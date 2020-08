Supertähti The Weeknd löysi poikkeuksellisen tavan esittää uusia kappaleitaan – esiintyy ensi viikolla ennennäkemättömällä TikTok-keikalla

The Weeknd on tämän hetken kuunnelluimpia artisteja.

Kevään Blinding Lights -hitistään tunnettu The Weeknd esiintyy ensi viikolla TikTokissa.

Tämän hetken suosituimpiin artisteihin lukeutuva The Weeknd kertoo tulevasta poikkeusaikaan sovitetusta keikastaan. Tähti pitää virtuaalikonsertin sosiaalisen median sovellus TikTokissa. Keväällä The Weeknd julkaisi uusimman After Hours -albuminsa, ja sen Blinding Lights -kappaleesta tuli välittömästi hitti.

Poikkeuaikojen vuoksi tavallista, uutta albumia seuraavaa kiertuetta ei voida järjestää. Koronapandemian vuoksi monet artistit ovat joutuneet perumaan keikkojaan, mutta The Weeknd ei halunnut jättää fanejaan täysin ilman konserttielämystä.

The Weeknd kertoo virtuaalikeikasta Instagram-tilillään. TikTokin tiedotteen mukaan fanien osallistumisen mahdollistava keikka on ensimmäinen laatuaan TikTokissa.

Konsertti järjestetään TikTokissa 7. elokuuta TikTokin virallisella tilillä. Konsertti tukee myös rasisiminvastaista työtä, sen aikana kerätään varoja Equal Justice Initiativelle, joka on vuonna 1989 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö.

Juuri The Weekndin esiintyminen ensimmäisessä TikTok-konsertissa on osuvaa, sillä Blinding Lights -kappaleesta tuli keväällä valtava ilmiö juuri TikTokissa. Kevään aikana sovelluksessa kiertäneessä Blinding Lights -haasteessa TikTok-käyttäjät ympäri maailmaa tanssivat kappaleen tahtiin.

The Weekndin musiikkia kuullaan ensi viikolla ennennäkemättömässä TikTok-konsertissa.

R&B -artisti The Weeknd, oikealta nimeltään Abel Tesfaye on etiopialais-kanadalainen muusikko ja tuottaja. The Weeknd esiintyi Helsingin Kaisaniemessä kesällä 2017.

Maaliskuussa julkaistu After Hours on The Weekndin ensimmäinen albumi sitten vuoden 2016 Starboy-albumin, joka sekin nousi suureen suosioon. After Hours -albumin kappaleiden musiikkivideoihin liittyy suomalaisittain kiinnostava yksityiskohta, sillä ne on ohjannut nuori suomalaisohjaaja Anton Tammi.