Pandemiaelokuvan kulisseissa kolisi: Riverdale-tähti KJ Apa joutui tikattavaksi stunttien kuvauksissa

Riverdale-sarjasta tunnettu KJ Apa kuvaa parhaillaan kahden vuoden päähän sijoittuvaa Songbird-elokuvaa.

Näyttelijä KJ Apa sai päähänsä vamman elokuvan kuvauksissa. Netflixin Riverdale-sarjasta julkisuuteen noussut Apa kuvaa parhaillaan Songbird-elokuvaa.

Daily Mailin mukaan uusiseelantilaisnäyttelijä on kokenut viime aikoina enemmänkin tapaturmia. Aiemmin heinäkuussa näyttelijä sai silmäänsä metallinpalasen.

Tällä kertaa Apa sai päähänsä osuman kuvatessaan stuntteja, ja joutui tikattavaksi. Elokuva, jota näyttelijä nyt kuvaa sisältää toimintakohtauksia, ja Apa kuuluu nähtävästi niihin, jotka tekevät itse omat stunttinsa.

23-vuotias Apa julkaisi Instagram-tilillään kuvaparin, joista toisessa hymyilevä näyttelijä istuu hoidettavana ilman paitaa. Toisessa kuvassa Apa esittelee veren tahrimaa keltaista t-paitaa.

– Stuntit... Apa kuittaa tapaturman kuvatekstissään.

Kuvasta välittyvän hyväntuulisen tunnelman mukaan näyttelijää ei sattunut pahasti. Veriroiskeet paidassa tosin osoittavat, että ihan pienestä naarmusta ei kuitenkaan ollut kyse. Daily Mailin mukaan Apa esitteli päässään olevia tikkejä tarkemmin myös Instagramin tarinat-osiossa.

KJ Apa kuvaa Songbird-elokuvaa, jonka aihe on ajankohtainen.

KJ Apa teki läpimurtonsa Archie Andrewsin roolissa Netflixin Riverdale-sarjassa. Sarja kertoo pikkukaupungin teineistä, jotka selvittävät kaupungin synkkiä tapahtumia. Ihmissuhdesotkujakin käsittelevän sarjan hahmot perustuvat löyhästi Archie-sarjakuvien hahmoihin. Jo vuonna 1941 Archie-sarjakuvahahmo tunnetaan Suomessa myös nimellä Justus.

Parhaillaan kuvattavassa Songbird-elokuvassa Apa näyttelee lähettiä. Trillerielokuvan aihe on ajankohtainen, sillä se sijoittuu lähitulevaisuuteen, jossa pandemiaolot jylläävät. Myös Apan hahmo on joutunut eroon läheisistään, sillä suurin osa väestöstä on eristyksissä kodeissaan. Apan näyttelemällä lähetillä on kuitenkin erityispiirre, hän on yksi harvoista, joilla on virusta vastaan immuniteetti. Elokuvan ohjaa Adam Mason. Deadlinen mukaan elokuvassa näyttelevät myös muun muassa Sofia Carson ja Demi Moore.