Kun miljoona dollaria per jakso ei riitä – Rillit huurussa -tähti paljastaa miksi kulttisarja päättyi 12 kauden jälkeen

Rillit huurussa -komediasarja on niittänyt suosiota ympäri maailmaa. Sarjan kantava voima oli Sheldon Cooperin roolissa esiintynyt näyttelijä Jim Parsons.

Sarjan tuottajat olivat valmiita jatkamaan hittisarjaa.

Kun suosittu Rillit huurussa (The Big Bang Theory) -sarja päättyi 12 tuotantokauden jälkeen, moni ihmetteli, miksi useamman Emmy-palkinnon kahminutta komediasarjaa ei enää jatkettu.

Maineikkaassa komediasarjassa Sheldon Cooperia näytelleellä Jim Parsonsilla on vastaus, kertoo Good Housekeeping. Parsons ei nimittäin enää halunnut jatkaa sopimustaan 13. tuotantokaudelle.

Rillit huurussa -komediasarja kertoo neljän nörttikaveruksen ja heidän tyttöystäviensä kommelluksista. Sarjan uusinnat pyörivät Suomessa parhaillaan Jim-kanavalla.

Kun sarjan tuottajat suunnittelivat mahdollisuutta 13. kauden tekemiseen, Parsons oli jo valmis siirtymään eteenpäin.

– Se oli ensimmäinen kerta elämässäni mieleeni juolahti tätä ohjelmaa tehdessäni, että en välttämättä haluakaan uutta sopimusta 12. tuotantokauden jälkeen, Parsons kertoi Entertainment Weeklylle.

Sheldonin rooli Rillit huurussa -sarjassa on tuonut Jim Parsonsille huiman määrän palkintoja. Kuva vuoden 2014 Emmy Awards -juhlallisuuksista.

Samassa haastattelussa Parson painotti, että kaikkein vaikeinta oli sanoa hyvästit näyttelijäkollegoille Kaley Cuocolle, Johnny Galeckille, Mayim Bialikille, Melissa Rauchille, Kunal Nayyarille ja Simon Helbergille. Lopulta päätös oli kuitenkin oikea.

– En tiedä, johtuiko se siitä, että olen horoskoopiltani oinas, vai siitä, että olen nykyisin sinut itseni kanssa. Oli miten tahansa, siitä hetkestä lähtien kun tuo ajatus tuli mieleeni, ajattelin: tässä on vastaukseni, tähti kertoi Entertainment Weeklylle.

Tähden mukaan ei ole mitään yksittäistä syytä, jonka takia hän päätti luopua sarjan tekemisestä.

– Ei sillä, että emme olisi kyenneet jatkamaan. Tuntui vain siltä, että kaikki liha luiden ympäriltä on jo syöty, Parsons totesi lehdelle.

Jim Parsons on pitänyt yhtä puolisonsa Todd Spiewakin kanssa vuodesta 2002. Pari avioitui New Yorkissa 2017.

Sarjan luonut Chuck Lorre tiesi heti, ettei sarja voi jatku ilman Parsonsin esittämää Sheldonia.

– Sarjan purkaminen osiin ja sen uudelleen rakentaminen ei vain tuntunut oikealta. Olen nähnyt sarjojen epäonnistuvat siinä, että otetaan hahmo pois ympäristöstään ja jatketaan eteenpäin, Lorre sanoi Hollywood Reporterille vuonna 2019.

Sarja alkoi vuonna 2007 asetelmasta, jossa neljä ujoa nörttimiestä elivät sinkkuina kun naapuriin muutti kaunis vaaleaverikkö Penny. Sarjan viimeinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa toukokuussa 2019.

Rillit huurussa -sarjan näyttelijät Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik ja Melissa Rauch saivat kunnian ikuistaa kämmenenjälkensä TCL Chinese Theatre -elokuvateatteriin Los Angelesissa 2019.

CBS:n esittämä Rillit huurussa on yksi Yhdysvaltojen suosituimpia sarjoja. Sarjan jatko oli vaakalaudalla jo puolitoista vuotta sitten, kun kolme suurinta tähteä Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonrd) ja Kaley Cuoco (Penny) vaativat lisää palkkaa. Neuvottelut jatkuivat kuukausia, eikä sarjan jatkosta ollut tuolloin tietoa. Lopulta tähdet saivat neuvoteltua itselleen sopimuksen, jolla he kuittaavat itselleen miljoona dollaria per jakso.

Parsons ei sarjan lopettaessa halunnut kommentoida huhua, että hänen mahdollinen lähtönsä olisi ollut syy sarjan lopettamiseen.