Scream-kauhuelokuvien sarja saa jatkoa: Ex-puolisonsa rinnalla näyttelevä Courteney Cox vahvisti olevansa mukana tulevassa jatko-osassa

Scream-elokuvien viidennen osan suunniteltu ensi-ilta on vuonna 2021.

Näyttelijä Courteney Cox vahvistaa Instagramissa jatkavansa Scream-kauhuelokuvissa näyttelemistä, kirjoittaa People. Frendit-sarjasta julkisuuteen singahtanut Cox tuli uransa alussa tunnetuksi myös vuoden 1996 Scream-elokuvan Gale Weathersin roolista.

Cox vahvisti paluunsa elokuvasarjaan Instagramissa. Cox julkaisi Instagram-tilillään Scream-elokuvissa nähdyn legendaarisen valkoisen maskin, jonka alle ilmestyy teksti: en malta odottaa tämän naaman näkemistä uudelleen. Uuden Scream-elokuvan ensi-illan on tarkoitus olla vuonna 2021. Samalla ensimmäisen elokuvan julkaisusta tulee 25 vuotta.

Tulevassa elokuvassa näyttelee myös Coxin entinen aviomies David Arquette. Arquette näyttelee Dewey Rileyn roolia. Pari tapasi ensimmäistä Scream-elokuvaa tehdessään. Arquette ja Cox menivät naimisiin vuonna 1999, ja avioero astui voimaan vuonna 2013, parin erottua jo muutamaa vuotta aiemmin. Arquetella ja Coxilla on vuonna 2004 syntynyt tytär, Coco. Hollywood Reporterin mukaan Arquette on kertonut odottavansa innolla Scream-perheensä pariin palaamista.

David Arquette ja Courteney Cox ensimmäisessä Scream-elokuvassa.

Edellisen Scream-elokuvan tiimoilta antamassaan haastattelussa vuonna 2011 Courteney Cox kertoi yhteistyön entisen puolison kanssa sujuneen hyvin. Cox kertoi Entertainment Weeklylle, että ajoittaisista ongelmista huolimatta pari on yhä hyvissä väleissä.

– Meillä oli kaikesta huolimatta hauskaa, toki joukossa oli joitakin kiusallisia hetkiä. En muista, että olisimme koskaan ajautuneet riitelemään. Ei se ollut sellaista.

Scream-elokuvien murhaajat piiloutuvat Ghostface-maskin taakse.

Scream-jatko-osa on elokuvasarjan viides elokuva. 56-vuotias Cox on nähty myös sen muissa osissa, jotka ilmestyivät vuosina 1997, 2000 ja 2011. Tuleva viides elokuva on ensimmäinen, jota ei ohjaa Wes Craven. Crawen kuoli vuonna 2015. Crawen oli myös mukana tuottamassa Scream-elokuviin perustuvaa sarjaa, jonka ensimmäinen kausi julkaistiin Netflixissä vuonna 2015.

Uudessa elokuvassa ohjaajan paikalle hyppäävät Matt Bettinelli-Olpin ja Tyler Gillett. Alkuperäisistä pääosanäyttelijöistä myös Sidney Prescottia näyttelevän Neve Campbellin on huhuttu olevan mukana.