Laulajatähti Rihanna yllytti kuljettajaansa erikoiseen temppuun auton lähestyessä punaista mattoa – pelkäsi yleisön reaktiota

Rihanna ajatteli olevansa pelle näyttävässä gaala-asussaan.

Näyttävästä tyylistään tunnettu laulaja Rihanna kertoo haastattelussa, kuinka pelkäsi ihmisten reaktiota Met-hyväntekeväisyysgaalan punaisella matolla. Vuosittain New Yorkissa Metropolitan Museum of Artissa järjestettävä gaala on vuoden suurimpia muotitapahtumia, ja Rihanna usein sen seuratuimpia vieraita.

Rihanna kertoo Accessin haastattelussa, kuinka ei vuonna 2015 meinannut uskaltaa astua ulos autosta keltaisessa jättilaahuksessaan

– Voi luoja, olen pelle, ihmiset tulevat nauramaan minulle. Tämä on liikaa. Niin minä ajattelin, Rihanna kertoo.

Laulajatähti laittoi autonkuljettajansa kiertämään korttelia, sillä hän ei uskaltanut vielä mennä punaiselle matolle. Rihanna pelkäsi ihmisten reaktiota hänen poikkeukselliseen asuunsa.

– Ajoimme punaisen maton ohi, ja näin vain iltapukuja, Rihanna muistelee.

Valtavan laahuksen saaminen autosta punaiselle matolle ei ollut Rihanna gaalaillan ainoa ongelma.

Tuon vuoden Met-gaalan ja siihen liittyvän museon näyttelyn teemana oli Kiina, ja Rihanna säteili punaisella matolla keltaisessa asussa, jossa oli valtava laahus ja monimutkaisia kirjailuja. Kiinalaisen Guo Pein suunnittelema näyttävä luomus oli vuoden puhuttaneimpia gaala-asuja, ja se päätyi monien internet-meemien aiheeksi.

Lopulta laulaja uskaltautui kuitenkin punaiselle matolle. Sekään ei kuitenkaan onnistunut hetkessä, sillä huomattavan suuri ja 25 kiloa painava asu oli saatava autosta varovasti ja ehjänä ulos. Laulajan tukijoukot olivat harjoitelleet yksityiskohtaisen koreografian autosta poistumista varten.

Vuoden 2018 Met-gaalassa asuihin ammennettiin inspiraatiota katolilaisesta kuvastosta.

Vuosien varrella Rihanna on nähty gaalassa toinen toistaan näyttävämmissä asuissa. Laulajaa onkin kiitelty siitä, että hän todella ottaa ilon irti vuosittain vaihtuvasta gaalan teemasta. Met-gaalan punaisella matolla julkimoiden toivotaan pukeutuva sen vuotisen näyttelyn teeman mukaan. Monet kuitenkin viis veisaavat pukukoodista, ja useita tähtiä on kritisoitu laiskoista asuvalinnoista.

Vuoden 2017 Met-gaalassa Rihannaa kiiteltiin Comme des Garcons -teeman kunnioittamisesta.

Rihanna on myös näytellyt Ocean’s 8 -elokuvassa, jonka juoni rakentuu samaisessa hyväntekeväisyysgaalassa tehtävään jalokiviryöstöön.

Jatkuvasti yhdeksännen albuminsa julkaisemattomuudella faneja kiusoitteleva Rihanna kertoo haastattelussa myös albumin tilanteesta. Laulaja sanoo, ettei malta odottaa uuden materiaalin julkaisemista. Minkäänlaista aikataulua tähti ei kuitenkaan suostunut paljastamaan. Rihanna keskittyy nyt muiden projektiensa, kuten oman Fenty-kosmetiikan ja alusvaatemalliston parissa työskentelyyn.

Rihanna tunnetaan muun muassa hittikappaleistaan Umbrella, Diamonds ja Work.