Justin Timberlaken ja Jessica Bielin 9 kuukautta varjeltu salaisuus paljastui: saivat toisen lapsen kaikessa hiljaisuudessa

Justin Timberlaken ja Jessica Bielin perheen onni täydentyi toisella poikalapsella.

Laulaja-näyttelijä Justin Timberlake, 39, ja näyttelijäpuoliso Jessica Biel, 38, ovat saaneet lapsen. Perheen onni täydentyi toisella pojalla, kertovat muun muassa Daily Mail, E! News, Vanity Fair ja NBC Chicago.

E! Newsin mukaan Timberlaken ystävä Brian McKnight kertoi Hollywood Lifelle, että pariskunta toivotti uuden vauvan tervetulleeksi tänä kesänä.

Vauvauutinen tuli koko maailmalle suurena yllätyksenä, sillä tähtipariskunta onnistui salaamaan raskauden alusta aina synnytyssaliin saakka.

Hiljaiselo on jatkunut synnytyksen jälkeen, eikä vauvan nimeä tai syntymäaikaa ole kerrottu julkisuuteen.

Timberlakea ja Bieliä ei ole kuvattu julkisesti maaliskuun jälkeen, ja heidän uskotaan viettäneen koko kevään kotonaan Big Skyssa, Montanassa.

Tähtikaksikko julkaisee jatkuvasti kuvia ja videoita toisistaan sosiaalisessa mediassa, mutta kuluneen kevään ja kesän aikana molemmat ovat pidättäytyneet julkaisemasta kuvia, joissa Bielin raskausvatsa voisi paljastua.

Justin Timberlake on ollut naimisissa Bielin kanssa jo vuodesta 2012. Heillä on entuudestaan vuonna 2015 syntynyt Silas-poika. Heidän liittoaan on pidetty yhtenä Hollywoodin vankimmista, vaikka viime aikoina se on kokenut monia haasteita.

Viime vuoden lopulla Timberlake joutui rajujen pettämishuhujen kohteeksi. Huhut saivat alkunsa, kun Timberlake kuvattiin hyvin läheisissä tunnelmissa vastanäyttelijänsä Alisha Wainwrightin kanssa kostean illan keskellä.

Tuolloin Timberlaken edustaja kiirehti kiistämään pettämishuhut. Tähti avasi myös itse sanaisen arkkunsa asiasta ja pyysi vaimoltaan julkisesti anteeksi harkitsematonta virhettä.

– Pari viikkoa sitten harkintakykyni petti, mutta korostan, ettei minun ja vastanäyttelijäni välillä tapahtunut mitään. Join liikaa ja kadun käytöstäni. Minun olisi pitänyt tietää paremmin. En halua näyttää tällaista esimerkkiä pojalleni, hän sanoi tuolloin julkaistussa Instagram-päivityksessä.

– Pyydän anteeksi uskomattomalta vaimoltani ja perheeltäni, että asetin heidät niin kiusalliseen tilanteeseen. Keskityn olemaan mahdollisimman paras aviomies ja isä, Timberlake jatkoi.

Biel ja Timberlake ovat pitäneet yhtä jo vuodesta 2012.

Justin Timberlake nousi maailmantähdeksi 1990-luvulla ’N Sync -poikabändistä. Sittemmin laulaja on luonut menestyneen soolouran sekä näytellyt elokuvissa.

Jessica Biel puolestaan ponnahti tähdeksi huippusuositusta Seitsemäs taivas -sarjasta. Vuosina 1996–2007 pyörineessä sarjassa seurattiin pastori Eric Camdenin perhe-elämää ja Biel näytteli perheen vanhinta tyttöä.