?

– Aivoni eivät suostu tajuamaan, että tuo on Adele.

– Näytät upealta Adele!

– Antakaa meille se duetto, jota tarvitsemme!

– Näytät upealta, mutta niin erilaiselta!

Adelea ei ole nähty punaisilla matoilla pitkään aikaan.

Myös monet julkisuuden henkilöt ovat kommentoineet Adelen kuvaa. Muun muassa Game of Thrones -näyttelijä Maisie Williams kehottaa kommentissaan Adelea ja Beyoncéa julkaisemaan yhteistä musiikkia. Amerikkalaislaulaja Kehlani puolestaan on sanaton ja kommentoi vain liudan ihastelevia hymiöitä.

Adele näytti vielä vuonna 2017 melko erilaiselta kuin nykyään.

Adelen muodonmuutos on kiinnittänyt fanien huomion viime aikoina usein. Julkisuudesta poissa pysyttelevä laulaja myös julkaisee Instagramissa kuvia julkisuuden henkilöksi melko harvoin. Menestyksekkään vuoden 2017 jälkeen tähti jäi tauolle, mutta nyt työn alla kerrotaan olevan uutta musiikkia.

Adele on julkaissut kolme albumia, ensimmäisen 19-nimisen jo vuonna 2008, toinen 21-albumi teki laulajasta kansainvälisen tähden. Viimeistään kolmannen vuonna 2015 ilmestyneen 25-albumin ja Hello-hitin myötä kaikki tunsivat Adelen. Uransa aikana 15 Grammy-palkintoa kahminut tähti on yksi maailman myydyimpiä artisteja. Vuoden 2017 Grammy-gaalassa Adelen 25-albumi peittosi Beyoncén Lemonade-albumin. Adele halkaisi palkintopystin symbolisesti kahtia osoittaakseen kunnioituksensa Beyoncélle.

Adele vuoden 2012 Grammy-gaalassa.

Viimeksi fanit ihmettelivät laulajan muuttunutta ulkonäköä aiemmin kesällä, kun Adele virittäytyi Glastonbury-festivaalin tunnelmaan kotonaan. Tuolloin laulaja oli pukeutunut muutaman vuoden takaiseen esiintymisasuunsa. Hoikistuneen tähden muodonmuutoksen takana on tarkka dieetti ja treenaaminen.