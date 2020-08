Anna Puu julkaisi harvinaisen kuvan lapsensa kanssa – seuraajien kommentit kirvoittivat laulajalta napakan näkemyksen vanhemmuudesta

Rakkaus ei ole kilpailu, Anna Puu toteaa.

Laulaja Anna Puu julkaisi Intagramissa harvinaisen kuvan lapsensa kanssa.

– Meidän lempipaikka: mökin uusi laituri, Anna kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Kuvasta on tykätty lähes 10 000 kertaa ja se on kirvoittanut myös keskustelua.

– Nää on ihania kuvia eronneiden vanhempien lasten kanssa. Mut aina tulee mieleen se toinen puolisko, joka ei pääse esille. Monelle tulee kuva, jossa hempeitä kuvia julkaiseva on se oikea, "rakastavampi" vanhempi, eräs kommentoi Annalle.

– Saahan toinenkin puolisko julkaista hempeistä hetkistä lapsensa kanssa. Jotenkin uskon, että ihmisten somelukutaito on jo niin kehittynyt, ettei vanhemmuutta tai parisuhteita arvoteta tuokiokuvien perusteella. Yhden rakkaus ei ole toiselta pois, toinen puolusti laulajaa.

Myös Anna Puu päätti vastata kommentoijille:

– Se on just näin. Eikä lapsen rakastaminen ole mikään kilpailu. Mekin ollaan meidän lapsen isän kanssa erottu jo yli seitsemän vuotta sitten, ollaan hyvissä väleissä ja molemmat yhtä läsnä ja rakastavia vanhempia, joten tässä kuvassa ei tosiaan ole luettavissa mitään rivien välistä, Anna toteaa napakasti.

Anna Puu on kertonut kamppailleensa oman- ja artisti-identiteettinsä kanssa. Hän halusi olla sekä hyvä äiti, mutta myös lahjakas muusikko.

Hän kertoi urastaan ja elämästään viime vuonna Mari Koppisen kirjoittamassa Minä olen Anna Puu -teoksessa (WSOY). Siinä hän puhui myös epäonnistuneesta avioliitostaan.

– Olin ihmisen kanssa, jota rakastin pohjattoman paljon. On suunnattoman vaikea käsittää, mihin se hävisi. Mihin sellainen tunne voi edes hävitä. Se on elämän suuri mysteeri. Edelleen se on minulle hirveän surullista ja vaikeaa, Puu kertoi kirjassaan.

Hän kertoi myös viime vuonna kirjassaan Kolme pientä sanaa -kappaleesta ja miten ne laulajan mukaan kuvastivat liiton loppuaikoja.

– Meidän arkemme kulminoitui näissä riveissä: ”Valkea ruudun valo kummankin kasvoilla/ koska rakkaus ei asu täällä enää.” Se oli välähdys arjestamme, jossa toinen istuu hiljaa läppärillä ja toinen katsoo televisiota, eikä kumpikaan puhu mitään.

Pitkän kipuilun jälkeen laulaja myönsi itselleen, ettei hän ole onnellinen suhteessa. Hän kertoi puolisolleen haluavansa erota.

– Jouduin puolustelemaan päätöksiäni muille tolkuttomasti. Syyllistämistä sateli oikealta ja vasemmalta. Tuntui, että koko suku repesi kahtia eromme takia. Oli hirveän itsekästä rikkoa perhe, mutta sillä hetkellä koin kuolevani sisältä, jos asiat eivät muutu.

Laulajan mukaan asiasta kirjoittaminen on vielä kuuden vuodenkin jälkeenkin niin vaikeaa, että hän harkitsi käsittelisikö eroa lainkaan kirjassa.

– Mutta huijaisin itseäni, jos väittäisin, etteikö tämä kriisi ja kaikki mitä siitä seurasi olisi vaikuttanut todella paljon – koko elämääni.

Anna Puu on julkaissut viisi studioalbumia ja palkittu vuoden naissolistin Emmalla kolme kertaa.