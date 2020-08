Huippusuosittu amerikkalainen tv-persoona kertoo erikoisesta saunarituaalistaan: ajautuu transsinomaiseen tilaan

Pelkokerroin-ohjelman juontajana maailmankuuluksi tullut Joe Rogan vannoo saunomisen ja meditaation nimiin.

Huippujuontaja Joe Rogan kertoo Instagramissa mielenkiintoisesta saunarituaalistaan. Pelkokerroin-ohjelman juontajana tunnetuksi tullut Rogan jakoi yli kymmenelle miljoonalle seuraajalleen kuvan lämpötilamittarista, joka näyttää 180 fahrenheitastetta eli reilua 80 celsiusastetta. Rogan kertoo kuvatekstissä noudattavansa saunassa James Nestorin Breath-kirjasta oppimaansa hengittämismetodia.

Ahkerina saunojina tunnetut suomalaiset nauttivat saunan lämmöstä usein leppoisasti löylytellen. Yhdysvaltalainen Rogan taas seuraa tarkkaa tekniikkaa löylyissä.

– Saunomiseni on muuttunut epämiellyttävästä mielen harhailusta rauhalliseksi meditaatioksi. Aika kuluu tekniikan ansiosta nopeammin, ja tunnen oloni entistä paremmaksi saunasta lähtiessäni, Rogan kirjoittaa uuden saunomismetodin tuomista muutoksista kuvatekstissään.

Rogan kertoo hengittävänsä saunassa syvään sisään ja ulos laskien samalla kuuteen.

– Aluksi lasken hengenvetoja, mutta lopulta hengityksen edestakainen liike vaivuttaa minut eräänlaiseen transsiin. Kun tulen puolen tunnin kuluttua ulos, tuntuu kuin olisin lievästi huumattuna ja tunnen oloni energiseksi ja huomattavasti vähemmän stressaantuneeksi.

Rogan kirjoittaa, että on vasta hiljattain alkanut tehdä hengitysharjoituksia säännöllisesti.

– Joskus asiat löytävät luoksemme juuri silloin, kun niitä tarvitsee, Rogan päättää.

Roganin seuraajat kiittelevät ja ihmettelevät saunomistekniikan jakamisesta kuvan kommenteissa. Moni Roganin seuraajista vannoo myös hengitysharjoitusten perään. Osalle saunominen kuulostaa vaaralliselta, ja osa taas kaipaa saunan lämpöön.

– Kokeilen tuota heti huomenna! Kiitos!

– Kuulostaa piinalliselta. En voisi koskaan tehdä mitään tuollaista.

– Miten olet yhä elossa?

– Asioita, joita opin karanteenin aikana: kuinka hengittää.

– Noin minäkin teen päivittäisen meditaatioharjoitukseni!

Roganin mainitsema Breath-kirja opastaa oikeaoppisen hengittämisen saloihin. Hengittämisharjoitusten faneihin lukeutuu myös näyttelijä Josh Brolin, joka on myös kommentoinut Roganin kuvaa.

– Se on parasta, Brolin toteaa.

Joe Rogan on Pelkokertoimen jälkeen juontanut muun muassa Ultimate Fighting Championship -vapaaottelukilpailuja. Rogan on myös perustanut vuonna 2009 supersuositun The Joe Rogan Experience -podcastin. Podcast käsittelee monipuolisia aiheita, ja siinä vierailee eri alojen tunnettuja henkilöitä. Podcastin vieraina on ollut niin urheilijoita, koomikkoja, tieteentekijöitä kuin poliitikkojakin. Esimerkiksi näyttelijä Robert Downey Jr., nyrkkeilijä Mike Tyson ja senaattori Bernie Sanders ovat vierailleet ohjelmassa.